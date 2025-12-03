«Пустыню не превратишь в цветущий сад». Академик РАН предложил перебрасывать воду на юг страны из северных рек

Руководитель Института водных проблем объяснил, в чем суть инициативы Источник: Иван Митюшёв / 29.RU, Первый гидрологический / YouTube

«В России резко обостряется водный кризис. Особенно остро чувствуется проблема на новых территориях, которые всегда жили без воды, а сейчас в ДНР на два часа в день один раз в три дня дают воду», — заявил на заседании РАН Виктор Иванович Данилов-Данильян. Ученые уже не первый раз обсуждают возможность переброски воды из северных рек в южные регионы страны и Донбасс. Наши коллеги из 29.RU связались с Даниловым-Данильяном и узнали подробности инициативы, которая вызвала опасения у населения Архангельской области.

Виктор Иванович Данилов-Данильян — российский ученый, экономист, эколог, гидролог, член-корреспондент РАН. Научный руководитель института и заведующий лабораторией управления водными ресурсами отдела управления водными ресурсами Института водных проблем РАН. В 1991–1996 годах занимал должность министра экологии и природных ресурсов РФ, с 1996 по 2000 год был председателем Комитета Российской Федерации по охране окружающей среды.

До этого Виктор Данилов-Данильян уже заявлял, что сегодня существует несколько вариантов новой технологии по прокачке воды по полимерным или композитным трубам. Трубопровод от Печоры и Северной Двины, которые впадают в Северный Ледовитый океан, по его мнению, следует направить через Каму и Волгу, далее — через канал Волго-Дон-2 в Приазовье. При этом для перекачки воды можно использовать газогенераторы «Газпрома». Как уточнил Виктор Данилов-Данильян, как такового проекта переброски воды пока нет. «Есть идея, которую предлагается реанимировать. Это еще далеко не проект. Пока только изучается его возможность. Речь идет только о научных исследованиях, которые подтвердят или не подтвердят возможность и целесообразность реализации этой идеи. Идея-то старая и престарая. Она разрабатывалась еще в 70-е годы прошлого века ». По словам руководителя Института водных проблем, чтобы согласовать такой проект, потребуется несколько лет. «Это не быстрый процесс. Нужно время для исследования, нужно время для проектирования, для прохождения государственной экспертизы проектом. В 1980 году проект сибирской переброски поступил на госэкспертизу Госплана СССР. Так его только экспертировали два года».

За это время очень хотелось бы навести порядок в водном хозяйстве. На Северной Двине, в частности. Ну и не только на ней, конечно. Еще больше беспорядка на других реках, таких как Волга, Дон или Обь. Виктор Данилов-Данильян научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН

Одна из проблем, на которую обращают внимание скептически настроенные жители Архангельска, — обмеление Северной Двины. Главную причину этого ученый видит в сливе загрязняющих веществ: «Это антропогенный фактор, который, конечно же, должен быть устранен. Конечно, прежде чем забирать, нужно будет почистить реку и привести всё это хозяйство в порядок». При этом ученый объясняет: дефицит воды на юге усиливается довольно быстро, поэтому заняться научными исследованиями пора уже сейчас. Мы, кстати, не раз об этом писали. «Процесс опустынивания идет, никакими лесополосами пустыню не превратишь в цветущий сад, если там нет воды. Для того чтобы лес вырос, тоже вода нужна. Во-вторых, климат меняется. И меняется он так, что на севере становится воды больше, а на юге — всё меньше. И этот процесс надолго. Это не такое явление, которое есть еще пару лет и пройдет. Это не пройдет, это несколько десятилетий будет продолжаться как минимум».

Согласно прогнозам климатических изменений, сток всех рек, впадающих в Северный Ледовитый океан, должен расти. Естественно, что никто не будет отбирать столько, сколько реки не могут выдержать, можете в этом совершенно не сомневаться. Виктор Данилов-Данильян научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН

Как подчеркивает собеседник 29.RU, самое главное в этом вопросе — появление новых технологий переброски воды через полиэтиленовые трубы. «Это трубы минимум трехметрового диаметра. Если надо, то и меньше диаметр бывает. Но если серьезные переброски, это три метра, и работают специалисты над тем, чтобы было не три, а еще больше. А пропускная способность пропорциональна не радиусу, а квадрату радиуса, как известно. Они химически нейтральные, у них очень хорошие механические и прочностные свойства. Это совершенно новое слово в передаче воды. Там нет ни фильтрации, ни испарения. Раньше как было: чтобы доставить кубокилометр воды на хорошее расстояние, нужно было забрать два километра — один кубокилометр по дороге обязательно потеряешь. То есть миллиард кубометров. А теперь сколько вам надо доставить, столько вы и заберете. И на насосы нужно, соответственно, гораздо меньше энергии. Все эти факторы, соединяясь, говорят о том, что идею нужно рассмотреть для новых условий по-новому. Вот я и говорю, что пора заняться научными исследованиями, которые дадут ответ. Нужно к ней возвращаться на практике или нет».

Одни кричат: «Руки прочь от наших рек!» А другие сидят и смотрят, как чернозем превращается в пустыню, и кричат: «Дайте воду!» Вот кого слушать-то? Виктор Данилов-Данильян научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН