Нас готовят к новой реформе? Почему вдруг россиян обвинили в неэффективности пенсионной системы

Нас готовят к новой реформе? Почему вдруг россиян обвинили в неэффективности пенсионной системы

А при этом накопительные счета так и остаются замороженными без всяких объяснений

1 комментарий
Пенсионная система всем хороша, сами старики подкачали | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсионная система всем хороша, сами старики подкачали

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Подавляющее большинство россиян (77%) совершенно не разбираются в формировании своих пенсионных накоплений и, что еще более удручающе, не проявляют к этой теме никакого интереса. Таковы результаты соцопроса, который провели НПФ «Достойное будущее» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Да, собственно, ничего другого и нельзя было ожидать в реалиях, когда уже почти 12 лет у россиян заморожено формирование накопительной части пенсий.

Ничего удивительного не видит в результатах этого опроса доцент экономического факультета МГУ Магомет Яндиев, о чем он рассказал MSK1.RU.

— «Не разбираются» — это верно: пенсионная система сложная, в ней-то и профессионалу разобраться сложно, не то чтобы рядовому гражданину. «Не интересуются» — а почему они должны интересоваться этой сложной и исторически (все девяностые и нулевые как минимум) коррупционноемкой экосистемой? — рассуждает Яндиев. — Поэтому сегодня пенсионной системе нет доверия. Хотя лучше сказать — нет гордости за пенсионную систему. Вот мы гордимся автоматом Калашникова — эффективный и очень надежный продукт. А вот то же самое сказать про пенсионную систему России мы не можем, нет оснований.

Незнание базовых принципов формирования пенсии и отсутствие интереса к этой сфере напрямую влияют на пассивность граждан в отношении своих накоплений, констатируют авторы исследования. Россияне ничего не делают, чтобы увеличивать свою будущую пенсию. Например, не собираются участвовать в «Программе долгосрочных сбережений» (ПДС). Если что, программа предусматривает государственное софинансирование в размере до 36 тысяч рублей в год и налоговый вычет до 400 тысяч рублей в год.

Но, видимо, и эти плюшки для россиян, которых государство уже несколько раз «кидало», не так существенны. Тем более финансовая апатия россиян подпитывается заявлениями федеральных политиков. Вот одно из них.

— У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет, — заявила депутат Госдумы Ирина Роднина.

— Соглашусь с Родниной в одном — в своем пенсионном обеспечении стоит участвовать и гражданам тоже. Но не замещать пенсию, а увеличивать ее. Причем создавать отдельный капитал для пассивного дохода на пенсии плюсом к государственным выплатам — не обязанность, а право человека. — комментирует финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

— Но вы согласны с Родниной в том, что будущие пенсионеры обязаны уже сейчас задумываться о пенсиях?

— Чтобы определить, что должны пенсионеры, а чего не должны, необходимо понять, что такое пенсия. Безусловно, сегодня я своими налогами кормлю нынешних пенсионеров, а мою пенсию будут оплачивать будущие молодые работники. Но для меня нюансы этого процесса не так важны, то, куда идут сегодня мои налоги, — головная боль государства. Суть проста: сегодня я отдаю деньги государству, которое обязуется завтра мне выплатить пенсию. И я рассчитываю и буду рассчитывать на пенсионные выплаты. Эта гарантия указана в п. 2 ст. 39 Конституции РФ.

Эксперт также отмечает, что заявления Родниной о каких-то странах, где пенсий вообще нет, некорректны. По его мнению, России стоит ориентироваться не на отсталые страны, а на развитые, где размер государственных пенсий значительно выше.

— Пенсия от государства в США — около 2 тысяч долларов. В Германии и Франции — от 1 250 до 1 500 евро. В Швейцарии — порядка 2,5 тысяч евро, — говорит Родин.

— И вот в этих условиях представители элиты вдруг начинают утверждать, что российские пенсионеры должны становиться самостоятельными и обеспечивать себя, — говорит Яндиев. — Даже молодежи досталось. Цитирую Роднину: «Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться и обеспечивать себя». Поскольку в России просто так ничего не происходит, да и финансовое положение федерального бюджета не такое стабильное, как было раньше, наверное, стоит насторожиться. Возможно, все эти новости говорят о том, что где-то в недрах власти готовится новая пенсионная реформа — вот население уже начали потихоньку к ней готовить.

А вы пытались разобраться в пенсионной системе?

Да, но не получилось
Пришлось
Нет
Дмитрий Капустин
Новая пенсионная реформа Пенсионная система Накопительная часть пенсии Накопительная пенсия Социальный фонд
Комментарии
1
Гость
14 минут
Я не помню в какой стране, но там нет пенсионного фонда, там люди сами себе откладывают , просто в банк. И нет у них , ни заморозок, ни индексаций, и не кормят они всякую... ненужную , своим бюджетом
Читать все комментарии
