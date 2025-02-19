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Экономика Кризис-2025 подробности «Берут от безысходности»: рассрочки и оплату долями хотят учитывать в кредитной истории — как это усложнит жизнь заемщикам

«Берут от безысходности»: рассрочки и оплату долями хотят учитывать в кредитной истории — как это усложнит жизнь заемщикам

Информацию о рассрочках россиян хотят передавать в Бюро кредитных историй

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2 комментария
В ЦБ заявляют, что это нужно для защиты прав и интересов россиян | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВ ЦБ заявляют, что это нужно для защиты прав и интересов россиян | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В ЦБ заявляют, что это нужно для защиты прав и интересов россиян

Источник:

В России оплата долями и рассрочки от 60 тысяч рублей могут начать учитывать в кредитной истории. Это может привести к тому, что клиентам с рассрочкой станет сложнее оформить в том числе и обычный потребительский кредит. Для чего понадобилась такая инициатива, как она отразится на россиянах и почему Центробанк ее поддерживает, разбирался корреспондент NGS.RU.

Рассрочка — тот же кредит

Российские власти договорились начать регулирование рассрочки и оплату долями с суммы в 60 тысяч рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По словам депутата, данные о выдаче бесплатной рассрочки выше этой суммы будут передавать в Бюро кредитных историй (БКИ) и, соответственно, учитывать в кредитной истории россиян.

Анатолий Аксаков указал на необходимость регулирования рынка рассрочки, который фактически является сегментом рынка кредитования. Законопроект, который рассмотрят в Госдуме в феврале уже в первом чтении, должен регулировать BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later) — к таким относятся, например, «Частями» (от «Совкомбанка»), «Плати частями» (Сбербанк) и «Сплит» («Яндекс»).

Сегодня рассрочка не учитывается в кредитной истории россиян. Если законопроект примут, информацию об оформлении сумм больше 60 тысяч рублей будут передавать в БКИ. Постепенно максимальную сумму неучитываемой рассрочки хотят снизить до 15 тысяч рублей, но с учетом инфляции она фактически будет больше.

В Центробанке в ответе на запрос NGS.RU подтвердили, что среди россиян сейчас действительно быстрыми темпами растет спрос на услуги потребительской рассрочки, но при этом специальное регулирование отсутствует. Хотя в ЦБ этот вопрос поднимали неоднократно.

— Защита прав и интересов пользователя рассрочки должна быть на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит. Мы видим, что чаще всего возможностью взять товар в рассрочку пользуются люди с невысокими доходами, которые нуждаются в дополнительной защите от закредитованности, — объяснили в ЦБ.

Сейчас Банк России участвует в обсуждениях лимита обязательств по рассрочке, информация о которых не передается в Бюро кредитных историй. Регулятор считает, что такой лимит сначала может составлять 60 тысяч рублей, а через два года — 30 тысяч рублей.

— Предполагается, что у правительства будет право по согласованию с ЦБ принимать решения об изменении этого лимита в пределах до 60 тысяч рублей. Эти параметры учитывают динамику ценообразования, доступность товаров и уровень конкуренции на потребительском рынке, — подчеркнули в Центробанке. — Такой подход даст возможность операторам сервиса рассрочки заранее подготовиться и привести свои бизнес-процессы в соответствие с требованиями законодательства.

«Напоминает гонку вооружений»

Эксперты считают, что ЦБ продолжает пытаться охладить экономику страны | Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»Эксперты считают, что ЦБ продолжает пытаться охладить экономику страны | Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»

Эксперты считают, что ЦБ продолжает пытаться охладить экономику страны

Источник:

Бизнес придумывает схемы, как обойти ограничения регулятора, а Банк России вычисляет их и пытается вернуть в контролируемое поле, отметил доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

— Складывающаяся ситуация напоминает гонку вооружений. Мотивации сторон понятны: ЦБ тормозит надувание «пузырей» на рынках и борется с закредитованностью россиян, а бизнес пытается выживать в жестких условиях и максимизировать продажи, — объяснил экономист. — Предоставление рассрочки является формой товарного кредитования, поэтому необходимость погашения влияет на платежеспособность граждан. При этом такие сделки проходят мимо балансов банковского сектора, не попадают в отчетность и не видны в Бюро кредитных историй.

Специалист добавил, что теоретически учет задолженности по товарному кредиту было бы справедливо отражать в кредитной истории человека. Возможно, это даже спасет продавцов от просрочек или потери товара.

— Думаю, ответственных россиян эта новация не ущемит. Если человек правильно относится к своей задолженности, его не должна смущать форма или источник кредитования, ведь долг есть долг. А вот граждан с низкой ответственностью или вовсе мошенников она должно выводить на чистую воду, ограничить сделки, — предположил Эдуард Коложвари.

Директор по работе с состоятельными клиентами БКС Максим Шеин считает, что желание добавить рассрочки в кредитную историю напрямую связано с застройщиками, которые предлагают рассрочки взамен неподъемной в текущих условиях ипотеки.

— Строительные компании всегда использовали рассрочки, просто раньше не было такой необходимости, так как эту функцию выполняли банки. Рассрочки сейчас находятся вне периметра ЦБ, так как застройщики не кредитные организации, — объяснил НГС Максим Шеин. — На самом деле, от регулятора требуется не регулирование и тотальный контроль за этим, а снижение ключевой ставки. Это решит все вопросы.

При этом эксперт уверен, что властям необходимо думать не о том, как запретить россиянам брать новые кредиты, а устремить внимание в сторону роста доходов населения.

— Нужны новые бизнесы, новые инвестиционные проекты, льготные программы, другие ставки. Всё время думать в плоскости ограничительных мер — это не дело. Важно помнить, что люди берут кредиты не от хорошей жизни, а от безысходности и недостатка доходов, — подчеркнул Максим Шеин.

Какие факторы влияют на кредитную историю?

Положительное решение банка на выдачу кредита зависит от множества факторов. Ключевую роль играет кредитный рейтинг, который отражает финансовую дисциплину и платежеспособность россиян. Как объяснили НГС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), на кредитный рейтинг влияют следующие факторы:

Просрочки платежей. Даже незначительные и давние просрочки могут существенно снизить рейтинг. Размер, количество и давность просроченных платежей учитываются в БКИ. Оплата даже рубля просроченной задолженности — необходимый шаг к улучшению ситуации.

Частота обращения за кредитами. Многочисленные заявки на кредиты в короткий период времени вызывают подозрения у банков, создавая впечатление финансовой нестабильности и срочной потребности в деньгах. Поэтому стоит взвешенно подходить к подаче заявок.

Микрозаймы. Обращение к микрофинансовым организациям негативно сказывается на кредитном рейтинге. Банки воспринимают это как признак повышенного риска.

Количество открытых кредитов. Большое число действующих кредитов свидетельствует о высокой кредитной нагрузке и увеличивает вероятность просрочек. Оптимальное количество — не более двух. Рефинансирование может помочь сократить их число.

Возраст. Статистически люди старшего возраста демонстрируют большую финансовую стабильность и ответственность, что позитивно сказывается на кредитном рейтинге.

Соответственно, чтобы повысить свой кредитный рейтинг, рекомендуют в ОКБ, нужно вовремя вносить платежи и исключать даже минимальные просрочки, избегать кредитных карт и кредитов, если в них нет необходимости, минимизировать число заявок на получение кредитов и отказаться от микрозаймов.

С кредитов на микрозаймы

Доля микрозаймов в числе общих выдач выросла до 70% | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUДоля микрозаймов в числе общих выдач выросла до 70% | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Доля микрозаймов в числе общих выдач выросла до 70%

Источник:

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и, как следствие, возможности получения кредитов в банках, россияне массово ринулись в сегмент микрозаймов. Согласно данным «Скоринг Бюро», в декабре прошлого года 70% от общего числа новых кредитов, взятых жителями России, пришлось на займы от МФО, сообщил РБК.

В 2024 году рост доли микрозаймов в общем объеме выданных кредитов в России был беспрецедентным и достиг максимального значения по меньшей мере с 2021 года. Предыдущий резкий скачок доли микрофинансовых организаций в кредитном портфеле пришелся на весну 2022 года, когда их доля достигла пика — 62,7% от общего числа выданных кредитов и 8,7% от их общей суммы.

Согласно данным, которые НГС предоставили в Центробанке, на 1 ноября прошлого года (более свежих данных пока нет) портфель займов МФО составил 550 миллиардов рублей, прибавив 9% за квартал и 30% за год. При этом на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов компании расширили предложение среднесрочных IL-займов, адаптируясь к ограничениям регулятора.

IL-заем, или Installment loan, — это среднесрочный заем на срок от одного до шести месяцев, который погашается ежемесячно равными траншами.

— МФО медленнее расходуют макропруденциальные лимиты за счет удлинения среднего срока займов в портфеле. Как результат, доля среднесрочных займов продолжила увеличиваться и достигла 60%, в то время как доля краткосрочных займов снизилась до 23%, — объяснили в ЦБ.

Если говорить о долгах россиян перед микрофинансовыми организациями, то по итогам третьего квартала прошлого года доля просроченной задолженности в портфелях МФО оставалась стабильной. Доля просрочки свыше 90 дней сохранилась на уровне 31%, а доля микрозаймов, по которым выплата просрочена менее чем на 90 дней, составила 11%.

В Банке России также заявили, что россияне стали чаще брать микрозаймы в связи с расширением потребительского спроса в экономике. Регулятор считает, что объемы кредитования, в том числе и банковского, хоть и продолжают расти, но темп постепенно замедляется из-за высоких ставок.

ПО ТЕМЕ
Экономика ЦБ Банк России Кредиты Микрозаймы Рассрочка МФО Новосибирск Бюро кредитных историй
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Комментарии
2
Гость
10 минут
Берут потому -что хоть пожить по -человечески , а не в нищете и безнадёге ....всё равно гореть всем в огне Ядерного Апокалипсиса ....после него банки уже никому и не понадобятся )))
Гость
1 час
Правильно, пора снижать закредитованность
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