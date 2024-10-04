Когда выгодно пойти в отпуск в 2025 году: какие выбрать даты, чтобы побольше отдохнуть и заработать

Чтобы не только отдохнуть, но и денежно преуспеть, нужно ориентироваться на число рабочих дней в каждом месяце Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Уже скоро все работники, занятые в найме, будут составлять график отпусков. Когда пойти отдыхать, зависит от множества факторов, один из них — выгодность самого отпуска. Чтобы получить больше денег, нужно выбирать месяца с наибольшим количеством рабочих дней. О том, в какой месяц и на сколько дней лучше прерваться в работе, а какие даты стоит обойти стороной в погоне за выгодой, — в материале.

Как выбирать?

Минтруд уже внес план производственного календаря на будущий год. Он еще не утвержден, но ориентироваться на него можно. Как — зависит от потребностей человека.

— Для одного выгода определяется большей продолжительностью отдыха, а для другого выгода оценивается по финансовым поступлениям в виде отпускных. Исходя из данных запросов, советы отличаются, — рассказала в беседе с Городскими порталами старший вице–президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва.

Помимо этого, важно учитывать специфику. То, что применимо к людям с графиком работы 5/2, не соотносится с посменной работой. Сюда же относится и региональная привязка: количество отпускных дней в году и местные праздничные дни (например, выходной на Радоницу).

В остальном всё универсально: более финансово выгодным будет отпуск в том месяце, в котором большее количество рабочих дней и меньше выходных дней и праздничных.

Когда невыгодно идти в отпуск?

Если хочется перед отпуском получить побольше денег, лучше обходить стороной январь, май, июнь и ноябрь.

— В этих месяцах меньше рабочих дней, чем в среднем в других месяцах года, а значит, отпускные будут начислены в меньшем размере, чем в другие месяцы, — объяснила Анастасия Хрусталёва.

Как увеличить число отпускных дней?

Пожарить шашлыки можно не только в майские праздники, но и в отпускные дни между ними Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Январь, май, июнь и ноябрь богаты на выходные и праздничные дни. С точки зрения денег это невыгодно. Но если хочется отдохнуть не стандартные 28 дней, а больше, выбирать нужно именно их.

— Если смотреть на продолжительность отдыха при использовании минимального количества отпускных дней, то тут варианты: присоединять отпускные дни к уже имеющимся праздничным либо брать отпуск в рабочие дни между государственными праздниками, — предлагает эксперт.

Например:

отдохнуть 9, 10 января — два отпускных дня дадут возможность не работать сразу 15 календарных;

взять дни 28, 29 и 30 апреля — три отпускных приравняются к девяти;

присоединить к ним 5, 6 и 7 мая, чтобы отдыхать сразу 16 дней;

уйти в отпуск на три дня — 9, 10 и 11 июня, а в итоге отдохнуть девять.

Когда выгодно брать отпуск?

Использовать праздничные дни себе в плюс получится только в сторону увеличения своего отдыха. Финансово при этом работник теряет, потому что отпускные зависят напрямую от числа рабочих дней в месяце, праздничные дни его сокращают.

— Самыми выгодными финансово месяцами для отпуска будут июль и октябрь. Самая «денежная» комбинация по отпускным будет, если 14 дней отпуска взять в июле и 14 дней в октябре. Но учитывайте, что эти советы актуальны для ситуаций, когда в предыдущие месяцы у работника не было резких скачков в доходах, — предлагает Хрусталева.

Такую же позицию высказывает юрист, эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. Она отмечает, что в июле и октябре будет 23 рабочих дня — это наибольшее число по году.