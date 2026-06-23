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Культура Умер Юрий Шатунов Любовь миллионов, суды за «Белые розы» и внезапная смерть: как жил и умер Юрий Шатунов. Видео

Любовь миллионов, суды за «Белые розы» и внезапная смерть: как жил и умер Юрий Шатунов. Видео

Четыре года назад скончался солист «Ласкового мая»

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Источник:

Городские медиа

Прошло четыре года со смерти солиста группы «Ласковый май». Юрий Шатунов ушел из жизни в 2022 году от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.

В день трагедии, как писали журналисты, артист отдыхал со своими друзьями в Подмосковье. Шатунов пожаловался на боли в сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине. Там солиста «Ласкового мая» пытались привести в чувство, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить его в реанимацию. Медики не смогли спасти артиста.

В видео выше рассказываем, каким был Юрий Шатунов и как он ушел.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Но творческий путь певца начался в интернате Оренбурга, куда он попал после смерти матери. Там он исполнил свои первые песни в актовом зале. Воспитатели и учителя рассказывали, что он учился на тройки, но очень любил хоккей и играть на гитаре.

В октябре 1986 года Шатунов познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который в то время искал исполнителя для своих песен. С этого момента начала зарождаться группа «Ласковый май».

В 1988 году продюсированием «Ласкового мая» занялся Андрей Разин. Группа выступала до восьми раз в день, но популярность постепенно сошла на нет. Ушел Кузнецов, затем Шатунов.

С 2020 года бывший продюсер пытался отсудить права на хиты группы. За несколько дней до смерти Шатунов выиграл суд.

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Вера БорисоваВера Борисова
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Юрий Шатунов Годовщина смерти Музыкант Ласковый май
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