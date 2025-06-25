Россиянам положены субсидии на оплату ЖКХ — но не всем. Как их получить

Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют граждане России, чьи расходы на эти услуги превышают определенный процент от общего дохода семьи. В первую очередь это касается пенсионеров, малоимущих семей, многодетных, инвалидов и семей участников специальной военной операции, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Он объяснил, что субсидии могут получать как владельцы жилья, так и арендаторы по социальным договорам. Федеральный стандарт составляет не более 22% от общего дохода семьи. Если фактические расходы на ЖКУ превышают этот порог, гражданин может получить субсидию.
Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей, исходя из доходов и региональных норм. Например, если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц и платит за ЖКХ 15 тысяч рублей, а в регионе допустимые расходы составляют 10% (то есть 6 тысяч рублей), то разница в 9 тысяч может быть компенсирована в виде субсидии, пояснил Якубовский.
Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение социальной защиты по месту жительства. При подаче документов необходимо иметь паспорта всех членов семьи, справки о доходах за последние шесть месяцев, документы на жилье, квитанции об оплате ЖКУ и справку о составе семьи. Решение принимается в течение десяти рабочих дней, а субсидия назначается на шесть месяцев и может быть продлена.
Также стоит учитывать, что в разных регионах могут быть разные пороги, отметил Александр Якубовский. Например, в Москве и Севастополе он составляет 10%, в Крыму — 15%, в Санкт-Петербурге — 14%, а в Свердловской области для одиноко проживающих пенсионеров — 12%. Самый высокий порог — 22% — установлен в большинстве регионов России, и его нельзя повышать.