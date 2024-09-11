Юань растет: КНР всё меньше покупает российскую нефть, а китайские товары дорожают. Что будет дальше

Китайский ширпотреб для большинства россиян всегда был спасением: главное — дешево Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Российский рубль падает по отношению к юаню. Всего за неделю он потерял почти 10% стоимости: если 27 августа за юань давали 11,7 рубля, то 5 и 9 сентября — уже 12,51 и 12,54 рубля. 10 сентября курс держался на отметке 12,63 рубля.

Это удешевление совпало с сокращением продаж китайской валюты Центробанком, отмечает в аналитическом обзоре Business Record. А в пятницу, 6 сентября, рубль ослаб на 0,4% по отношению к юаню в ходе торгов на Московской фондовой бирже. И тут же крупнейшие банки России заявили о нехватке ликвидности на рынке юаня (дело в том, что ликвидность этой валюты в основном и обеспечивается Центробанком).

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова считает, что курс юаня может приблизиться к 12,9 рубля, а вот затем стабилизируется до 12,5–12,3 и, возможно, до 12 рублей за юань.

Впрочем, рядового россиянина все эти большие цифры и магические пасы банкиров мало интересуют. Его волнует главный вопрос — а подорожает ли следом за юанем и китайский импорт в Россию?

Этот вопрос MSK1.RU задал экспертам.

Опасен не рост цен на импорт, а то, что платежи застрянут

Финансовый эксперт Алексей Кричевский, автор Telegram-канала «Экономизм» говорит, что «всплеск» стоимости юаня был временным, как и предыдущие. И, скорее всего, просто был связан с негативным новостным фоном.

— Перспективы торговли России и Китая — это не вопрос цены юаня, а вопрос логистики и проведения платежей. Конечно, если прогнозы крупных банков сбудутся и доллар подскочит до 100 рублей, а юань — до 13–13,5, то к этой проблеме прибавится и рост цен. Но пока основной камень преткновения — именно платежи и, как следствие, логистика, — говорит Кричевский.

— А с чем связаны риски платежей? Они могут потеряться?

— Нет, тут риск только один — деньги вернутся назад, потому что китайская сторона их не примет. И самое скверное здесь — это то, что такие проблемы есть только у частного бизнеса. Все госконтракты и договоренности окологосударственных крупных компаний соблюдаются гораздо серьезнее, чем закупки простых предпринимателей. Риски растут только для малого и среднего бизнеса, но никак не для крупных компаний.

Цены на импорт могут вырасти до 12%

Маркетолог Никита Сенников не согласен с Кричевским. Эксперт говорит, что укрепление юаня непосредственно увеличивает себестоимость импортируемых товаров для российских компаний.

— Ведь российским импортерам приходится платить больше за тот же объем товаров. Это неизбежно приводит к росту цен на продукцию, особенно на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, автомобильные запчасти, игрушки и другие потребительские товары, — объясняет Сенников.

— Ну а насколько вырастут цены на китайским импорт?

— Цены могут вырасти на 7–15%, в зависимости от товарной группы. Но это учитывая как курс юаня, так и логистические затраты и другие факторы. Логистика становится дороже, приходится разрабатывать различные пути доставки, что является также дополнительными издержками в ценообразовании.

Уже ходят слухи о блокировке юаневых торгов

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что цена юаня стабилизируется. А вот проблемы с расчетами могут остаться надолго.

— Укрепление юаня относительно рубля носит корректирующий характер, чтобы нивелировать разницу между биржевыми и внебиржевыми котировками, разница между которыми доходит до нескольких процентов, — объясняет Шнейдерман. — На биржевых торгах образовались дефициты по юаням. Не прибавляют оптимизма и слухи о скорой блокировке торгов юанями на биржах, как это было с долларом и евро в результате июньских санкций. Частные лица начинают сбрасывать юани, но даже этого недостаточно.

Кстати, о локальном характере ослабления рубля можно говорить потому, что на фоне других валют рубль укрепляется в течение нескольких дней.

— Однако именно юань для российской экономики сейчас намного важнее доллара или евро.

— Торговле России с Китаем не хватает сбалансированности. Кстати, о росте юаня против рубля говорит и нерешенная проблема расчетов. Юань оказывается более волатилен в этой паре, чем рубль. В итоге Россия поставляет сырье и сельхозпродукцию в КНР, а в ответ стопорятся сделки по поставкам электроники, техники и комплектующих.