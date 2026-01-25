НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Твоя ужасная планетка — только сон»: трагическая история автора первого советского научно-фантастического романа

«Твоя ужасная планетка — только сон»: трагическая история автора первого советского научно-фантастического романа

Вивиана Итина расстреляли по обвинению в шпионаже

232
Автор первого изданного в СССР научно-фантастического романа Вивиан Итин с женой и дочерью | Источник: Литературная карта Новосибирска / infomania.ruАвтор первого изданного в СССР научно-фантастического романа Вивиан Итин с женой и дочерью | Источник: Литературная карта Новосибирска / infomania.ru

Автор первого изданного в СССР научно-фантастического романа Вивиан Итин с женой и дочерью

Источник:

Литературная карта Новосибирска / infomania.ru

Многие считают первыми научно-фантастическими романами в СССР «Аэлиту» Алексея Толстого (1923 год), «Землю Санникова» Владимира Обручева (1924-й) и «Голову профессора Доуэля» Александра Беляева (1925-й). Но мало кто знает, что еще до них писатель из Уфы явил миру «Страну Гонгури», которая большой славы не снискала, но была отмечена современниками, в том числе самим Максимом Горьким.

В «Стране Гонгури» автор создал свой вариант утопии, а главным героем сделал революционера, который, оказавшись в плену, открыл дар перемещения во времени и увидел, каким мир был и каким может стать. В ожидании расстрела он узнает всё больше и больше, но приходит к неутешительным выводам о человечестве. Судьба автора оказалась не менее печальной. Почему его расстреляли, а книга почти канула в безвестность — в материале UFA1.RU.

<p>Вивиан Итин</p><p>Вивиан Итин</p>

Я верю, я знаю, что мир прежде всего прекрасен, чарующе прекрасен! Риэль, милый Риэль, поверь мне, что твоя ужасная планетка — только сон, только кошмар.

Вивиан Итин

«Страна Гонгури»

Написал «Страну Гонгури» Вивиан Итин, который родился в 1894 году в семье знаменитого тогда в Уфе адвоката. В разное время Азарий Итин был и гласным Городской думы, и председателем Попечительного совета Коммерческого училища, и членом ревизионной комиссии местного управления общества Красного Креста.

Его сына тоже ждало большое будущее. Окончив училище, Вивиан уехал в Петербург, где получал высшее образование, но главным его делом стало писать стихи. Там он познакомился с поэтессой и одной из героинь революции 1917 года Ларисой Рейснер.

<p>Вивиан Итин</p><p>Вивиан Итин</p>

Дух — словно океан огромный,
Чем ниже в глубь его уйдешь,
Тем чудищ всё странней изломы,
Где ложь, где правда — не поймешь.

Вивиан Итин

«Дух»

Рейснер передала Горькому, тогда уже влиятельному писателю, рассказ Итина «Открытие Риэля», который он позже переделает в повесть «Страна Гонгури». Произведение именитому писателю понравилось, но напечатать его не успели: журнал, в котором работал Горький, закрылся, а рукопись пропала.

С Ларисой Рейснер Итину придется расстаться из-за того, что народный комиссариат, в котором он числился, переведут в Москву. Вивиану придется много путешествовать по стране и воевать в составе партизанских отрядов. Когда он оказался в красноярском Канске, где работал редактором местной газеты, ему прислали копию рукописи того самого «Открытия Риэля».

Рассказ Итин переработал, расширил и издал камерным тиражом — всего около 800 экземпляров. Один из экземпляров автор отправил Горькому, но тот счел, что первоначальный вариант был интересней — за итоговую версию он Вивиана пожурил, но отметил, что тот имеет явные талант и способности.

Впоследствии «Страну Гонгури» неоднократно переиздавали. Итин напишет еще и сборник стихов «Солнце сердца», антивоенную повесть «Урамбо», а также рассказ об авиаторах «Каан-Кэрэдэ».

Писатель был одним из тех, кто публично осудил расстрел Николая Гумилева, назвав случившееся глубокой трагедией для всей страны.

<p>Вивиан Итин</p><p>Вивиан Итин</p>

Остановится сердце пилота,
Остановится легкий мотор,
Но душа не изменит полета,
В неземной поднимаясь простор.

Вивиан Итин

«Синий жемчуг»

В 1938 году арестовали уже самого Вивиана. Он тогда работал редактором журнала в Новосибирске, который на тот момент еще именовался Ново-Николаевском. К слову, современное название города, по одной из версий, предложил как раз Итин. Обвинение было очень серьезным — шпионаж в пользу Японии.

Итина приговорили к смерти и расстреляли. Лишь спустя 18 лет писателя реабилитировали «за отсутствием состава преступления». Место его захоронения осталось неизвестным.

Еще один печальный факт: Гонгури — это имя одной из героинь романа. В ее честь назвали одну из дочерей писателя, но та умерла вскоре после рождения. Позже у него родился сын, которого назвали Солнце. Он тоже умер в младенчестве.

Кроме того, у Итина были две дочки: Лариса от первого брака и Наталья от второго. Обе жили и похоронены в Новосибирске.

<p>Вивиан Итин</p><p>Вивиан Итин</p>

Прошли века, настало время другим расам плясать под скрипку мишурной смерти. Седая древность встала из могил. Снова загорелись костры и запахло человеческим мясом. Но ураганы проходят. Являются гении; мир становится прекрасным.

Вивиан Итин

«Страна Гонгури»
Антон СеливерстовАнтон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Поэт СССР Фантастика
Гость
1 час
Интересно, почему «Страна Гонгури» не получила широкой известности?
Гость
1 час
Удивительно, как Максим Горький заметил эту книгу.
