Культура Умер актер из «Реальных пацанов». Ему было всего 45 лет

Дмитрий Красильников попал в больницу с инсультом

251
Многие запомнили Красильникова именно по роли в сериале | Источник: Стендап МАФИЯ Пермь / StandUpMafia.ru / Вконтакте

Многие запомнили Красильникова именно по роли в сериале

Источник:

Стендап МАФИЯ Пермь / StandUpMafia.ru / Вконтакте

7 декабря стало известно о смерти актера и комика Дмитрия Красильникова. Ему было 45 лет.

Об этом сообщили коллеги Дмитрия по стендап-клубу. Они благодарят всех за поддержку и теплые слова.

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушел из жизни 6 декабря после инсульта. Ваши теплые слова и любая поддержка сейчас очень важны. Светлая память», — сказано в группе клуба «Стендап Мафия Пермь».

Прощание и поминки пройдут публично. Однако гостей просят не приносить цветы или венки: тело Дмитрия кремируют, и его близкие хотят сохранить церемонию «максимально спокойной и простой».

В «Реальных пацанах» Красильников играл Андрея, друга героини по имени Вика. Он участвовал в таких проектах, как «Comedy Баттл». А в Перми устраивал стендап-концерты и выступал на них сам. Теперь все предстоящие выступления отменены.

Об инсульте и тяжелом состоянии Красильникова до этого сообщала его супруга.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Дмитрий Красильников Смерть Некролог Актер Стендап Сериал
