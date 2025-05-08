С борщом всё плохо. В России аномально дорожают овощи. Выясняем, когда они начнут дешеветь

«Золотая» картошка Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»











Все усилия властей по сдерживанию инфляции направлены на снижение потребительской активности. Под ней, как правило, понимаются дорогие покупки вроде квартиры, машины и даже компьютера. Но ни у кого не поворачивается язык сказать, мол, надо меньше есть. А может, и следовало бы, а то самые простые продукты из «борщевого набора» давно переплюнули официальную инфляцию.

Источник: «Фонтанка.ру»











Самый главный ужас в стране — с картофелем. Куда он девался, просто никаких идей: урожай не очень хороший был, ну так мы и импорт нарастили. Белоруссия ее нам меньше послала, ну так Египет поднажал.

Источник: «Фонтанка.ру»











Ни одного вменяемого объяснения, почему именно картошка должна была подорожать и именно втрое, — нет. Как нет и ответа на вопрос, где ее взять хотя бы по той цене, что нам «пишет» Росстат, а то вообще-то в магазинах дешевле 100 рублей что-то приличное еще пойди поищи.

Источник: «Фонтанка.ру»











Особо тревожно становится, когда смотришь на многолетние графики цен на картошку. Как раз сейчас они должны быть на минимумах, как в предыдущие годы, — за счет старых запасов, разбавляемых импортом «для богатых». А, собственно, рост цен должен начинаться с июня, когда на полки начинает приходить первая молодая картошка, с пиком в конце июля. Но в этом году налицо аномалия.

Раньше положенного начали дорожать и другие овощи из «борщевого набора». Обычно запаса лука, моркови, капусты и свеклы хватает как минимум до конца апреля. В этом же году цены пошли вверх еще в феврале.

Традиционное объяснение — дефицит на рынке, но с чего вдруг, никто не объясняет. Просто подорожало, и всё.

Так себе у нас в магазинах и с мясом для борща. Чуть получше со свининой, которую всё же можно поискать по акции за столько же, сколько было в прошлом году, и похуже с говядиной. Ни о какой сезонности с мясом говорить не приходится.

Источник: «Фонтанка.ру»











Из того, что еще нужно для борща (кроме воды из-под крана и электричества или газа для плиты, которые, кстати, тоже неплохо подорожали за год), — растительное масло и томат-паста для зажарки. Масло за год выросло в цене на 17,5%, томат-паста — на 12%.

Единственное, что за год подорожало меньше инфляции, — это морковка. К сожалению, в борщ ее надо немного, да и сама она оказалась самым недорогим продуктом в наборе. Однако на одной морковке не проживешь, цены на всё остальное откровенно удручают.

— К концу апреля — маю запасы прошлогоднего урожая местных овощей подходят к концу. В 2024 году урожай картофеля был не очень хорошим (как с точки зрения объема, так и по качеству), поэтому запасы картофеля в местных хранилищах закончились раньше обычного, уже в конце марта. Образовался временный дефицит, что привело к росту цен, — объясняет Эльчин Ахмедов, владелец компании «Айбарус», одного из крупнейших в России поставщиков овощей. — Сейчас приходит импортная картошка, но она тоже недешевая. Например, в Азербайджане цена картофеля свежего урожая — $ 0,9–1,0 за килограмм. Ситуация потихоньку выравнивается благодаря импорту более дешевой египетской картошки. Также уже в течение месяца начнут собирать свежий урожай нашего краснодарского картофеля (а он ожидается уродиться хорошим), так что к середине июня можно ждать понижения цены до 40–50 руб.

С остальными видами овощей всё обстоит примерно так же, рассказывает эксперт. То есть снижение цен планируется не раньше чем через месяц-полтора.