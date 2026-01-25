Умер гитарист «Любэ» и ВИА «Лейся, песня»: причина

На 70-м году жизни скончался российский гитарист, композитор и вокалист Юрий Рыманов. Печальную новость подтвердил коллектив ВИА «Лейся, песня», в котором музыкант работал долгое время.
«Ушел наш Юра… Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества», — говорится в сообщении ансамбля во «ВКонтакте».
В официальном обращении коллеги выразили глубокую скорбь. Музыканты подчеркнули, что Рыманов всегда оставался для них той высокой творческой планкой, «до уровня которого хотелось дотянуться». Коллектив ансамбля также отметил, что его исполнительский талант особенно запомнился в их совместной работе в шоу «Суперстар», где они стали финалистами конкурса.
По данным ТАСС, музыкант скончался в клинике от проблем с сердцем. Дата и место похорон пока не назывались.
Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области. Его карьера началась в 1977 году в составе ВИА «Шестеро молодых». Наиболее известными этапами его работы стали периоды с 1998 по 2000 и с 2002 по 2008 год, когда он был гитаристом в группе «Любэ». Он также сотрудничал с Владимиром Высоцким и ВИА «Лейся, песня», а в 2010 году вошел в состав трибьют-группы Dipped in Purple.