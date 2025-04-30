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Экономика Кризис-2025 Эксперт «Спрос выше предложения». Перед сезоном отпусков в России образовался дефицит валюты — что делать

«Спрос выше предложения». Перед сезоном отпусков в России образовался дефицит валюты — что делать

Плюс ко всему в стране активизировались фальшивомонетчики

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Не в каждом обменном пункте вы сможете купить необходимую валюту | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНе в каждом обменном пункте вы сможете купить необходимую валюту | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Не в каждом обменном пункте вы сможете купить необходимую валюту

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Перед началом сезона отпусков в России снова обострилась проблема с доступностью валюты. Не в каждом банке можно приобрести наличные. В этом убедился корреспондент MSK1.RU.

Причем курс продажи намного превышает официальный курс Центробанка. В отдельных городах в отделениях Сбербанка, например, турецкую лиру покупают с рук у населения по 2,13 рубля за штуку, а продают уже почти по 2,8 рубля. Спред, то есть разница двух курсов, составляет 31% (для сравнения: у доллара она составляет всего 10%, а у евро — чуть более 6%).

Также почти невозможно достать доллары нового образца — и это уже проблема и для Москвы, и для регионов. Крупные банки страны сообщают о дефиците американских банкнот. В обменниках и банкоматах новые долларовые купюры практически отсутствуют, а те, что имеются, часто продаются с высокой наценкой или по менее выгодному курсу.

При этом, как отчитывается Центробанк, в России фиксируется резкий рост числа фальшивых банкнот. Среди иностранной валюты у фальшивомонетчиков с гигантским отрывом лидирует, конечно, доллар.

За первый квартал в стране нашли 1361 поддельную банкноту иностранных государств, среди которых 1341 — доллары и 15 — евро. Для сравнения: в первом квартале 2024 года подделок было, соответственно, 751 (из них 724 — доллары). Легко подсчитать: фальшивок за год в стране стало почти вдвое больше. Об этом MSK1.RU говорит с инвестиционным советником реестра ЦБ, основателем университета инвестиций «Финансология» Юлией Кузнецовой.

 Объясните, пожалуйста, нашим читателям, куда в России делись доллары нового образца.

— С начала 2024 года поставки наличной валюты в Россию фактически ограничены из-за геополитических факторов и санкций. Новый доллар 2021 года выпуска почти не поступает, — говорит Юлия Кузнецова. — Большинство обменных операций идет за счет валюты, которую приносят сами клиенты. Дефицит наличных долларов в ближайшие месяцы сохранится, так как кардинального улучшения ситуации с поставками не ожидается.

Кстати, отсюда и рост числа фальшивок: когда валюта становится дефицитной, увеличивается активность мошенников. Особенно это касается купюр новых серий, которые менее привычны для массового оборота.

 Что делать тем, кто едет за рубеж на отдых или в командировку и кому срочно нужно купить доллары?

— Во-первых, нужно заранее менять необходимую сумму. И обязательно уточнять, какие купюры принимаются в стране назначения: во многих странах старые доллары могут не приниматься.

Если же у вас цель сохранить сбережения, то лучше рассмотреть безналичную форму хранения долларов на счете или депозите в надежных банках, предлагающих такие услуги.

Если идете покупать доллары, я бы посоветовала обращать внимание на репутацию обменного пункта или банка. При покупке обязательно проверять купюры через специальные детекторы.

Проверка купюр должна происходить в самом банке или обменном пункте — это обязанность организации, проводящей операцию. Однако в текущих условиях дефицита и роста числа фальшивок я рекомендую самим покупателям дополнительно проявлять бдительность: не стесняться попросить проверить купюры при вас на детекторе (обычно это ультрафиолетовые, инфракрасные и магнитные сканеры, которые есть в каждом лицензированном пункте).

 С 2022 года в крупных городах расплодились уличные «менялы». В Москве их огромное число у городских вокзалов. Откуда они вообще берут валюту, если в банках ее нет?

— Как правило, такие «менялы» получают новые купюры либо через неформальные переводы или через частные каналы. Привозят их небольшими партиями из стран СНГ, Турции, ОАЭ, где проблем с наличными долларами меньше. Особенно популярны так называемые поставки через «обменники» в Москва-Сити. Но всё это нелегальные схемы обмена валюты. Важно понимать: покупка валюты с рук — это гигантский риск. Можно нарваться на фальшивые деньги и вообще попасть в зону интереса правоохранительных органов. Мой совет: используйте только легальные каналы обмена, — говорит Кузнецова.

— Лучше получить старые купюры в банке, чем новые у сомнительного менялы, — советует Анна Веденеева, основатель Vedeneeva Consulting Group. — Рассмотрите безналичные варианты — долларовые карты (Т-Банк, «Райффайзен»), переводы через Wise, Paysend, Revolut (если есть доступ). Кстати, если везете доллары за границу, то лучше брать купюры 50 и 100 $, их охотнее меняют. Мелкие (1, 5 $) могут не принять.

 Сохранится ли дефицит долларов, да и вообще валюты?

— Конечно, в ближайшие месяцы ситуация вряд ли улучшится: новые партии валюты поступают с перебоями. Спрос выше предложения: люди копят валюту, а не сдают ее в обменники, — говорит Веденеева. — Если Центробанк ужесточит проверки, банки могут еще больше ограничить продажу наличных. Поэтому, кстати, для сохранения сбережений будут становиться популярнее альтернативы (юани, криптовалюта, золото).

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Дмитрий Капустин
Дефицит валюты Нехватка долларов Доллары нового образца Турецкая лира Обмен валюты Фальшивые доллары
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