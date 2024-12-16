Пора накрывать стол. Что может подорожать к Новому году — разбор

Скоро начнется предновогодняя суета Источник: Радик Енчу / 72.RU











Совсем немного времени осталось до Нового года. Да, можно говорить, что еще две недели, но они пролетят незаметно. Ближе к концу декабря все мы пойдем по магазинам за покупками. А что беспокоит всех нас в такие моменты? Цены. Наши коллеги из 72.RU узнали у экспертов, какие продукты успеют подорожать до Нового года.

Чего ждать?

— Обычно дорожают продукты, которые востребованы на новогоднем столе: мандарины, яйца, молочные продукты, мясо, может быть, икра , — обращает внимание в беседе с корреспондентом 72.RU Иван Вилков, кандидат экономических наук.

Николай Кульбака, экономист, сомневается, что будут дорожать продукты питания. Свое мнение он аргументирует тем, что сейчас государственные органы следят за ценами, поэтому бизнесмены без какой-то особенной необходимости не будут повышать стоимость. Он предполагает, что будут дорожать вещи, предназначенные для новогодних подарков, спрос на которые вырастает перед праздником, например бытовая техника, различные сувениры.

— Скорее всего, будут дорожать какие-нибудь промтовары, всё, что не является предметом первой необходимости, и с использованием человеческого ресурса — сфера услуг, начиная от каких-нибудь парикмахерских и заканчивая работой такси, — рассказывает Кульбака.

Что может подорожать?

По информации сервиса мониторинга цен «Ценозавр», которую они предоставили корреспонденту 72.RU, до конца года может подорожать на несколько процентов ряд продуктов. Прогноз основан на текущих ценовых тенденциях и на исторических данных изменения цен в течение предыдущих лет. Ниже приводим эти продукты.

До Нового года осталось пару недель, но есть вероятность, что некоторые продукты еще подорожают Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











— Важно отметить, что речь идет именно о средних ценах на товары в торговых сетях России. Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения, — пояснили представители сервиса.

По данным «Ценозавра», картофель в российских торговых сетях подорожали за год в среднем на 92,9%. Килограмм этого овоща в среднем стоит порядка 54,9 рубля. До конца года картофель может подорожать еще на 6–8%.

Еще один овощ — свекла. Она подорожала на 43,2%. Средняя стоимость килограмма — 53,6 рубля. А к Новому году цены могут вырасти еще на 10–12%.

Также прогнозируют рост цен на лук. Средняя стоимость за килограмм составляет 86,6 рубля — рост за год на 16,2%. А до конца года цена может вырасти примерно еще на 3–5%.

Рост цен может затронуть куриные яйца. За год они подорожали на 9,2%. Десяток стоит в среднем 130,1 рубля. В «Ценозавре» отмечают, что в последние месяцы яйца вновь стали расти в цене, при этом существенного подорожания не наблюдается. К Новому году они могут подорожать еще на 5%.

Также ожидается подорожание шампанского. Цены на этот алкоголь за год выросли на 11%. Бутылку объемом 0,75 литра можно приобрести в среднем за 1001,1 рубля. До конца года цены могут вырасти еще на 1–3%.

Существенно за год подорожала красная икра — в среднем на 109%. Средний ценник за 90–100-граммовую баночку деликатеса составляет 1072,7 рубля.

— При этом дать сколь-либо обоснованный прогноз очень сложно, так как цены растут весьма стремительно, лишь с начала сентября красная икра подорожала на 27,3%. Стоимость деликатеса в ближайшее время может как продолжить расти, так и зафиксироваться на достигнутой отметке, — пояснили в сервисе.

Последний продукт, который отметили эксперты, сливочное масло. За год в федеральных и региональных торговых сетях оно подорожало на 28,2%. Упаковку в 200 грамм можно купить в среднем за 282,1 рубля.

— В нынешней ситуации делать какие-либо прогнозы о стоимости масла в ближне- и среднесрочной перспективе очень сложно, оно может как продолжить дорожать, так и зафиксироваться на достигнутой отметке, — добавили в «Ценозавре».

А что с новогодним столом?

Вилков сомневается, что новогодний стол у людей станет беднее.

— У населения есть деньги. Зачем Банк России повышает ключевую ставку? Чтобы немножко потребительские расходы прибить, чтобы кредитов меньше брали, не раскачивали дальше инфляцию. Если бы у населения было всё плохо с доходами, то не пришлось бы этим заниматься. Я не думаю, что новогодние траты сократятся. Я думаю, что они в этом году чуть больше будут, чем в прошлом. Всё из-за инфляции: тот же набор продуктов будет стоить дороже, — рассуждает собеседник.

Кульбака не стал однозначно говорить, какими будут новогодние столы у россиян. По его словам, всё очень разрозненно: у людей разные доходы и привычки.