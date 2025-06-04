«Не имеет ничего общего с ценой нефти»: эксперты объяснили, почему в России постоянно дорожает бензин — 98-й уже вырос на треть

Постоянное удорожание топлива — головная боль практически всех автомобилистов Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Россия — нефтяной гигант, один из главных игроков на мировом энергетическом рынке. Логика подсказывает: раз сырья в избытке, топливо внутри страны должно быть копеечным. Но реальность упряма. Цены на АЗС неуклонно ползут вверх, опережая инфляцию, а региональные различия могут достигать нескольких рублей за литр. Почему собственное черное золото не означает доступного топлива и что на самом деле диктует цену каждого литра, разбирался корреспондент NGS.RU.

Как подорожало топливо

За три прошедших года заправка автомобиля в России стала ощутимо дороже. Согласно данным Росстата, сравнение цен на основные виды топлива в апреле 2022 года и апреле 2025 года показывает значительный рост по всем категориям.

Наиболее популярный у автовладельцев бензин АИ-92 подорожал с 47,35 рубля до 56,48 рубля за литр — на 19,28%. Его более дорогой «собрат», АИ-95, также продемонстрировал существенный рост: с 51,41 рубля три года назад до 61,71 рубля сегодня, что соответствует росту на 20,04%.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Самым заметным скачком цен отличился высокооктановый бензин АИ-98 и выше. За три года его стоимость взлетела с 60,21 рубля до 84,05 рубля за литр, увеличившись на впечатляющие 39,59%.

Не осталось в стороне и дизельное топливо, критически важное для коммерческого транспорта, сельского хозяйства и логистики. Цена на солярку выросла с 54,49 рубля в апреле 2022-го до 71,27 рубля в апреле 2025 года. Рост составил 30,79%, что значительно превышает показатели самого ходового бензина АИ-92 и даже АИ-95.

Почему цены растут

Топливо в России дорожает из-за налогов и акцизов Источник: Александр Подопригора / 161.RU











Ярче всего абсурдность ситуации видна на границах. Взять, допустим, Курган и казахстанский Петропавловск — города-соседи. Российский автовладелец, заправившись дома, проезжает пару десятков километров и видит на казахстанских АЗС цены заметно ниже, зачастую на те же марки топлива, произведенного из российской же нефти или даже на российских НПЗ. Возникает резонный и болезненный вопрос: «Как так выходит, что импортер продает наш бензин дешевле, чем мы сами у себя?»

Ответ кроется не в жадности нефтяных компаний, а в разнице государственных подходов к топливному рынку. Казахстан сознательно ограничивает экспорт сырой нефти, направляя большие объемы на внутреннюю переработку, и держит налоговую нагрузку на топливо значительно ниже российской. Для Казахстана дешевый бензин — вопрос социальной стабильности. Для России топливный рынок — мощнейший фискальный инструмент.

«В розничной цене топлива акцизы составляют более 50%, поэтому любое повышение цен — это, прежде всего, регулировка фискальных интересов. Сама по себе себестоимость нефти на трубе составляет около 10% от цены на бензоколонке», — объяснил НГС доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

Именно фискальная составляющая — главный мотор подорожания. Когда вы платите за литр бензина в России, знайте: львиная доля этой суммы (около 70%) — это не стоимость нефти или переработки, а разнообразные платежи в бюджет. Акцизы, НДС, НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) — этот коктейль формирует основу цены.

Акцизы планомерно растут из года в год, закладываясь в бюджет как гарантированный доход. Повышение акциза на тонну бензина автоматически добавляет рубли к цене каждого литра на заправке. Государство, обладая гигантскими нефтяными ресурсами, использует топливный рынок как надежный «бюджетный генератор». Чем больше машин на дорогах, тем больше сборов. Независимо от мировой цены на нефть.

«Цена на бензин в России не имеет практически ничего общего с ценой нефти, они полностью отрезаны друг от друга. В цене литра топлива у нас более 60% — это налоги: налоги на нефтяников, НДС, акцизы. Эта цифра не просто стабильная, там заложен рост. Так что бензин дешеветь не будет, — отметил в разговоре с НГС вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Также в цене бензина заложена маржа заправки. Она разная, иногда заправки имеют сверхприбыль до 2 рублей на литре. Это стоимость переработки, доставки и так далее».

По мнению старшего научного сотрудника Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольги Валиевой, постоянный рост цен на бензин также вызван инфляцией и ростом затрат по всей цепочке добычи, переработки и производства энергоносителей.

Экономист отметила: растут цены на оборудование, расходные материалы, растут налоги и заработная плата, высокая ключевая ставка провоцирует рост процентных ставок по кредитам, растет стоимость транспортировки как внутри страны, так и за рубеж, санкции сокращают объем поступления выручки и налогов, сжимается доходная база — всё это очень сильно давит на внутренний рынок. Поэтому даже когда мировая цена на нефть падает, цены на внутреннем рынке не имеют тенденции к снижению.

Почему цены не падают

Эксперты предложили свои методы снижения цен на топливо Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Казалось бы, если мировая цена нефти падает, должна снижаться и стоимость бензина внутри страны. Но в России действует сложный регулирующий механизм, призванный стабилизировать доходы нефтяных компаний и бюджетные поступления.

Когда экспорт нефтепродуктов становится сверхприбыльным (мировые цены высоки), государство забирает часть этой прибыли через специальный налог. Когда экспорт невыгоден (мировые цены низки), государство, наоборот, компенсирует компаниям часть их недополученной выгоды на внутреннем рынке.

В результате внутренние цены на бензин искусственно отвязываются от мировых скачков вниз. Система таким образом сглаживает резкие падения для нефтяников и бюджета, но лишает потребителей возможности получить выгоду от дешевой нефти. Дополняет картину негласное правило «инфляция минус», по которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает от участников рынка сдерживания роста цен на АЗС. Это создает иллюзию контроля, но на деле часто означает лишь, что рост не превысит определенный порог, а не что цены упадут.

«Цена на топливо снижаться не может, потому что нефтегазовая держава огромная имеет еще и бюджетные потребности. И, соответственно, закрывает их во многом за счет продажи топлива собственному населению, — отметил Антон Шапарин. — Безусловно, нам хотелось бы, чтобы цены были ниже, и мы выступаем за это. Мы считаем, что нужно отменять акциз на топливо, это позволило бы снизить цену довольно сильно, на 3 рубля за литр. Мы также считаем, что нужно разрешить добавлять метанол в моторное топливо».

По словам эксперта, сейчас метанол широко используют в Европе, США и Китае — там продают бензин с содержанием метанола 5, 10 и даже 20%.

Похожего мнения придерживается и экономист Эдуард Коложвари. Он считает, что имеет смысл переложить бремя выпадающих доходов с топливной отрасли, например, повысив акциз на табачные изделия: по России его собирается примерно в 2,5 раза больше суммы акциза на топливо.

«Конечно, хотелось бы, чтобы в нашей нефтяной державе топливо стоило дешевле, например, в два раза, это повлияло бы на уровень цен в экономике и снизило инфляцию», — подчеркнул специалист.