Гарантия безопасности? Почему россияне тратят и хранят наличные деньги, отказываясь от банковских карт

Несмотря на развитие технологий, многие россияне предпочитают пользоваться наличкой Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России сохраняется спрос на использование наличных денег. Это происходит несмотря на цифровизацию и развитие технологий. Люди продолжают тратить наличку. В этом материале эксперты объясняют 72.RU, почему россияне всё еще доверяют этой форме денег.

Что происходит?

Источник: Илья Чикотин / 72.RU, Ксения Беляева / Городские медиа

Жители России продолжают пользоваться наличной формой денег. В недавнем социологическом исследовании Центрального банка «Отношение населения Российской Федерации к различным средствам платежа» за 2024 год сказано, что 24% граждан предпочитают наличные деньги для повседневных расчетов . Этот показатель остался на уровне 2023 года — до этого прослеживалась тенденция к снижению. Средняя стоимость покупки выросла с 1568 до 1731 рубля.

Выросла доля граждан, которые не видят для себя возможности обойтись без наличных денег, — с 40% в 2023 году до 43% . Аналогичная ситуация с теми, кто хранит деньги в виде наличных — с 30 до 32% .

Что это значит?

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», обращает внимание, что есть определенная категория граждан, которая предпочитает совершать свои покупки только в наличной форме. Зачастую, продолжает он, это приезжие, люди пожилого возраста, дети или подростки, лица, которые хотят сохранить приватность своих покупок. Другой насущной необходимостью, по его словам, иметь при себе наличные деньги является возможность совершить расчеты там, где по картам они невозможны, например между частными лицами.

— Наличные деньги зачастую также являются основным средством для внесения денежных средств на депозитный счет в банке. Некоторые банки берут комиссии за переводы больших сумм по СБП, а с наличными такой проблемы нет. Плюс к этому наличные деньги дают мгновенный доступ для совершения каких-то операций, не прибегая к банкоматам или в местах отсутствия интернета, — объясняет Потавин.

Как отмечает Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина, в России доля безналичных расчетов уже довольно высока в сравнении с другими странами. По его словам, в большинстве случаев это удобнее и эффективнее и для продавцов, и для покупателей. Собеседник добавляет, что хранение денег в безналичной форме, особенно крупных сумм, также чаще всего выгоднее из-за возможности получения процентного дохода при минимальных ограничениях. Например, при использовании накопительных счетов.

А что цифровой рубль и перестанут ли россияне пользоваться наличкой?

Потавин предполагает, что в долгосрочной перспективе — через 10–20 лет — спрос на наличные еще больше снизится, если только государство не будет вынуждать своих граждан уходить от них.

— В этой части многие возлагают большие надежды на внедрение цифрового рубля. Но, на наш взгляд, популярность этой формы денег может быть весьма низкой. Оплата наличными не оставляет цифрового следа, что очень важно для тех, кто ценит приватность своих покупок и сбережений. Несмотря на прогресс в сфере безналичных операций, у населения будет сохраняться недоверие к банковской системе и высоким технологиям в финансах. Привычка держать часть средств в наличных — это гарантия безопасности и независимости от внешних обстоятельств : электроэнергии, интернета, работы банков, наличия банкоматов, терминалов оплаты, — рассуждает эксперт.

Важно, отмечает он, что простые люди не видят преимуществ использования цифрового рубля перед пластиковыми картами с кешбэком от банков.

— Проценты на остатки средств в цифровых рублях тоже не начисляются. Дополнительные скидки при оплате товаров и услуг наличными денежными средствами тоже не в пользу цифровой валюты. Получается, что население не будет иметь большого желания использовать цифровой рубль, поскольку не видит в нем большой надобности, — добавил Потавин.

По мнению Копейкина, введение цифрового рубля поддержит процесс отказа от наличных расчетов.

— Те, кто пока предпочитает наличные из-за опасений относительно надежности банков, могут не беспокоиться, так как цифровые рубли будут храниться на платформе, созданной Банком России, а не отдельными банками, — уверен он.

Но полного отказа от наличных не планируется, уверен эксперт. Он аргументирует это тем, что об отсутствии таких целей в том числе неоднократно заявляли представители Центрального банка.

— Учитывая масштабы страны, остается много территорий и поселений, где инфраструктура недостаточно развита для того, чтобы полагаться исключительно на безналичные расчеты. Сохранение возможности расчетов наличными также сдерживает попытки увеличения комиссий при безналичных расчетах, что важно с точки зрения контроля издержек для малого бизнеса и розничной торговли. Во многих странах мира в рамках борьбы с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов действуют ограничения на крупные покупки за наличные. Но с учетом уже высокого и растущего технологического уровня российских налоговых органов целесообразность таких решений для нашей страны также неочевидна, — добавил Копейкин.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, уверен в том, что у наличных есть будущее. Он связывает это с условиями неопределенности и недоверием со стороны граждан.

— У наличных денег есть будущее. Это удобная форма в условиях неопределенности, военных действий и когда есть недоверие со стороны населения к различного рода формам надзора за собой. В частности, со стороны коммерческих банков. Люди не заинтересованы в том, чтобы банк видел все их платежи, не заинтересованы показывать всё, что связано с расходами и доходами, — объясняет собеседник.