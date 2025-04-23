Россияне с детьми будут платить меньше налогов: у кого из зарплаты заберут 6% вместо 13%

На получение выплаты смогут рассчитывать только те семьи, где двое или более детей Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Российские семьи, которые воспитывают двух и более детей, начнут платить меньше налогов со своей зарплаты. Однако, чтобы получать такое послабление, нужно соответствовать критериям. О них и о том, как будет работать механизм новой льготы, рассказал сегодня министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям», — следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса «Право на жизнь».

Прожиточный минимум — это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. Показатель ежегодно устанавливает правительство. В среднем по России в 2025 году его величина составляет 17 733 рубля. Однако от региона к региону эта сумма меняется, а налоговая будет брать за основу прожиточный минимум в субъекте проживания.

За основу будут браться доходы за 2025 год. Чтобы рассчитывать на новую льготу, семья из четырех человек должна получать в месяц максимум 106 396 рублей, или 1 276 752 рубля за текущий год. В таком случае за 2025 год они заплатят в казну 165 977 рублей 76 копеек налогами (по ставке 13%). Когда родители обратятся за получением этой выплаты, им пересчитают налог по ставке 6%. Таким образом, семье вернут 89 372 рубля 64 копейки.

Собрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы









