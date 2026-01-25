В Ярославле установят мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Когда состоится открытие

Мемориальную доску разместят на фасаде Дворца спорта «Торпедо» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На улице Чкалова в Ярославле 25 января в 14:00 пройдет торжественное открытие (6+) памятной доски Владимиру Высоцкому. В день рождения поэта фасад Дворца спорта «Торпедо» украсит мемориал.

Владимир Высоцкий — советский поэт и актер. Стал известен в стране благодаря своим бардовским песням. 25 января 2026 года ему могло бы исполниться 88 лет.

Установить мемориальную доску власти решили еще 4 июля 2025 года. Стены Дворца спорта «Торпедо» были выбраны неслучайно. Здесь 28 февраля 1979 года Владимир Высоцкий дал сразу три концерта.

«Высоцкий навсегда останется голосом поколения, выразителем глубинных чувств и переживаний миллионов советских людей. Его творчество было отражением реальности, правдивым взглядом на жизнь общества тех времен», — пояснили в мэрии Ярославля.

Также власти отметили, что установление памятной доски станет еще одним знаком уважения к наследию Владимира Высоцкого и сохранит память о нем для будущих поколений жителей Ярославля.