Половина Половинного: уникальное озеро стало высыхать после очистки за 76 миллионов — местные жители дошли до Москвы

Озеро Половинное медленно, но верно превращается в болото Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Когда-то у жителей села Половинного в Новосибирской области было красивейшее озеро с чистой зеркальной водой и широким песчаным берегом. На воде жили лебеди и цапли, прилетали пеликаны. Местные жители любили свое озеро и гордились им, и поэтому, когда водоем начал увядать, они попытались сделать всё, чтобы его спасти. Никто не знал, что действия, направленные во благо, будут иметь катастрофичные последствия. Наши коллеги из NGS.RU отправились за 300 км от Новосибирска, чтобы узнать, что осталось от уникального когда-то водоема.

Гордость Половинного

Вот так выглядел берег озера много лет назад Источник: Виктор Козлов Село Половинное находится в Краснозерском районе Новосибирской области. Первые жители поселились в этом живописном месте еще в 1840–1850-х годах, рассредоточившись вокруг озера. Поговаривают, будто водоем образовался в результате падения метеорита. Он стал местной гордостью и оставался ею на протяжении многих лет. Водоему дали то же название, что и селу.

Жители села рассказывают, что глубина озера достигала 4 метров. Неожиданно здесь поселились лебеди, облюбовали Половинное и цапли, иногда прилетали пеликаны. Вдоль берега был песчаный пляж, люди купались, загорали, дети ныряли в воду прямо с берез, а рыбаки тихо сидели с удочками, наслаждаясь красотой природы. Сельские праздники тоже устраивали на берегу: озеро было центром деревни, местом силы, райским уголочком.

Местные любили отдыхать у воды и наслаждались единением с природой Источник: Виктор Козлов С годами озеро начало загрязняться: песчаное дно заволокло илом, местами выросли камыш и рогоз. Водоем медленно увядал, превращаясь в болото. «Больно смотреть, нужно что-то делать, спасать озеро», — решил один из местных жителей, Виктор Козлов. Он родился и вырос в Половинном, его детство прошло у озера, мальчишкой он играл с братом и другими детьми на его берегах. Виктор взял на себя инициативу и стал добиваться улучшения состояния водоема.

Пообещали сказку

Виктор Козлов борется за сохранение и восстановление озера Половинного с 2017 года Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Виктор Козлов нашел единомышленников и стал действовать. Немалых трудов ему стоило обратить внимание властей на проблемы озера Половинное. В результате водоем попал в государственную программу очистки. Проект назывался «Экология».

Птицы всё еще иногда заглядывают Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











«Для нас выделили 76 миллионов рублей. Представляете, какая это огромная сумма для села? Это был экономически обоснованный проект, нам пообещали, что будет сказка: песчаный берег, пляж, красота, люди с ближайших регионов станут приезжать к нам», — рассказал Виктор Козлов.

Три года ушло на то, чтобы подготовить озеро к очистке, еще два года шли работы. Пригнали технику, приехали люди, развернулась бурная деятельность. Но был один нюанс: чистили только с одной стороны.

Андрей и Виктор лично отслеживали процесс работ Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











«Мы интересовались, когда рабочие примутся за другую сторону озера, в ответ — „скоро почистим“. Спрашиваем: „Тут чистили?“ — „Чистили“. Но ведь мы знаем, что не чистили, смотрели с квадрокоптера. В один из дней мы проснулись, пришли на берег, а рабочих след простыл: ночью собрались и уехали», — рассказал Андрей, брат Виктора.

Количество ила в озере оценили неверно: во много раз меньше, поэтому и вычистили водоем лишь на треть. Всё, что осталось, снова распространилось по дну, засорив родники. Вода начала уходить.

Камышей и рогоза по берегам выросло в два раза больше Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Виктор вспомнил, что рогоз вырывали граблями, только верхнюю часть, оставив корни. Вытащенный со дна ил и прочие отложения сваливали в кучи недалеко от берега. Бугры остались по сей день: раньше жители Половинного выходили из огородов и прямиком шли к озеру, а сейчас сталкиваются с преградой. Смешно получилось и с озеленением: траву посеяли в глину. То ли забыли подготовить почву, то ли поленились.

Очистка озера завершилась в 2022 году. По документам всё идеально, а на деле — без слез не взглянешь. Причем в отчетах, по радио и в сюжетах телеканалов о Половинном говорили как об образцово-показательной работе.

«Нужно разобраться»

Вот так выглядит озеро после очистки Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Оставлять озеро в том виде, в котором его оставили рабочие, было нельзя. Виктор Козлов продолжил биться за восстановление водоема, но сталкивался с безразличием: проект реализован, что еще нужно?

«Два года ушли впустую, в Новосибирске никто не реагировал. Однажды меня вообще выгнали с озера, когда я в очередной раз привез туда представителей Минприроды», — с досадой сказал он.

Ученые на озеро Половинное не выезжали Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На озеро приезжали посмотреть разной величины чиновники, но результата так и не было. Устав биться в закрытые двери, Виктор решил обратиться за помощью в Москву. И — о чудо! — федеральное правительство обратило внимание на Половинное и назначило комиссионное обследование.

«Мы же не враги, а союзники. Я хочу мирным путем исправить то, что было сделано: озеро умирает. Выполненный проект следует признать неэффективным и запустить новый, направленный на восстановление озера. Раз уж выделили столько денег, нужно разобраться, на что они ушли, по пунктам разобрать все проблемные моменты», — объяснил свою настойчивость Виктор.

Состоялась комиссия

Были случаи, что в болотистом озере тонули животные Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Комиссию назначили на 18 июня 2025 года. Экскурсия на озеро получилась впечатляющей — в первую очередь из-за удручающего пейзажа. Узкая полоса воды, а всё остальное пространство заросло ковылем и камышами. Могло бы быть красиво, если бы не было грустно.

Без провожатых мы бы наверняка провалились в ил. Виктор рассказывает, что были случаи, когда здесь тонули животные, неоднократно вытаскивали детей. Нужно хорошо знать местность, чтобы гулять по территории. Полчища оводов добавили колорита.

«Вода доходила вот до сюда», — показывают нам Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Краснозерский район съехались представители местной власти, сотрудники Росводресурсов. Пришли и неравнодушные к судьбе озера жители. Делегация собралась в здании администрации Половинного. Но происходящее напоминало скорее сюжет комедийного фильма, чем серьезное совещание.

Пришли, посмотрели на остатки озера, ушли Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ответственность за содеянное перекидывали по кругу, словно мячик к детской игре: вразумительных ответов не звучало, а некоторые чиновники и вовсе оказались не в курсе проблемы, даже озеро не видели. Сориентироваться на месте не получилось, и импровизация не вышла.

Представители Росводресурсов, может, и рады были помочь, но сказать им было нечего. Сотрудник регионального Минприроды разговаривать с журналистами отказался, коротко бросив: «Все комментарии — через официальный запрос».

NGS.RU, разумеется, направил запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию, но к моменту публикации ответ не поступил.

Сложно поверить в то, что когда-то на этом месте была вода Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сотрудник отдела водного хозяйства Верхне-Обского БВУ Кирилл Давыдов в разговоре с NGS.RU уточнил, что получил указание оценить приточность воды в озеро и понять, может ли оно наполняться поверхностными водами.

«На карте обозначены водотоки, втекающие в озеро. Непонятно, почему сейчас вода туда не поступает. Возможно, дело в дамбе, которую строили: трубы засыпало, — предположил он. — Кроме того, в этом году было мало снега, соответственно, мало талых вод. Хотя заявитель говорит, что забили ключи, значит, поступление воды в озеро есть».

«Эффективность» завершенного проекта видна невооруженным глазом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Он также добавил, что в идеале нужно провести научно-исследовательскую работу и мониторинг водного объекта, но для этого необходим подрядчик.

Кортеж из машин отправился к озеру — точнее, к тому, что от него осталось. Камыши заполонили территорию, а уровень ила, которого не должно быть, лично проверил сотрудник Минприроды, надев болотники: два шага — и всё, засасывает, как в болото.