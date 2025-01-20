Профессор экономики предсказал, как инаугурация Трампа повлияет на курс доллара в России

Дональд Трамп во второй раз станет президентом США Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Сегодня, 20 января, пройдет инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. За мероприятием будет следить не только Америка, но и весь мир. Это глобальное геополитическое событие. Но многих волнует не политика, а экономика, деньги в собственных кошельках. В связи с последним событием экономисты и инвесторы держат руку на долларе: что произойдет с ним и как он повиляет на глобальный экономический рынок? На эти вопросы V1.RU ответил доктор экономических наук, профессор и автор телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка» Игорь Бельских.

Инаугурация — торжественная процедура вступления в должность главы государства и ряда других высших выборных лиц.

Влияние инаугурации на доллар

Дональд Трамп уже второй раз войдет в Белый дом как президент. Он стал вторым главой США, кто занимал этот пост дважды не подряд, а с перерывом на президентство другого лица. Первым был Гровер Кливленд.

— Инаугурация Дональда Трампа — это формальное, театральное событие, которое краткосрочно и оперативно не скажется ни на каких валютных курсах, ни на текущих экономических показателях, — комментирует событие экономист Игорь Бельских. — С точки зрения цены валюты очевидно, что высокие риски на рынках. Спрогнозировать точное ценовое соотношение по отношению к рублю затруднительно. Если произойдут позитивные геополитические события, то рубль станет более дорогим, а доллар подешевеет.

Прогнозы сегодня давать практически невозможно, можно только рассуждать. Игорь Бельских доктор экономических наук, профессор и автор телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка»

Такой вывод экономист Игорь Бельских делает по текущему платежному балансу. Это основное экономическое обоснование формирования курса.

— То, что происходит в Америке, это внутреннее дело этой страны и к России никакого отношения не имеет, — уверяет профессор экономики. — В отличие от других президентов США, Дональд Трамп ориентирован на экономический успех своей страны. Он невероятные усилия прикладывает для того, чтобы развивать экономику, а не заниматься внешними политическими и экономическими играми. Трамп хочет поднять пошлины на экспорт для Китая, то есть пополнить бюджет своей страны. Это повлияет на рост экономики США, никак не России.

Будет просто скучный, серый, обычный понедельник. Игорь Бельских доктор экономических наук, профессор и автор телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка»

Инвестиция в валюту

Вкладываться в валюту стоит, лишь если вы хотите путешествовать за границей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Игорь Бельских видит нецелесообразным покупать доллар для сбережения. Экономист не видит внутри страны валютных инструментов, куда можно вложить эти средства, чтобы получать доходность. Что с Трампом у руля в США, что без него.

Единственный способ получения дохода сейчас — это надеяться на чудо или отрицательные эффекты. Игорь Бельских доктор экономических наук, профессор и автор телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка»

— Самый доходный вариант сейчас — это открытие депозита. Гарантированно получаем 20–23% прибыли, — советует профессор экономики. — Единственная рациональная покупка доллара — туризм.

Чтобы случился скачок доллара на рынке капитала, по мнению Игоря Бельских, должны быть средства. Но их в экономике России, как он считает, нет.

— Большинство людей сидят в рублевых депозитах и получают доходность, — объясняет профессор. — Спекулятивный капитал убрали с валютного рынка. Курс формируется в некотором количестве банков страны. Никаких основ для спекулятивного движения вверх или вниз нет. Всё формируется, исходя из текущей ситуации, планомерно, долгосрочно, закономерно.