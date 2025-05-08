С борщом всё плохо. В России аномально дорожают овощи. Выясняем, когда они начнут дешеветь

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Эксперты говорят, что нужно дождаться лета

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33 комментария
«Золотая» картошка | Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»«Золотая» картошка | Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Золотая» картошка

Источник:

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Все усилия властей по сдерживанию инфляции направлены на снижение потребительской активности. Под ней, как правило, понимаются дорогие покупки вроде квартиры, машины и даже компьютера. Но ни у кого не поворачивается язык сказать, мол, надо меньше есть. А может, и следовало бы, а то самые простые продукты из «борщевого набора» давно переплюнули официальную инфляцию.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Самый главный ужас в стране — с картофелем. Куда он девался, просто никаких идей: урожай не очень хороший был, ну так мы и импорт нарастили. Белоруссия ее нам меньше послала, ну так Египет поднажал.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Ни одного вменяемого объяснения, почему именно картошка должна была подорожать и именно втрое, — нет. Как нет и ответа на вопрос, где ее взять хотя бы по той цене, что нам «пишет» Росстат, а то вообще-то в магазинах дешевле 100 рублей что-то приличное еще пойди поищи.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Особо тревожно становится, когда смотришь на многолетние графики цен на картошку. Как раз сейчас они должны быть на минимумах, как в предыдущие годы, — за счет старых запасов, разбавляемых импортом «для богатых». А, собственно, рост цен должен начинаться с июня, когда на полки начинает приходить первая молодая картошка, с пиком в конце июля. Но в этом году налицо аномалия.

Раньше положенного начали дорожать и другие овощи из «борщевого набора». Обычно запаса лука, моркови, капусты и свеклы хватает как минимум до конца апреля. В этом же году цены пошли вверх еще в феврале.

Традиционное объяснение — дефицит на рынке, но с чего вдруг, никто не объясняет. Просто подорожало, и всё.

Так себе у нас в магазинах и с мясом для борща. Чуть получше со свининой, которую всё же можно поискать по акции за столько же, сколько было в прошлом году, и похуже с говядиной. Ни о какой сезонности с мясом говорить не приходится.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Из того, что еще нужно для борща (кроме воды из-под крана и электричества или газа для плиты, которые, кстати, тоже неплохо подорожали за год), — растительное масло и томат-паста для зажарки. Масло за год выросло в цене на 17,5%, томат-паста — на 12%.

Единственное, что за год подорожало меньше инфляции, — это морковка. К сожалению, в борщ ее надо немного, да и сама она оказалась самым недорогим продуктом в наборе. Однако на одной морковке не проживешь, цены на всё остальное откровенно удручают.

— К концу апреля — маю запасы прошлогоднего урожая местных овощей подходят к концу. В 2024 году урожай картофеля был не очень хорошим (как с точки зрения объема, так и по качеству), поэтому запасы картофеля в местных хранилищах закончились раньше обычного, уже в конце марта. Образовался временный дефицит, что привело к росту цен, — объясняет Эльчин Ахмедов, владелец компании «Айбарус», одного из крупнейших в России поставщиков овощей. — Сейчас приходит импортная картошка, но она тоже недешевая. Например, в Азербайджане цена картофеля свежего урожая — $ 0,9–1,0 за килограмм. Ситуация потихоньку выравнивается благодаря импорту более дешевой египетской картошки. Также уже в течение месяца начнут собирать свежий урожай нашего краснодарского картофеля (а он ожидается уродиться хорошим), так что к середине июня можно ждать понижения цены до 40–50 руб.

С остальными видами овощей всё обстоит примерно так же, рассказывает эксперт. То есть снижение цен планируется не раньше чем через месяц-полтора.

— Урожай моркови в России и Белоруссии в прошлом году был хороший, но и он сейчас подошел к концу, что приводит к сезонному росту цен. Завозится израильская морковь, оптовая цена на которую — 60–70 руб. за килограмм. Ожидаем, что дефицит моркови в ближайшие недели будет сохраняться и цена может еще вырасти, вплоть до 90 руб. за кг. Свежий урожай местной моркови будет во второй половине июня, — говорит Эльчин Ахмедов. — Местного лука было очень много, а качество его было низким, из-за чего в течение зимы оптовые цены на него были низкими (20–30 руб./кг). По этой причине импортный лук никто не вёз. В апреле запасы отечественного лука закончились, что также привело к резкому росту цен: оптовая цена на импортный лук сейчас в районе 60 руб. В данный момент объем импорта лука из Египта и Турции растет. Цена скоро снизится. Мы прогнозируем, что ситуация с луком нормализуется в ближайшие 2–3 недели.

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Лебедев ДенисЛебедев Денис
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Цены Инфляция Продукты Борщевой набор Овощи Рост цен на овощи Рост цен на картофель Рост цен на мясо
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Комментарии
33
Гость
2 часа
Продукты из «борщевого набора» подорожали за год на 20-28% Путинская стабильность во всей красе.
Гость
2 часа
Причина тут одна - нескучная движуха, начатая дедом-пенсионером.
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