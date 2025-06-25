Россиянам положены субсидии на оплату ЖКХ — но не всем. Как их получить

Субсидии могут получать как владельцы жилья, так и арендаторы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют граждане России, чьи расходы на эти услуги превышают определенный процент от общего дохода семьи. В первую очередь это касается пенсионеров, малоимущих семей, многодетных, инвалидов и семей участников специальной военной операции , сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он объяснил, что субсидии могут получать как владельцы жилья, так и арендаторы по социальным договорам. Федеральный стандарт составляет не более 22% от общего дохода семьи. Если фактические расходы на ЖКУ превышают этот порог, гражданин может получить субсидию.

Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей, исходя из доходов и региональных норм. Например, если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц и платит за ЖКХ 15 тысяч рублей, а в регионе допустимые расходы составляют 10% (то есть 6 тысяч рублей), то разница в 9 тысяч может быть компенсирована в виде субсидии, пояснил Якубовский.

Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение социальной защиты по месту жительства . При подаче документов необходимо иметь паспорта всех членов семьи, справки о доходах за последние шесть месяцев, документы на жилье, квитанции об оплате ЖКУ и справку о составе семьи. Решение принимается в течение десяти рабочих дней, а субсидия назначается на шесть месяцев и может быть продлена.