Культура В Ярославле установят мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Когда состоится открытие

В Ярославле установят мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Когда состоится открытие

Для жителей организуют концерт

458
Мемориальную доску разместят на фасаде Дворца спорта «Торпедо» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМемориальную доску разместят на фасаде Дворца спорта «Торпедо» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мемориальную доску разместят на фасаде Дворца спорта «Торпедо»

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

На улице Чкалова в Ярославле 25 января в 14:00 пройдет торжественное открытие (6+) памятной доски Владимиру Высоцкому. В день рождения поэта фасад Дворца спорта «Торпедо» украсит мемориал.

Владимир Высоцкий — советский поэт и актер. Стал известен в стране благодаря своим бардовским песням. 25 января 2026 года ему могло бы исполниться 88 лет.

Установить мемориальную доску власти решили еще 4 июля 2025 года. Стены Дворца спорта «Торпедо» были выбраны неслучайно. Здесь 28 февраля 1979 года Владимир Высоцкий дал сразу три концерта.

«Высоцкий навсегда останется голосом поколения, выразителем глубинных чувств и переживаний миллионов советских людей. Его творчество было отражением реальности, правдивым взглядом на жизнь общества тех времен», — пояснили в мэрии Ярославля.

Также власти отметили, что установление памятной доски станет еще одним знаком уважения к наследию Владимира Высоцкого и сохранит память о нем для будущих поколений жителей Ярославля.

В память о поэте в ДК «Красный Перекоп» в 17:00 состоится концерт «Не пройдет и полгода» (12+). Цены на билеты варьируются от 400 до 1000 рублей. Большая часть мест уже раскуплена.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
36 минут
Дворец спорта, а причём здесь Высоцкий? Он что спортсменом стал? Представляю его лицо, если бы он узнал о такой новости.
Гость
42 минуты
А зачем, Умер от наркоты, как и Цой.
Гость
