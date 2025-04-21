Картофельный бунт. Цены бьют рекорд, Египет заряжает, а свой урожай кончился

Источник: Евгений Разумный / «Коммерсантъ»











Что-то нехорошее творится в этом апреле с картошкой. Так дорого она никогда не стоила. Килограмм за 100–120 рублей — новая норма, а если хочется подешевле, надо поездить поискать, да потом еще и повыбирать, чтобы не гнилая была. «Фонтанка» попыталась осмыслить, как мы пришли к тому, что самый дешевый овощ, кормилец наш, вдруг оказался дороже заморских бананов.

Простой ответ: своя картошка кончилась, а импортная приходит по заоблачным ценам. Вот, собственно говоря, и рецепт картофеля по 120 рублей за килограмм. Но овощной рынок — слишком сложная сущность, чтобы что-то на нём было просто, потому придется разбираться.

Источник: «Фонтанка.ру»











Просто так взять и повысить цены на картошку никто не может — конкуренция огромная. Крупные торговые сети нарочно держат их на самом минимуме, порой даже торгуя в ноль или минус: это якорный товар, и на его стоимость покупатели нередко ориентируются, выбирая магазин.

В нормальной ситуации на складах всегда много запасов даже в разгар зимы и весной, производителей и импортеров — сотни и тысячи, и если кто-то начнет задирать цены, его тут же «съедят» конкуренты. Говорить о каком-то картельном сговоре не приходится: ФАС безмолвствует. Так что приходится признать: рекордные цены сейчас — это реальное положение дел на рынке.

Источник: «Фонтанка.ру»











В целом внутренние цены на доморощенную картошку от производителей хоть и тоже на рекордном уровне, но могли бы серьезно давить розничные цены. Но проблема в том, что обычный картофель от сельхозпроизводителей не всегда удовлетворит отвыкшего от советских овощных магазинов покупателя.

Сейчас перед тем, как продать ее, ретейлеры заставляют аграриев отбирать картошку по размеру, по форме, по сортам, которые обуславливают условия и срок хранения. В итоге отпускные цены на фермах — это вовсе не то, почем получают продукцию магазины. Да и к тому же своей кондиционной картошки на складах осталось очень мало. А та, что есть, больше подходит для пищевой промышленности, а не для розницы.

Так что в полную силу, раньше, чем обычно, цены на рынке начинают диктовать импортеры. Причем в этом году ожидается удвоение прошлогодних объемов импорта. «Фонтанка» об этом уже подробно писала.

Источник: «Фонтанка.ру»











В магазинах всё еще присутствуют цены вроде 9,99 рубля за 1 килограмм, как в культовом петербургском магазине «Народный». Но это специфическое предложение подойдет не каждому. Нормальная картошка там же уже по 80 рублей, если мытая — то по 100.

В том же «Дикси» всё еще есть остатки прежних поставок: фасованная, то есть не повыбирать, и мелкая — по 70 рублей, а новые партии — 110–150 рублей. В «Пятерочках» осталось предложение по 80, но не во всех, а так — 110–130. Так что, если побегать по городу, и правда можно найти что-то подешевле. Но те, кто не готов ради трех кило картошки отправляться в путешествие по пробкам, платят, сколько просят.

В последние две недели возник дефицит картофеля, рассказал Максим Донцов, генеральный директор компании «Айбарус», которая специализируется на оптовых поставках фруктов и овощей.

— В этом году местная картошка резко закончилась, импортеры, исходя из опыта прошлых лет, не были готовы ее грузить настолько рано. На это наложился Рамадан: 10 дней корабли в Египте не грузились, — говорит он.

Одновременно и белорусы отказались экспортировать картофель в Россию. «У них тоже нехватка», — отметил он.

В Картофельном союзе также называют сразу несколько причин подорожания картофеля. На цены в рознице влияет как стоимость отечественной продукции, собранной в прошлом году, так и импортной, которая в межсезонье начинает поступать из Египта и других стран.

Источник: «Фонтанка.ру»











В 2024 году в России было собрано 7,2 миллиона тонн картошки, что на 12,4% меньше, чем в 2023 году. Сама по себе эта цифра немаленькая, объясняет глава аппарата российского Картофельного союза Татьяна Губина. По ее словам, в 2023 году урожай картофеля, напротив, оказался рекордным, из-за чего цены резко пошли вниз.

— Естественно, сравнивая два года, вы получаете такие безумные цифры, — говорит эксперт.

При этом себестоимость производства картофеля выросла в силу инфляционных процессов, общих для всего рынка. Из-за низкой рентабельности аграрии стали сокращать площади или вообще отказываться от картофеля, выбирая более доходные масличные, сахарную свеклу и так далее.

Кроме того, в 2024 году урожай оказался меньше из-за неблагоприятных погодных условий, а сам картофель оказался некрупным и не очень хорошо хранился. За хороший картофель развернулась конкуренция внутри самих сетей, что тоже оказывало давление на цены. В начале апреля ФАС России предложила торговым сетям подумать над расширением ассортимента за счет снижения требований к форме, размеру и упаковке картофеля.

Сейчас остатки прошлогоднего российского урожая на полках начинает замещать импортная продукция. Но она тоже не дешевеет. Если в прошлом году килограмм картошки, пришедшей в порт Новороссийска из Египта, стоил 35–40 рублей, то сейчас 45–55 рублей. Но это цена без НДС, растаможивания и логистики: стоимость продукции, доехавшей до вашего города, будет в два раза выше.

— Египетская картошка, которую все как манну небесную ждут, либо другие импортные поставки не скажутся на стоимости картофеля, по нашему мнению, если только не будет завезено прямо катастрофическое количество, — отмечает Татьяна Губина.

Белоруссия нас тоже не спасет: там тоже был не слишком хороший урожай. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что картофель в стране в первые месяцы 2025 года подорожал на 10%.

Тем не менее Максим Донцов видит будущее более оптимистично. Хотя на оптовых базах из-за дефицита цены на египетский картофель взлетели до 100–110 рублей за кило, ситуация уже начинает стабилизироваться.

— Картошки в Египте сколько угодно, и в Пакистане она есть, и в Китае, — отмечает он.

Сейчас цены в опте колеблются от 80 до 90 рублей.

— В следующие недели будет в районе 70–75 максимум, — говорит Максим Донцов. Это сопоставимо с уровнем прошлого года.

Говорить о снижении цен за счет дешевой своей картошки пока не приходится. Российский урожай этого года начнет влиять на нее ближе к осени. В 2025 году площади под картофелем, по данным Минсельхоза, планируется расширить на 2,3% (или на 7 тысяч гектаров). Но насколько благоприятными будут погодные условия, предсказать нельзя.

Пока Россия действительно наращивает импорт. Так, поставки из Египта, сократившиеся в прошлом году из-за внутреннего перепроизводства, снова пошли в рост. Первые партии начали поступать уже в январе, хотя ранее поставки начинались позже. С начала 2025 года через морские пункты пропуска «Новороссийск» и «Туапсе» на территорию России ввезена 141 тысяча тонн импортного картофеля из Египта, Турции, Израиля и Пакистана.