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Экономика подробности «Мало не покажется никому»: вклады россиян предложили инвестировать в «большую приватизацию» — как это работает

«Мало не покажется никому»: вклады россиян предложили инвестировать в «большую приватизацию» — как это работает

Экономисты рассказали, сможет ли государство забрать у россиян вклады

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5 комментариев
На вкладах у россиян находится 55 триллионов рублей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUНа вкладах у россиян находится 55 триллионов рублей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

На вкладах у россиян находится 55 триллионов рублей

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В России предложили использовать банковские вклады для финансирования масштабной приватизации государственных активов — с инициативой выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Вроде бы мощный стимул для развития фондового рынка и привлечения дополнительных денег в бюджет, но, с другой стороны, серьезные риски, связанные с защитой прав инвесторов. NGS.RU разбирался, в чём суть предложения и какие в нём таятся подводные камни.

Что за приватизация?

На вкладах у жителей России хранятся 55 триллионов рублей, которые можно использовать для покупки акций в рамках новой «большой приватизации». Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает их огромным потенциалом для инвестиций. Он уверен, что при снижении доходности по вкладам люди сами начнут искать более выгодные альтернативы и покупка акций крупных российских компаний может стать одной из них.

— Они, во-первых, начнут реализовывать покупки, которые они отложили, в том числе потому, что поднакопить надо было. И, во-вторых, они в принципе могут пойти на фондовый рынок покупать акции, — цитирует главу РСПП ТАСС.

Александр Шохин предлагает провести приватизацию путем публичного размещения акций, привлекая «миллионы собственников». В качестве примера он привел опыт Соликамского магниевого завода, 10% акций которого были размещены на бирже и приобретены рядовыми гражданами.

При этом глава РСПП признал, что существует проблема защиты прав инвесторов. Государство нередко оспаривает итоги приватизаций, что вызывает опасения у потенциальных покупателей акций.

— Публичная площадка — Московская биржа, акционером которой является регулятор — Центральный банк. И люди, условно говоря, шли приобретать акции завода на бирже, понимая, что всё чисто. И вдруг они попадают под конфискацию фактически, — пояснил Александр Шохин. — Всё это создает у граждан сомнения в честности сделок, поэтому, чтобы схема работала, их права должны быть надежно гарантированы.

Проблемы возникают, когда процедуры продажи компаний нарушают, а решения принимаются на региональном уровне, а не федеральными властями. В таких случаях инвесторы могут столкнуться с потерей активов и дивидендов.

Идею «большой приватизации» обсуждают в правительстве уже несколько месяцев. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что вопрос внесут в повестку на рассмотрение в этом году. Его заместитель Алексей Моисеев оценивает потенциальный доход от приватизации в 100–300 миллиардов рублей. В частности, ведомство предлагает продать доли в семи крупных компаниях, а в 2025 году намерено разместить на фондовом рынке акции «Дом.РФ» на сумму не менее 15 миллиардов рублей.

Заберут ли у россиян вклады?

Согласно действующему законодательству, просто забрать деньги со вкладов у россиян не могут, но как это будет выглядеть на практике,&nbsp;сказать сложно | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСогласно действующему законодательству, просто забрать деньги со вкладов у россиян не могут, но как это будет выглядеть на практике,&nbsp;сказать сложно | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Согласно действующему законодательству, просто забрать деньги со вкладов у россиян не могут, но как это будет выглядеть на практике, сказать сложно

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Заявление Александра Шохина вызвало множество вопросов, главный из которых — «У меня просто заберут деньги с вклада или всё-таки будет выбор?» Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского госуниверситета экономики и управления (НГУЭУ) Эдуард Коложвари считает, что насильно деньги никто забирать не будет.

— Это должен рынок регулировать. Стало невыгодно на вкладе — переложился в фондовый рынок. Кроме того, нельзя резко отозвать деньги из банков. Банки рухнут же, и мало не покажется никому, — успокоил экономист. — Но на вкладе есть гарантии, а на рынке нет.

Такого же мнения придерживается и директор по работе с состоятельными клиентами БКС Максим Шеин: подобное решение сильно подорвет доверие россиян и к банкам, и к государству.

— Если принудительно использовать деньги россиян для покупки акций, кто потом понесет средства на депозиты? Кроме того, это повлияет на интерес к компаниям и фондовому рынку в целом, — пояснил эксперт. — Мне кажется, что все эти разговоры ведутся на фоне того, что задача экономики сейчас — хоть как-то абсорбировать деньги, которые лежат на вкладах, чтобы они не разогнали цены на недвижимость и не привели к девальвации рубля.

Для чего это нужно?

Власти считают, что деньги в экономике должны работать, а не просто лежать | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВласти считают, что деньги в экономике должны работать, а не просто лежать | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Власти считают, что деньги в экономике должны работать, а не просто лежать

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Эдуард Коложвари в разговоре с нашим корреспондентом предположил, что логика заявления Александра Шохина скорее метафорическая и сравнительная.

— В стране есть 55 триллионов рублей, которые «бездуховно» накапливаются на вкладах в банковском секторе. Вот взять бы их и куда-нибудь направить в правильное место — хоть на приватизацию. Но так линейно финансовая система не работает, — заметил экономист.

Он подчеркнул, что средства вкладов не лежат мертвым грузом — они задействованы в работающих банковских активах: в кредитах людям, бизнесу и государству. Отозвать эти деньги невозможно, тем более пока рыночные ставки выгодны вкладчикам.

Кроме того, по словам Эдуарда Коложвари, в России нет подходящей программы приватизации. По его данным, доходы от продажи госактивов в последнее время составляют около 100 миллиардов рублей в год — это совсем не много в сравнении с суммой вкладов.

— С чем согласен, так это с тем, что нужно озаботиться, в какое позитивное для экономики русло направить возможную массу вкладов после снижения процентной ставки на горизонте 1–1,5 года. И приватизация госкомпаний здесь не должна быть единственной идеей, — заметил экономист.

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Ольга Валиева отнеслась к предложению направить вклады россиян на покупку акций госкомпаний довольно скептически.

— Идея использования депозитов при инвестировании крупных проектов и экономики в целом не нова. Еще в 30–50-е годы государство использовало этот инструмент для финансирования экономики через выпуск облигаций: часть зарплат конвертировалась в государственный заем, и людям выдавали «бумажки» с обязательством их погашения через 5, 10, 15, 20 лет. Надо ли напоминать, что погасилась далеко не вся часть долга, — отметила Ольга Валиева.

При этом, напомнила она, отказаться от таких «инвестиций» было нельзя. Сегодня право собственности на банковские вклады защищает закон, и инвестировать их во что-то владельцы могут по своему желанию. Но экономист допустила, что какую-то их часть могут заморозить, оставив «инвесторов» без альтернативы.

Ольга Валиева подчеркнула, что относится к этой идее скептически по двум причинам: первая — это высокие риски, связанные с конечным использованием этих денег, вторая — новый разгон инфляции.

— Где гарантии, что эти деньги реально начнут работать на развитие, а компании выплатят как минимум номинальную стоимость этих ценных бумаг? Кроме того, при таких темпах инфляции вот эти «вертолетные» деньги ускорят темпы роста цен и еще сильнее разгонят инфляцию, — объяснила Ольга Валиева.

Максим Шеин в свою очередь отметил, что было бы действительно гораздо эффективнее, если бы деньги россиян инвестировались в бизнес, а не лежали на вкладах, но заниматься этим захотят немногие — по крайней мере до тех пор, пока ставки по вкладам высоки. Впрочем, у госкомпаний есть план по выходу на рынок и размещению акций, и если они будут конкурентоспособны, вкладчики ими заинтересуются и без давления со стороны государства.

При этом начать инвестировать можно даже при зарплате в 50 тысяч рублей — экономист Станислав Красноярский рассказал, какие есть варианты.

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Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Вклады Экономика Банки Приватизация Банковские вклады Россия
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Комментарии
5
Гость
1 час
Все ребята,хана нашим вкладам.В кого вкладывать???Газпром сдулся.:акция резко упала,дивиденды не платят второй год.Оборонка?В Ярославской области не тот масштаб,чтоб акции нам всем предоставили.Да и на долго ли их развитие???Ну и куда бежать??Как бы ни принудили к облигациям.Все к этому идёт,а мы помним что это такое за надувательство.Пожалуй ,сниму свои 400 тыс на похороны и .,.в банку .
Гость
1 час
Пользуясь случаем хочу передать привет Чубайсу! А денег от МММ так и не нашли?
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