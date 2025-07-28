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Экономика Россияне начнут меньше работать: их рабочий день скоро сократят, а зарплату понизят — на сколько и почему

Россияне начнут меньше работать: их рабочий день скоро сократят, а зарплату понизят — на сколько и почему

Работников начнут переводить на частичную занятость или выстраивать гибкий график

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2 комментария
Людей начнут переводить на гибкий график или частичную занятость | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЛюдей начнут переводить на гибкий график или частичную занятость | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Людей начнут переводить на гибкий график или частичную занятость

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Рабочий график россиян в скором времени может сократиться еще примерно на 10 минут. С таким прогнозом выступил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

По его словам, компании сейчас сталкиваются с различными проблемами. Например, с устойчивым уменьшением объемов продаж, недостаточной загрузкой производственных мощностей, падением потребности в трудовых ресурсах при сохраняющемся дефиците кадров. Всё это происходит из-за негативной динамики в экономике. Деловая активность снижается, вместе с ней падают объемы производства и потребительский спрос.

«Все признаки указывают на то, что текущая негативная тенденция сохранится во второй половине 2025 года. В условиях отсутствия экономического роста средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20–25 минут. Из-за этого увеличится количество случаев частичной занятости и перехода на гибкие графики работы, а доля работников со снижающимися доходами может превысить 40%», — высказал свое мнение Пищальников.

В следующем году экономика продолжит замедляться, если сохранятся текущие тенденции. Среди основных рисков для этого эксперт назвал дефицит квалифицированных кадров, высокие процентные ставки и ограниченный доступ к кредитам, продолжающееся падение производительности труда и сокращение потребительского спроса.

«Для выхода на траекторию устойчивого развития необходима смена экономической модели — переход от экстенсивного роста к интенсивному развитию, основанному на повышении производительности, дальнейшей технологической модернизации и инвестициях в человеческий капитал. Без таких преобразований Россию может ждать длительный период экономической стагнации с минимальными темпами роста и снижением уровня жизни населения», — заключил он в беседе с «Газетой».

Похожую тенденцию наблюдает и Банк России. В своем прогнозе экономического состояния регулятор отметил, что всё больше компаний в этом году сократят свой штат. При этом всё меньше из них планируют повышать зарплаты сотрудникам.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Работа Зарплата Частичная занятость Гибкий график
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Комментарии
2
Инженер1
10 минут
А что случилось в стране с 4 экономикой мира?
Гость
7 минут
опять очередная, пустая болтовня
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