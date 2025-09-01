Деньги под замком. В какой финансовой реальности россияне будут жить с 1 сентября

Изменения направлены на то, чтобы защитить россиян от мошенников Источник: Коллаж «Фонтанки»

С 1 сентября вступает в силу целый комплекс мер, направленных на борьбу с телефонными и кибермошенниками. Россиянам стоит приготовиться к трудностям: мгновенно взять кредит больше не получится, а некоторым банки теперь абсолютно законно не выдадут больше 50 тысяч рублей наличными за раз. Достижения лучшего в мире, российского, банкинга, к которым мы все привыкли, закономерно приносятся в жертву ради безопасности. «Фонтанка» напоминает о самых главных изменениях, к которым придется привыкать.

Ограничения на выдачу наличных

Банки, которые оформили клиенту платежную карту, с 1 сентября обязаны при выдаче наличных проверять, не находится ли человек под влиянием мошенников. Центробанк определил девять признаков этого. Все они представлены в приказе регулятора. Основные признаки:

нехарактерное для человека поведение при снятии денег. Может выражаться в нетипичных для клиента сумме, времени суток и местоположении банкомата при совершении операции;

запрос на выдачу денег несвойственным образом — например, не через банкомат, а по QR-коду;

человек нетипично много говорил по телефону как минимум за 6 часов до операции. Рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Такая информация может поступить от сотовых операторов и владельцев мессенджеров;

снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита и займа или увеличение лимита на выдачу наличных по карте;

перевод клиента на свой счет более 200 тысяч рублей по Системе быстрых платежей (СБП) или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму;

смена номера или других характеристик телефона, с помощью которого человек авторизуется в интернет-банке и снимает деньги. Информация о наличии на устройстве вредоносных программ.

Если совпадает хотя бы один признак, банк должен сообщить об этом клиенту (как правило в СМС или пуш-уведомлении) и ограничить на 48 часов выдачу наличных лимитом до 50 тысяч рублей в сутки. При этом снять более крупную сумму в этот период можно будет через отделение банка. Для этого обычно требуется удостоверение личности.

Клиенты банков и ранее сталкивались с такими ограничениями в целях безопасности — «Фонтанка» писала о таких случаях. Но если раньше это было скорее перестраховкой со стороны отдельных банков, теперь это стало обязанностью для всех участников рынка.

Под эти признаки может попасть не только человек, который действительно находится под влиянием мошенников, но и тот, кто просто снимает деньги на отпуск или собирается сделать крупную покупку, так что нужно быть готовым к внезапным ограничениям. Если клиент не согласен с принятой мерой и считает, что его права нарушены, он может жаловаться в банк и интернет-приемную Банка России.

Период охлаждения при кредитовании

Двухдневный период охлаждения при переводах на подозрительные счета, действующий с середины 2024 года, по оценке регулятора, хорошо зарекомендовал себя. Законодатели пошли дальше и ввели подобный период также для оформления кредитов.

Как известно, мошенники психологически давят на жертв, чтобы склонить их к быстрым необдуманным действиям. Период охлаждения нужен, чтобы хотя бы часть пострадавших могли прийти в себя и отменить поспешную операцию.

Теперь кредиты и займы на сумму от 50 до 200 тысяч рублей будут доступны клиентам только через 4 часа после подписания договора.

Деньги по кредитам и займам на сумму более 200 тысяч рублей поступят на счет через 48 часов. В течение этого времени заемщик может передумать и отказаться от заключения договора.

У меры есть несколько исключений. Она не действует на:

кредиты и займы до 50 тысяч рублей;

ипотечные, образовательные кредиты и автокредиты, если заемные деньги перечисляются на счет юрлицу;

товары и услуги в кредит, если человек лично пришел в магазин или организацию, оказывающую услуги;

кредиты с участием созаемщиков, поручителей, доверенных лиц;

кредиты и займы, которые берутся с целью рефинансирования, при условии, что они не увеличивают сумму долга.

«Передышка на эти 48 часов очень важна. Нередки случаи, когда люди с относительно невысокой зарплатой умудрялись под влиянием мошенников понабрать кредитов на несколько миллионов рублей. Если человек берет займы в один день в нескольких банках, информация в кредитные бюро не успевает попасть. А потом он все эти деньги отдает мошенникам. И остается с гигантским долгом», — говорил в интервью «КП» Михаил Мамута, глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ.

Период охлаждения также будет действовать относительно увеличения лимита по кредитным картам. Если новый лимит клиента укладывается в диапазон от 50 до 200 тысяч, «охлаждение» составит 4 часа, если лимит превысит 200 тысяч — 48 часов.

Выбор «второй руки»

Эта мера будет особенно интересна тем, кто тревожится за своих пожилых родственников, маленьких детей и подростков. Банки предоставят клиентам возможность выбрать доверенного человека, у которого будет право подтверждать и отклонять подозрительные операции. Им может стать родственник, близкий человек или друг.

Подключить эту услугу можно только с согласия клиента. Каким именно образом — каждый банк решает самостоятельно. Для этого потребуется заключить договор. В нем человек уже сам выберет, какие операции и при каких условиях потребуют согласия его «второй руки». Это могут быть денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт и Системы быстрых платежей, а также снятие наличных.

При этом доверенное лицо не сможет само инициировать какие-либо операции. К нему банк обратится, в случае если потребуется решение по конкретной операции. На его получение отводится 12 часов с момента уведомления.

Клиент также может все откатить назад и отказаться от услуги, но ее отключение будет не мгновенным. Это сделано для того, чтобы исключить случаи отключения сервиса под воздействие мошенников.

МФО проверит получателя денег

При выдаче онлайн-займов микрофинансовые организации должны убедиться, что не перечисляют деньги мошеннику. Для этого они сверят имя, фамилию и отчество потенциального заемщика и владельца счета или карты, на которые он хочет получить деньги. В этом помогут банки, у которых МФО смогут запросить информацию о владельце платежного средства. Чтобы ускорить процесс, человек сам может предоставить заверенную справку из налоговой, что счет принадлежит ему.

Такая проверка не понадобится клиентам, которые в течение года уже брали два или более займов и использовали те же реквизиты.

Самозапрет на сим-карты

С 1 марта россияне уже могут устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление кредитов, займов и кредитных карт, чтобы за них это не могли сделать злоумышленники. По последним данным, опцией воспользовались около 15 миллионов человек. Теперь жители страны также могут установить самозапрет на оформление новых сим-карт. Как в случае с самозапретом на кредиты, сделать это можно через «Госуслуги» и с сентября в МФЦ. Снять самозапрет можно теми же способами.

Маркировка звонков

Операторы связи обязаны подписывать звонки с бизнес-номеров так, чтобы информация при входящем вызове отображалась на экране. Это может быть коммерческое название фирмы, имя ИП или указание на вид деятельности организации («Банк», «Реклама», «Недвижимость», «Услуги связи»). Данные берут из договоров, заключенных с представителями бизнеса.

Сотовые операторы также предлагают услуги определителя номера для всех звонков, даже если вызов поступает от физлица. Получить такую услугу можно на разных условиях — платно или бесплатно — в зависимости от компании.

Досудебная заморозка счетов

Следователи и дознаватели в ходе расследования уголовного дела смогут временно приостанавливать подозрительные денежные операции на срок до 10 суток, чтобы потом наложить на них арест. Причиной для приостановки операций станет использование банковских счетов, электронных платежных средств или предоплаты за услуги связи, связанных с преступлением.

Для наложения ареста следователь или дознаватель должен подать в суд соответствующее ходатайство не позднее чем за 48 часов до окончания срока приостановки. Если суд не одобрит арест, операции по счету возобновятся.

Меру приняли, чтобы правоохранительные органы могли быстрее реагировать на случаи мошенничества и чтобы обеспечить возмещение ущерба потерпевшим.

В августе Центробанк опубликовал результаты борьбы с мошенничеством по итогам апреля — июня 2025 года: количество операций без добровольного согласия клиентов снизилось почти на 9% в сравнении со средним значением, сумма ущерба оказалась на 15,9% ниже, но все равно пока речь идет о внушительных 6,3 миллиарда рублей. В то же время банкам удалось отразить 38,7 миллиона попыток мошенников украсть деньги у клиентов, что в полтора раза больше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. 3,4 триллиона рублей остались на действительно безопасных счетах.