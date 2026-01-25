Умер гитарист «Любэ» и ВИА «Лейся, песня»: причина

О похоронах Рыманова еще не сообщали Источник: ВИА «ЛЕЙСЯ ПЕСЕЯ» OFFICIAL / Vkontakte.ru

На 70-м году жизни скончался российский гитарист, композитор и вокалист Юрий Рыманов. Печальную новость подтвердил коллектив ВИА «Лейся, песня», в котором музыкант работал долгое время.

«Ушел наш Юра… Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества», — говорится в сообщении ансамбля во «ВКонтакте».

В официальном обращении коллеги выразили глубокую скорбь. Музыканты подчеркнули, что Рыманов всегда оставался для них той высокой творческой планкой, «до уровня которого хотелось дотянуться». Коллектив ансамбля также отметил, что его исполнительский талант особенно запомнился в их совместной работе в шоу «Суперстар», где они стали финалистами конкурса.

По данным ТАСС, музыкант скончался в клинике от проблем с сердцем. Дата и место похорон пока не назывались.