«Никогда не тянула на себя одеяло, мол, я великая». Как в Москве простились с актрисой Верой Алентовой: фоторепортаж

Вере Алентовой стало плохо на похоронах друга и коллеги Анатолия Лобоцкого — врачам не удалось спасти актрису Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В московском театре имени Пушкина простились с легендарной актрисой Верой Алентовой. Ей было 8З года. Звезда советского и российского кино ушла из жизни 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с коллегой и близким другом Анатолием Лобоцким. Из театра Маяковского ее выносили на носилках. По данным СМИ, актрису госпитализировали в состоянии клинической смерти. MSK1.RU показывает, как родные, коллеги и поклонники прощались с Верой Алентовой.

Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе Архангельской области в актерской семье. Осенью 1960 года ее зачислили в труппу театра имени Пушкина в Орске, где Алентова проработала один сезон. За это время она сыграла во множестве спектаклей. Спустя год молодая актриса переехала в Москву и поступила в школу-студию при МХАТ. Спустя еще четыре года ее приняли в труппу московского театра имени Пушкина. Первой ролью артистки стала Райна Петкова в спектакле «Шоколадный солдатик». Большую известность Вера Алентова получила благодаря роли Екатерины Тихомировой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979 год). Картина стала лидером советского кинопроката и даже была удостоена премии «Оскар». За Меньшова Алентова вышла замуж еще на втором курсе театральной академии.

Перед началом церемонии у театра выстроилась очередь из поклонников и учеников Веры Алентовой: больше 15 лет она руководила мастерской во ВГИКе. Сначала — со своим супругом, Владимиром Меньшовым, а после его кончины — с дочерью Юлией. У входа также заметили актера Александра Олешко, он нес в руках букет из ярко-красных роз.

У входа в театр дежурила скорая помощь и сотрудники полиции Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В разговоре с журналистами Олешко поблагодарил судьбу за знакомство с Алентовой. Он назвал ее сильным и внимательным человеком, у которого много чему можно научиться.

«Достоинству, бережному отношению к семье, профессии. Это люди-легенды, это люди, которые сопровождали жизни наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет. Она была очень внимательным человеком, она была очень нежным человеком, она была очень сильным человеком», — сказал он.

Актер Александр Олешко поблагодарил Веру Алентову за бережное отношение к семье и профессии Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На сцене театра поставили гроб. На постамент возлагали цветы, а сзади разместили венки, в том числе от любящей семьи и от президента. У сцены сидели самые близкие — дочь Юлия Меньшова, зять Игорь Гордин и внучка Таисия.

На сцене разместили портрет актрисы, букеты цветов и венки Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

К гробу возложили цветы Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Венок от президента Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Юлия Меньшова, Игорь Гордин, Таисия Гордина Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На сцену вышли ученики Веры Алентовой. Юлия Меньшова подошла к ним и обняла их. Студенты выразили слова поддержки и сели на стулья рядом с гробом Веры Валентиновны.

Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Ректор ВГИКа Владимир Малышев назвал смерть актрисы потерей для творческого мира и людей в целом.

«Это была любимая мастер. Когда Владимир Меньшов ушел из жизни, пришла Юля, и они замечательных ребят воспитывали. Вера Валентиновна всегда была не звездой во ВГИКе. Она была просто хорошим человеком. Никогда не тянула на себя одеяло, мол, я великая. Просто с ней было комфортно и уютно», — рассказал он журналистам.

Малышев добавил, что теперь на табличке в мастерской Владимира Меньшова появится и имя Алентовой.

Владимир Малышев Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Александра Урсуляк работала с Верой Алентовой 22 года, поэтому принесла именно такое количество гвоздик. Она рассказала, что Вера Алентова «прожила очень богатую жизнь, оставила замечательные роли и была любима всей страной».

«У нее прекрасные дети, внуки, у нее был фантастический муж, который ее любил и снимал. У нее была огромная жизнь в театре, которому она была предана всю жизнь. Она проработала в театре 60 лет. Ее любили все коллеги, ее любили зрители», — поделилась она.

Актриса Александра Урсуляк Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Букет цветов в память о Вере Алентовой возложила министр культуры Ольга Любимова.

Министр культуры Ольга Любимова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

С памятной речью об Алентовой выступил кинорежиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

«Вера Валентиновна создала много замечательных образов в театре и в кино. Но мне кажется, что в десятках миллионов сердец российских и русских зрителей навсегда останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим другом, со своим супругом Владимиром Меньшовым в фильме „Москва слезам не верит“», — сказал Шахназаров.

Карен Шахназаров Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Евгений Миронов пришел на прощание с букетом белых роз. Он признался, что мало был знаком с Верой Валентиновной, но всегда восхищался ею. Миронов добавил, что актриса никому не завидовала и никогда не устраивала скандалы.

«Я всегда восторгался, глядя на нее и на экранах, и в театре, и в жизни. Для меня она была достойной и красивой женщиной. И уход очень красивый, она никого не обременила», — рассказал Миронов журналистам.

Андрей Миронов Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Виктория Исакова рассказала, что Вера Алентова поддерживала ее после смерти мужа. Режиссер Юрий Мороз скончался 13 июля после долгой борьбы с раком поджелудочной железы. Исакова добавила, что служение театру требует невероятных физических сил, и Вера Алентова выходила на сцену до самого конца своей жизни.

«У Веры Валентиновны было потрясающее чувство юмора. Она могла остро, иногда прям даже зло пошутить. Как-то у меня на сцене, мы играли спектакль, и весь театр знает, как я могу расхохотаться, остановить меня практически невозможно. И это прямо случилось на сцене вместе с ней. И она меня так одернула, так грубо прямо подошла. Потом вышла со сцены и говорит: „Деточка моя, прости меня, пожалуйста, ты не обижаешься, что я так грубо“», — вспоминала Исакова.

Виктория Исакова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Актер Александр Панкратов-Черный вспомнил, что в начале карьеры Вере Алентовой и Владимиру Меньшову приходилось тяжело: режиссер долго сидел без работы и ждал запуска своих фильмов. Но «господь вознаграждал за терпение и ожидание» творческую пару. В конце своей речи Панкратов-Черный сказал: «Верочка, до встречи».

Александр Панкратов-Черный Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дочь Веры Алентовой, актриса Юлия Меньшова, произнесла трогательную речь на прощании с мамой. Она призналась, что Алентова была для нее ролевой моделью, «женщиной редкой, которая ухитрялась быть элегантной, красивой и великолепной в обстоятельствах, в которых любой другой был бы разбит просто в клочья».

«Требовалось держать эту марку, и что, собственно, передалось в известной степени мне. И думаю, что и дальше по наследству перешло кому-нибудь из наших», — рассказала актриса.

Юлия Меньшова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

По словам Меньшовой, Вера Валентиновна хотела уйти мгновенно, чтобы не быть для кого-то обузой.

«Я думаю, что то , что Господь ее так услышал, настолько буквально, что она улетела, как птичка, в мгновение, — сказала Юлия. — Она вышла из такси, которое я ей заказала. Я ждала звонка, чтобы заказать ей обратно такси. Она видит вот эту толпу людей, которые стоят около театра Маяковского. Ей в последнее время было тяжело ходить по лестницам, держась за руку или за перила. Но она поняла, что стоят журналисты и смотрят на нее. И она взлетела по этой лестнице, как будто ей 20 лет».

Гроб Веры Алентовой выносили под аплодисменты Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Юлия Меньшова с дочерью Таисией Гординой Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Владимиром Меньшовым. Актер и режиссер умер в 2021 году от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Пара встретилась во время учебы в школе-студии МХАТ. Их творческий союз подарил миру один из самых знаменитых советских фильмов — «Москва слезам не верит». Подробнее историю их любви мы рассказывали в отдельном материале.

Актрису похоронили рядом с мужем, Владимиром Меньшовым Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Городские медиа