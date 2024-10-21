Высадил более 300 тысяч деревьев: как тренер по баскетболу выжил в жутком ДТП и стал популярным экоблогером

Алексей спросил себя, чем бы он занимался, если бы был финансово независим, например, миллиардер какой-то Источник: Елизавета Мустейкис, Алексей Сибирский











Известный экоблогер Алексей Сибирский регулярно выкладывает видео об очистке рек и посадке деревьев. За этим в его соцсетях наблюдает почти миллион человек. Заняться этим экологичным бизнесом он решил, когда остался невредим после жуткой аварии.

— Первая мысль, которая у меня возникла: «Я должен отплатить этому миру за то, что выжил».

В интервью нашим коллегам из NGS22.RU Алексей рассказал, как зарабатывает на экоактивизме, почему всегда стоит убирать за собой мусор и может ли один человек спасти всю планету.

Источник: Городские порталы

Потерял работу и решил помогать планете

Алексей родился и вырос в Сибири. Раннее детство провел в Бийске, затем жил в Томске и Красноярске. Последний он даже называет своим родным.

— Я жил там с девяти до девятнадцати лет. Начинал учиться на психолога, но потом перевелся в Санкт-Петербург, где оканчивал университет. Уже в Питере пробовал создавать свои бизнес-проекты: школу футбола, баскетбола, открывал маркетинговое агентство.

Жизнь Алексея круто изменилась через год после окончания вуза, когда он решил съездить с друзьями в Геленджик. Их автомобиль попал в жесткое ДТП. Алексей был единственным, кто не пострадал при столкновении.

— Первая мысль, которая у меня возникла: «Я должен отплатить этому миру за то, что выжил». Доехал до Геленджика и там встретил свою будущую жену. Через полгода мы вместе уехали в Китай.

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В Китае активист работал тренером по баскетболу и по вечерам играл на саксофоне. Вскоре его супруга забеременела, первый ребенок пары появился на Бали. Сейчас их старшему сыну пять лет.

Когда по стране стал распространяться коронавирус, Алексей с женой переехал в Таиланд.

— Мы улетели в Таиланд, чтобы переждать ковид, но он всё никак не заканчивался. Стало очевидно, что я потерял работу и нужно что-то новое придумывать. Не было ни денег, ни знакомых, ни друзей, некому помочь. И мы вот остались с женой и с ребенком в Таиланде. Практически запертые в отеле. В этой ситуации я задал себе вопрос, чем бы я занимался, если бы был финансово независим, например, миллиардер какой-то. Понял, что хотел бы помогать планете.

Каждое утро, пока все спят, Алексей уезжал чистить джунгли, реки и пляжи. Он стал брать с собой телефон и снимать это на видео. В июне 2020 года завел блог в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и стал на постоянной основе заниматься экоактивизмом.

«Было очевидно, что мусор — это проблема»

Алексей сортировал мусор еще до своего блогерства Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Бережно относиться к природе Алексея научили родители — всей семьей они часто ездили на пикники и убирали мусор. Еще до того, как завести блог, он сортировал мусор и сдавал на переработку.

— Я сам много раз вытаскивал стекло из лап своего пса. И для меня всегда было очевидно, что мусор — это проблема, и я не понимал, как его можно раскидывать. Ходил по пляжам и прибирался, просто чтобы рыбы и птицы это не съели. Когда я захотел заниматься этим профессионально, не знал, будет ли это успешно и можно ли на этом как-то зарабатывать, просто решил попробовать.

Алексей рассказывает, что всегда хотел заниматься социально значимой работой. Для этого он выучился на психолога и стал педагогом.

— Меня увлекал путь предпринимателя с особой миссией. Думал, что буду помогать и воспитывать детей. Не только учил их футболу и баскетболу, но старался наставлять на правильный путь, прививать ценности. Как-то раз, приходя с работы, я подумал, что даже если я воспитаю сотню классных людей, глобально это мир не изменит.

На блог Алексея подписалось более 900 тысяч человек Источник: Елизавета Мустейкис, Алексей Сибирский











Свою нынешнюю деятельность Алексей называет экологичным бизнесом. Он признаётся, что никогда не действует в убыток своей семье: человек, делающий добро планете, должен хорошо зарабатывать.

— Бросить всё, собирать мусор, ничего не зарабатывать, чтобы семья жила в шалаше? Я так никогда не рассуждал. Наоборот, когда ты ставишь задачи не только заработать себе на хлеб, но и чем-то помочь миру, это создает дополнительную мотивацию и силы, прибавляет энергию.

Основной доход Алексей получает от продажи рекламы в блоге и сервиса по посадке деревьев и очистки рек. С каждого оплаченного саженца и купленной подписки он получает фиксированный доход.

— Зарабатываю с этого небольшую прибыль. Стараюсь держать равновесие между добром, которое делаю, и вознаграждением, которое получаю.

«Смотрю — большая сумма. Написано: „от Крида"»

Чтобы помочь экологии, необязательно отправлять деньги — на высадке саженцев часто требуются волонтеры Источник: Елизавета Мустейкис, Алексей Сибирский











За четыре года на блог Алексея подписалось более 900 тысяч человек. Это результат плановой ежедневной работы, рассказывает активист. По мере роста популярности на бизнес Алексея стали обращать внимание российские звезды. Его экоинициативы финансово поддерживали Егор Крид, Скриптонит, Виктория Боня, Instasamka, Катя Iowa, Сергей Романович и другие.

— Мне приходят оповещения об оплатах. И однажды я смотрю, что пришла большая сумма — 190 тысяч рублей. Было написано: «от Егора Крида». Номер телефона такой необычный. Подумал, может, это прикол. И отправил сообщение. Оказалось, что это менеджер артиста. Сказал, что ему никакая реклама не требуется, просто хотел помочь.

Чтобы помочь экологии, необязательно отправлять деньги, рассказывает Алексей. На высадке саженцев им часто требуются волонтеры.

— Людей, желающих помочь, очень много, но многие из них не знают, как это сделать: куда поехать, как посадить дерево, где брать на это разрешение и так далее. Здесь много нюансов. И я беру весь этот процесс на себя. Могу нанять работников. Но если много подписчиков, желающих приехать и посадить деревья, я даю такую возможность. Организовываю транспорт, питание. Любой человек приезжает, мы ему показываем, как сажать, даем инвентарь, саженцы и вместе работаем. Потом обедаем, общаемся, фотографируемся. Получается такое интересное путешествие с пользой для природы.

Таким образом Алексей высадил более 300 тысяч деревьев в Иркутской области, Бурятии, Алтайском крае, Казахстане, Ленинградской области и Красноярском крае. В будущем проект расширит географию, и саженцы появятся во Владимире и Забайкальском крае.

«Миллион человек уже стали экологичнее»

Алексей высадил более 300 тысяч деревьев Источник: Елизавета Мустейкис, Алексей Сибирский











Семья Алексея переезжала еще несколько раз. В итоге обосновались в Таиланде — там самый приятный климат и не болеют дети, рассказывает блогер. Правда, довольно часто главе семейства приходится быть в разъездах. Несмотря на это, близкие во всём его поддерживают.

— Дети вместе со мной приезжают на посадку деревьев, очищают реки, собирают мусор. Хотя моей дочке три года, сыну пять лет, они уже знают, как сажать деревья, как сортировать отходы. И даже к блогу они приобщаются: им интересно появляться в видео и сниматься со мной.

В будущем Алексей хочет заняться высадкой деревьев в Бразилии и Азии, создать несколько природных заповедников, восстанавливать редкие краснокнижные виды растений, помогать диким животным и расширить свой экологичный бизнес.

— Мой пример достаточно показательный: почти миллион человек, подписанные на меня, уже стали экологичнее. Многие поначалу становятся осознанными потребителями, сокращают свой экослед. Затем начинают сдавать на переработку мусор. Покупают шопер, мешочки для фруктов, берут свои бутылки при выходе из дома.

На вопрос, может ли один человек изменить целый мир, Алексей отвечает уверенно — иначе и быть не может.