«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того

В поездку девушка отправилась с друзьями Источник: Юлия Гринберг

Готовы ли вы полететь в другую страну, чтобы вживую увидеть выступление своего кумира? Ради концерта Мэрилина Мэнсона жительница Тюмени отправилась в трехдневное путешествие в Стамбул. Всего за 75 тысяч рублей ей удалось не только увидеть легенду рока, но и провести несколько дней в турецком мегаполисе и почувствовать атмосферу живого выступления, которое теперь редко можно услышать в России. В своем рассказе она описала, как выбирала между Казахстаном и Турцией, где сэкономила на жилье и транспорте, чем удивил и разочаровал Стамбул, а главное — почему считает эту короткую, но насыщенную поездку абсолютно оправданной. Далее — от первого лица в колонке для 72.RU.

Юлия Гринберг тюменка

Недешевый Стамбул

Последние три года мы с друзьями осваиваем новый навык трехдневных путешествий на концерты мировых звезд. В этом году выбор пал на Мэрилина Мэнсона. Долго сомневалась, поехать ли на фестиваль в Казахстан, где в один из дней будет выступать Мэнсон, или в Турцию на полноценный концерт. Но всё упиралось в людей: хотелось поехать не одной. Я кинула клич в своих соцсетях, и моя коллега с мужем тоже решили съездить на выступление, параллельно отдохнув в Стамбуле. На этом и решили.

Чтобы не передумать, сразу же взяли билеты на концерт за 5,5 тысячи рублей на человека. Самые дорогие стоили около 10 тысяч. Да, на SHAMAN'а или Агутина таких скромных цен не найти.

Главный удар по кошельку — перелет: около 40 тысяч рублей туда-обратно. Лететь пришлось из Москвы. Вместе с ожиданием перелеты заняли чуть больше 12 часов. Мне повезло, что в Стамбуле у меня уже три года живет друг и он объяснил, как быстрее добраться от аэропорта до центра города. Оказалось, что проще всего ехать на автобусе, а не на метро. И действительно, мои друзья, когда прилетели, добирались на метро более двух часов. Я доехала за час за 275 лир (умножаем на два, чтобы получить цену в рублях).

Жилье — 7 тысяч рублей за три ночи. Отель в самом центре, на площади Таксим. Конечно, отель трешевый, но я панк: главное — есть где помыться и поспать.

Номер отеля в центре Стамбула Источник: Юлия Гринберг

С едой всё просто: завтрак в столовой обходился в 400–500 рублей, ну я там и по два десерта брала еще. В кафе — дороже в разы, работает «налог на туриста». В целом, если сравнивать с Россией, цены в Стамбуле примерно в два раза выше. У нас шаурма стоит 180 рублей, там — 360. В магазинах то же самое: любой привычный продукт дороже вдвое.

Впечатления от города

Сам город не особо впечатлил. Да, архитектура, можно покататься на кораблике через Босфор, но прям «вау» мы не почувствовали. В целом город понятный и простой: метро удобное, перемещаться легко. В идеале купить местную транспортную карту — поездки будут в два–три раза дешевле. Я обленилась и оплачивала Mastercard. Таким образом, одна поездка на метро выходила мне примерно в 70 лир, а ребятам с транспортной картой — около 30.

Стамбул очень грязный: урн мало, никто не заморачивается. Все курят, кидают бычки прямо под ноги, туда же летят бутылки и фантики. Можно час идти с банкой и так и не найти, куда ее выбросить. Для воспитанных туристов это будет настоящим испытанием. Зато не заметила навязчивых продавцов, которые на улицах орут: «Подходи, кукуруз!», атмосфера спокойная, без давления.

Концерт

Теперь о главном: концерт. Билеты брали обычные, не в фан-зону. Очередей почти не было, спокойно зашли, пообщались с местными на английском. Турки удивлялись, почему так много русских. Пришлось объяснять: к нам артисты теперь не приезжают, поэтому мы сами летим к ним. Отношение к русским очень теплое, ни намека на негатив. Как и в любой стране, в которых я была в последние три года.

Мэнсон был хорош. Конечно, не Rammstein, на котором я была в прошлом году, но голос у него живьем такой же, как на записи. Это потрясающе! Общался с залом, двигался, выглядел бодро. Так и не скажешь, что дядьке 56 лет. Классический рокер, который в конце просто бросил микрофон и ушел. Но мы люди не гордые — спасибо за эмоции! Честно отработал всё заявленное время.

Билет на концерт обошелся тюменке в 5,5 тысячи рублей Источник: Юлия Гринберг Несмотря на большое количество фанатов, попасть на площадку было не так сложно: никаких толп и длительного ожидания Источник: Юлия Гринберг

В январе певец отметит 57-летие. Впрочем, возраст на нем будто никак и не сказывается Источник: Юлия Гринберг До этого артист выступал в Казахстане Источник: Юлия Гринберг

Все затраты

Итого: перелет — 40 тысяч, жилье — 7 тысяч, билет — 5,5 тысячи, еда, транспорт и развлечения — еще около 30 тысяч. За примерно 75 тысяч рублей я получила три дня в Стамбуле, встречу с друзьями, много эмоций и живого Мэнсона. Если сравнивать с поездкой в прошлом году на Rammstein в Сербию, то там я потратила за четыре дня 150 тысяч. Билет на сам концерт тоже был дешевый, а вот перелет — очень затратный и с двумя пересадками. Сейчас думаю, стоит ли ехать в октябре на «Кровосток» туда же. В Стамбул бы поехала не раздумывая.

Если честно, больше всего денег улетело в аэропортах. Там, пока ждешь пересадку, зайдешь перекусить, и глаза на лоб лезут от цен. Особенно дорого в стамбульском аэропорту. В самом городе, если знать места, можно питаться и жить очень бюджетно.

Стоило ли ехать? Однозначно.

