«В июле и августе уже дефицит номеров». Стоит ли планировать отпуск в Абхазии?

Есть своя прелесть в такой запущенности Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Краснодарскому краю этим летом сильно не повезет. Многие туристы, которые хотели бы отдохнуть в Анапе, уже вынуждены искать альтернативные направления: ведь анапские пляжи Роспотребнадзор открывать запретил. А Сочи пострадает еще и из-за открытия по соседству нового аэропорта в Сухуме — ранее большинство туристов ехали в Абхазию транзитом, долетая до Сочи, отдыхая там немного, а потом — в соседнюю республику. MSK1.RU рассказывает о ценах на отдых в этих местах.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин отметил, что количество туристов в Анапе может сократиться почти вдвое — с 4–4,5 млн до 2–2,5 млн человек. Российский союз туриндустрии (РСТ) считает, что многие отдыхающие предпочтут Абхазию как более бюджетное направление. Ведь она предлагает отдых на 10% дешевле, чем в соседних Адлере и Сочи. Правда, инфраструктура, мягко говоря, не такая развитая.

АТОР подсчитал, что стоимость туров в пляжные отели Абхазии варьируется в зависимости от курорта и типа обслуживания. Без учета дороги заезд на 7 ночей во второй половине июня обойдется:

• бюджетные гостиницы: от 25 до 40 тыс. руб. за двоих;

• отели среднего уровня: от 45 до 80 тыс. руб. за двоих;

• гостиницы высокого уровня: от 90 тыс. руб. и выше.

Для сравнения. Бронирование номеров в курортных городах подорожало, и путевки на двоих на 10 дней с проживанием в четырехзвездочном отеле в Сочи могут стоить до 145 тысяч рублей. Аналогичные путевки в Турцию или Египет обойдутся в 136–138 тысяч рублей.

Отмена рекомендаций МИД воздержаться от поездок в республику также способствовала увеличению числа бронирований, отмечают в РСТ.

— Туристический потенциал Абхазии сегодня ограничен. Абхазии теперь придется пройти достаточно большой путь, если она готова к этому. Аэропорт открывается, и поезд уже напрямую ходит, запустили электрички из Сочи, из Сириуса. Так что теперь здесь [в Абхазии] надо создавать инфраструктуру, — говорит руководитель и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По мнению Гусарова, новые авиарейсы удобны для тех, кто планирует отдыхать в Сухуме. При этом отдых на других абхазских курортах будет удобнее, если не летать в новый аэропорт, а ехать на автобусе или машине.

— Если вы едете не в Сухум, а в Гагру, то есть ли смысл лететь на самолете, потому что потом трансфер будет достаточно непростым, — рассуждает Гусаров.

— Полет до Адлера и далее трансфер — такой вариант остается предпочтительнее для 90% наших туристов, тем более что курорты Гагра и Пицунда расположены ближе к Сочи (в 40 и 60 км), а от нового аэропорта в Абхазии расстояние до них 105 и 110 км соответственно, — говорит PR-специалист туристической группы «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина отмечает, что турпоток будет зависеть не только от удобства логистики, но и от стоимости перелета.

— Надеемся, что авиакомпании предложат привлекательные и доступные тарифы для туроператоров после возобновления авиасообщения, — говорит Воронина. При этом, как и Гусаров, она отмечает, что значимым фактором окажется ограниченность номерного фонда в Абхазии. — А вот существенного повышения цен на отдых мы не прогнозируем, поскольку их текущий уровень уже достаточно высок.

— Цены тоже потихоньку растут — но, скорее, в пределах сезонной нормы. Резкого скачка, как в 2022 году, мы не ожидаем, — соглашается с коллегами руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева. — Другой вопрос, что в июле и августе возможен дефицит хороших вариантов размещения, особенно в Пицунде, Гагре и Новом Афоне. Номерной фонд региона ограничен, а многие туристы уже начали бронировать заранее.

При этом Шавнева считает, что невысокий уровень сервиса в Абхазии — не тот фактор, который отпугнет взыскательного туриста.

— Люди едут за морем и горами, а не за идеальным сервисом. Зато природа, цены и отсутствие загранпаспорта — всё на месте. А вот аэропорт в Сухуме пока скорее на уровне «посмотрим, что получится». Но если реально запустят рейсы — будет круто. Это может разгрузить Сочи и сделать логистику в Абхазию адекватной. Пока что всё равно проще через Адлер и дальше на машине, — отмечает Шавнева.

Несмотря на все проблемы (в том числе геополитические), с которыми сталкивалась Абхазия, тренд позитивный. А о количестве анапских «отказников», которые выберут абхазскую локацию, можно судить по таким цифрам, которые приводит Елизавета Тимошенко из «Русского экспресса»: