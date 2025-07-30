Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела

Несколько лет Яна преподает музыку и занимается клинингом Источник: Яна Станкова

Флейтистка из Пыть-Яха — это город в Югре — Яна Станкова преподает в Детской школе искусств, а параллельно занимается клинингом. Девушка начала свой бизнес с двумя детьми на руках и собрала вокруг себя команду профессионалов. Сейчас она многодетная мама, но продолжает зарабатывать на уборке квартир. От первого лица Яна рассказала нашим коллегам из 86.RU, как ей это удалось и в чём сложность такого бизнеса.

Начинала одна мыть квартиры: брала заказы, выставляя свои объявления об уборке квартир на популярные сервисы. Изначально цены были чисто символическими. Делалось это для того, чтобы хоть как-то выжить, потому что был очень трудный период жизни.

Девушка запустила бизнес в 2021 году Источник: Яна Станкова

Со временем спрос всё рос и рос на мои услуги. И я поняла, что, в принципе, на этом можно сделать неплохой бизнес. Решила попробовать. В 2021 году подписала социальный контракт с нашей администрацией на получение пособия, чтобы открыть свое дело. Закупила профессиональное оборудование и расходники и начала предлагать знакомым девочкам подработку. В течение полутора лет собралась хорошая команда, в штате было 18 человек.

Сколько удавалось зарабатывать?

Объемы были большие: по 4–5 заказов в неделю. Весной и летом работали без выходных. Люди любят наводить чистоту, когда теплеет, душа просыпается и хочется чистоты. В этот период с одного заказа работники могли заработать по 7–10 тысяч рублей.

Безусловно, были и заказы на 3,5 тысячи. Может, это и не такие огромные деньги, но эти заказы тоже должны были выполняться, мы не отказывали. Например, помыть какой-нибудь бабушке окно. То есть объемы заказов были разные, и, соответственно, оплата тоже была разная.

Агентство принимало абсолютно разные заказы Источник: Яна Станкова

Я достойно платила сотрудникам, привыкла пользоваться только самым хорошим оборудованием и химией — это всё очень недешево. С учетом всех вычетов, налогов, зарплат, амортизации оборудования, затрат на расходники, химию в месяц выходило тысяч 150–200 моего чистого заработка. Я не скажу, что это много.

В чём сложность клининга?

Заказы, как я говорила, могли быть абсолютно разными. Не раз выезжала на очень сложные объекты. Например, когда в квартире сводили счеты с жизнью. Я не заставляла работников ехать на такие выезды — кто хотел, тот ехал. Я и сама ездила, не брезгливая. Когда мы умираем, всё это не очень красиво. Но родные хотят продолжать жить в квартирах.

Трудные заказы в квартирах у людей с синдромом Плюшкина. Ты открываешь дверь и не можешь зайти в помещение из-за запаха и из-за того, что там всё завалено вещами.

Еще была квартира, в которой полгода или более жили голуби, это была малосемейка. Хозяйка отсутствовала в квартире какое-то время, и открылась форточка, туда налетели голуби, а затем форточка захлопнулась. Все голуби, которые были там, они, естественно, умирали, какие-то мумифицировались, какие-то еще не успели разложиться, были яйца, гнезда, ну и помет, сантиметров 5–7, наверное. Я это всё убирала, просто соскребала с пола этот помет. Помогли мой муж и его отец, они выполняли физически тяжелую работу — ломали мебель, выносили детали, мешки с мусором. Управились мы часов за двенадцать.

Эту квартиру убирали 12 часов Источник: Яна Станкова

Почему так дорого?

Цена образуется по очень многим факторам. Во-первых, мы оцениваем квадратуру помещения, мы не можем помыть, допустим, какой-то спортивный зал за те же 20 тысяч рублей. Мы понимаем, что это огромные затраты по времени, амортизация расходников, зарплата и налоги. Полный цикл уборки однокомнатной квартиры от потолка до пола — это 15–20 тысяч рублей. Есть услуги и дешевле, также мы нередко выполняли какие-то непрофильные для нас задачи, например покупали продукты или выгуливая домашних животных.

Я считаю, что любой человек может позволить себе подобные услуги, смотря что он хочет видеть на выходе. Иногда заказывают химчистку и говорят: «Вы знаете, мне так поверхностно надо его почистить, освежить». А я объясняю людям, что не получится так. Мы либо чистим диван, либо не чистим, потому что химчистка подразумевает глубокую чистку обивки.

Владелица клининга объясняет, что нет услуги поверхностной чистки мебели Источник: Яна Станкова

Сейчас я официально в декрете, но продолжаю брать заказы самостоятельно. Работников пришлось пока отпустить в свободное плавание, потому как мне необходимо больше времени проводить с семьей.