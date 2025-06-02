«Продукты официально подорожали на 12%, а реально — на 30». Россияне ждут аномального роста цен и экономят на еде

Рост цен гораздо заметнее, чем рост зарплаты Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Рост уровня жизни россиян начал сильно замедляться. Мантры чиновников о гигантском росте зарплат больше не действуют. По крайней мере, на тех, кто ходит в обычные магазины — а это абсолютное большинство населения. Статистика неумолима: люди стали меньше покупать продуктов питания.

Как сообщает «Коммерсантъ», в первом квартале продажи продуктов питания увеличились всего на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вроде рост, а по факту — нет: в первом квартале 2024 года рынок вырос на 6,8%.

По данным исследований аналитических агентств, таких как Ntech, основной причиной этого замедления стало значительное увеличение цен. Ну тут и консультантов привлекать не нужно было: такую прописную истину открыла бы любая бабушка у подъезда. Цены растут так быстро, что доходы россиян просто не успевают за ними. Вот люди и вынуждены экономить.

— Реальная покупательная способность населения падает, так как рост цен опережает рост доходов, а инфляция в апреле превысила 10% (по данным Росстата), — комментирует MSK1.RU сопредседатель «Деловой России» в Московской области Роман Харланов. — А вот пищевая инфляция за тот же период — почти 12,7%. Инфляционные ожидания домохозяйств остаются высокими: это отражает пессимизм потребителей и бизнеса, еще больше усиливая тенденцию к сокращению спроса.

Кстати, аналитики Ntech пишут: замедление спроса уже затронуло продукты, которые всегда пользовались стабильным спросом, такие как чипсы, сливки, морепродукты и готовые салаты. И тоже объяснимо, почему: не на хлебе и кефире же будут экономить, а на том, от чего можно отказаться без ущерба для желудка.

— Мы сейчас видим, что россияне всячески минимизируют траты: покупают только товары со скидками или по акциям, откладывают крупные покупки (даже в продовольственном сегменте, например, запасы на зиму), — говорит основатель Vedeneeva Consulting Group Анна Веденеева. — Но нужно понимать, что текущий спад продаж — это не краткосрочный кризис. Это структурный сдвиг в поведении потребителей! По данным соцопросов, более 60% россиян ожидают дальнейшего роста цен. Эти ожидания стали самоисполняющимся прогнозом: чем сильнее люди верят в ухудшение ситуации, тем активнее меняют поведение, усугубляя кризис.

— Цены на продукты официально выросли более чем на 12%, но фактически — на 20–30% в ряде категорий, — согласна с коллегой инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Люди ощущают это в каждом чеке. При этом реальные доходы населения практически не растут: индексации бюджетникам и пенсионерам не успевают за ростом цен, а частный сектор сам сталкивается с ростом издержек и сдержанным спросом. Сама психология потребителя изменилась. Если в 2022–2023 годах преобладала стратегия «покупать впрок» на фоне тревожности, то в 2025 году — это уже модель адаптации: минимизация расходов, переход на более дешевые бренды, сокращение визитов в магазины.

— А что это значит для экономики?

— Снижение продаж продуктов — важный сигнал, который нельзя игнорировать. Мы впервые наблюдаем, как в условиях высокой инфляции россияне начинают экономить не на излишках, а на базовой потребительской корзине. Это уже не про отказ от путешествий или техники — это про снижение ежедневного потребления. Снижение потребления бьет по розничной торговле и замедляет внутренний спрос — один из ключевых драйверов восстановления. Компании будут пересматривать линейки, искать новые форматы дистрибуции.

Профессор экономики Юрий Ляндау — сторонник максимально решительных мер. Он считает, что в нынешних условиях власти должны «срезать жир» у продуктовых сетей.

— Действия Центрального банка с высокой ключевой ставкой активно поддерживают торговые сети, которые делают огромные наценки на продукты питания. Ну вот пример: якобы не хватает картофеля, стали закупать иностранный. Вопрос, а почему, когда был переурожай, нельзя было сделать запасы? А ведь дальше что происходит: торговые сети ставят высокие цены на закупаемый иностранный картофель, а потом подгоняют под эти цифры цены на отечественный картофель. А мы дальше удивляемся, почему такие дорогие продукты, — говорит Ляндау. — А ведь за экономией на продуктах скрывается еще одна огромная проблема, уже не чисто экономическая. Дешевые продукты низкого качества, что негативно влияет на здоровье людей. Нужно формировать систему государственного регулирования торговых наценок торговых сетей на продукты отечественного производства. Иначе рост цен так и продолжится.