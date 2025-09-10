Что-то мало. Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума и что от них зависит, кроме комфорта россиян, — простыми словами

Прожиточный минимум — критерий оценки нуждаемости россиян, а МРОТ —показатель, ниже которого не может быть зарплата работника за месяц Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Представьте, что вы рассчитываете бюджет на жизнь. Вы складываете стоимость еды, коммуналки, проезда и самых скромных вещей — получается некая сумма. А теперь представьте, что государство делает то же самое за вас, но результат почему-то получается разный. Эта странная двойная бухгалтерия и есть история отношений между прожиточным минимумом и МРОТ (минимальным размером оплаты труда), главными социальными ориентирами страны. В чем их отличия и как высчитываются эти два показателя — в материале наших коллег из NGS.RU.

Братья, но не близнецы

Представьте двух братьев-близнецов, которых постоянно путают, хотя характер и судьба у них совершенно разные — так и с МРОТ и прожиточным минимумом.

Прожиточный минимум — это, по сути, цифровой слепок условной потребительской корзины. Это оценочная стоимость набора товаров и услуг, необходимых человеку для физического выживания и поддержания здоровья. Его считают отдельно для трудоспособных людей, пенсионеров и детей, признавая, что потребности у этих групп разнятся. Это в первую очередь статистический показатель, экономический ориентир, который отвечает на вопрос: «Сколько нужно денег, чтобы не умереть с голоду?».

В то же время МРОТ — это уже чисто юридическое понятие, жесткая правовая норма. Это предел, ниже которого работодатель не имеет права оценивать труд своего сотрудника. С 1 января 2025 года федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц.

Проще говоря, если прожиточный минимум — это теоретическая оценка стоимости жизни, то МРОТ — это практический защитный механизм, гарантия того, что за полноценный рабочий день человек получит не меньше установленного законом порога.

Как считают МРОТ и прожиточный минимум

Системы подсчетов двух этих индикаторов достаточно сложные Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Логично было бы предположить, что правовой минимум оплаты труда должен как минимум равняться расчетному минимуму для жизни. Но история их взаимоотношений в России долгое время была драматичной. Все упирается в методологию.

Прожиточный минимум — это продукт сложных вычислений Росстата. Статистики берут так называемую потребительскую корзину — фиксированный набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Затем они мониторят цены по всей стране, вычисляют среднюю стоимость этой корзины и выдают итоговую цифру, которая может сильно варьироваться от региона к региону. Например, в Москве прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 27 302 рубля, а в Республике Мордовия — всего 16 430 рублей. Этот процесс холодный и математический.

МРОТ же — величина больше политическая и экономическая. Его размер устанавливается федеральным законом о бюджете на предстоящий год. На его величину влияет не только расчетный прожиточный минимум, но и состояние экономики, доходы бюджета, позиция профсоюзов и бизнеса. С 2025 года его расчет привязан к медианной заработной плате по стране и должен составлять не менее 48% от ее значения.

«МРОТ — это минимальная сумма, пороговое значение заработной платы, которую работодатель обязан заплатить сотруднику за полный месяц работы на полную ставку. Особенность расчета заключается в том, что берется не средняя зарплата по стране, а медианная, — объяснила NGS.RU старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева. — Медианная зарплата — это центральная точка, которая отражает типичное для каждой отрасли, региона или страны в целом значение заработной платы».

Долгое время эти показатели жили отдельной жизнью, и МРОТ мог быть ниже прожиточного минимума, что ставило трудящихся в абсурдное положение. Ситуация изменилась только несколько лет назад, когда был принят принцип их поэтапного сближения, и теперь федеральный МРОТ по закону не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Для чего еще нужны эти два показателя

Помимо установления минимальных стандартов оплаты труда и оценки стоимости жизни, МРОТ и прожиточный минимум выполняют важную функцию: являются ключевыми параметрами для расчета различных государственных выплат и пособий.

Минимальный размер оплаты труда используется как база для начисления страховых взносов для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. На его основе рассчитываются пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам для работников с низким уровнем дохода или недостаточным страховым стажем. В случае нарушения работодателем норм оплаты труда, МРОТ служит ориентиром для расчета компенсационных выплат.

Прожиточный минимум, в свою очередь, выполняет функцию критерия нуждаемости при назначении социальной помощи. Размер ежемесячных выплат на детей, пособий малоимущим семьям, а также некоторых видов региональной поддержки определяется на основе величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте России. Семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, получают право на получение адресной социальной поддержки.

Оба показателя образуют взаимосвязанную систему социальных стандартов, где МРОТ обеспечивает защиту прав работающих россиян, а прожиточный минимум определяет уровень поддержки для социально уязвимых групп населения.

Связь и конфликт

Многие россияне считают, что устанавливаемые государством цифры очень сильно расходятся с реальностью Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Когда закон установил, что федеральный МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, справедливость, казалось бы, восторжествовала. Но на практике конфликт не исчез — он просто перешел в иную плоскость.

Во-первых, прожиточный минимум сам по себе является величиной дискуссионной. Состав потребительской корзины многие эксперты и обычные россияне считают заниженным и не соответствующим реальным затратам современного человека.

Во-вторых, МРОТ — это гарантия только для тех, кто работает полный день. Все остальные — безработные, студенты, многодетные родители в отпуске по уходу за ребенком — вынуждены ориентироваться на иные социальные выплаты, которые часто привязаны к прожиточному минимуму и могут быть существенно ниже МРОТ.

Более того, даже для работающих есть нюансы: например, в регионах могут устанавливать свой, более высокий МРОТ — как в Москве (32 916 рублей) или Санкт-Петербурге (28 750 рублей), но это же создает новое неравенство.

Даже равные цифры на бумаге не отменяют главного: оба этих показателя для многих остаются не комфортным минимумом, а порогом выживания, за которым начинается настоящая борьба за экономическое выживание. Их единство — это важный правовой шаг, но до подлинного благополучия эти цифры по-прежнему не дотягивают, оставляя за скобками реальную стоимость жизни и социальную уязвимость миллионов россиян.