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Экономика Россияне с детьми будут платить меньше налогов: у кого из зарплаты заберут 6% вместо 13%

Россияне с детьми будут платить меньше налогов: у кого из зарплаты заберут 6% вместо 13%

Разницу родителям вернут в виде единоразовой выплаты

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14 комментариев
На получение выплаты смогут рассчитывать только те семьи, где двое или более детей | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUНа получение выплаты смогут рассчитывать только те семьи, где двое или более детей | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

На получение выплаты смогут рассчитывать только те семьи, где двое или более детей

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Российские семьи, которые воспитывают двух и более детей, начнут платить меньше налогов со своей зарплаты. Однако, чтобы получать такое послабление, нужно соответствовать критериям. О них и о том, как будет работать механизм новой льготы, рассказал сегодня министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям», — следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса «Право на жизнь».

Прожиточный минимум — это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. Показатель ежегодно устанавливает правительство. В среднем по России в 2025 году его величина составляет 17 733 рубля. Однако от региона к региону эта сумма меняется, а налоговая будет брать за основу прожиточный минимум в субъекте проживания.

За основу будут браться доходы за 2025 год. Чтобы рассчитывать на новую льготу, семья из четырех человек должна получать в месяц максимум 106 396 рублей, или 1 276 752 рубля за текущий год. В таком случае за 2025 год они заплатят в казну 165 977 рублей 76 копеек налогами (по ставке 13%). Когда родители обратятся за получением этой выплаты, им пересчитают налог по ставке 6%. Таким образом, семье вернут 89 372 рубля 64 копейки.

Собрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыСобрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Собрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Рассчитывать на возврат налогов по этой схеме смогут родители, чьи дети не достигли 18-летнего возраста (или 23 лет, если они обучаются на очной форме в учебном заведении). Причем получение этой льготы не повлияет на другие выплаты, уточнял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Семейная налоговая выплата Условия Антон Котяков Пособия и выплаты
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Комментарии
14
Гость
58 минут
Хорошо, да хорошо, да ни чего хорошего. Почему всех, имеющих двух и более детей, уровняли на 6%. Два ребёнка 6%. Трое - 5%. Четверо - 4%. И т. д.
Гость
28 минут
Вообще бездетным, если их бездетность не вызвана медицинскими причинами, следует поднять подоходный налог до 20%. Потому как при нынешней пенсионной системе средства пенсионного фонда формируются за счёт работающего населения. И следовательно бездетные при выходе на пенсию будут получат свои пенсии за счёт пенсионных отчислений чужих детей. Разве это справедливо?
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