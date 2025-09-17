«Пусть хоть обзапрещаются!»: как «Сектор Газа» за полдня почти «отменили», а потом восстановили в правах

Запретить воронежскую группу захотела депутат Госдумы Нина Останина Источник: Программа «А». Архив Сергея Антипова / YouTube.com, Государственная дума РФ / duma.gov.ru

Утром в среду, 17 сентября, без преувеличения всю Россию всколыхнула новость, что в Госдуме хотят запретить культовую группу «Сектор Газа» (18+). Об этом в разговоре с изданием «Абзац» заявила глава парламентского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат Нина Останина.

«На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал. Поэтому я полагаю, что наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Я дам поручение сотруднику, чтобы он занялся этим вопросом», — приводит «Абзац» слова Останиной.

Концертный директор «Сектора Газа» Александр Кузьмичев в разговоре с нашими коллегами из «Фонтанки» сказал, что со скепсисом отнесся к заявлению депутата.

«Судя по всему, лицо, которое высказало такое предложение, абсолютно не знакомо с творчеством группы „Сектор Газа“, особенно с его лирической частью. Напомню, что песни „Пора домой“, „Туман“, „Лирика“ — признанные хиты, которые исполняют все, начиная от ребят во дворах, заканчивая государственными оркестрами».

Группа «Сектор Газа» появилась в Воронеже в 1987 году. Ее лидером, автором песен и единственным бессменным участником был Юрий Клинских, известный под псевдонимом Хой. «Сектор Газа» распался в 2000 году, когда умер Юрий Хой. Спустя 22 года музыканты воссоединились. Сейчас песни Юрия Хоя поет его дочь Ирина Клинских. А в 2024-м на сцене Государственного Кремлевского дворца состоялся большой концерт симфонического оркестра, полностью посвященный хитам группы. Сейчас идут съемки сериала, посвященного «Сектору Газа». Кто сыграет роль Юрия Хоя, пока держат в секрете.

На фоне новостей о возможном запрете «Сектора Газа» в соцсетях группы вышел пост с такой подписью: «А давайте покажем гражданке депутату, что негодование мы можем выразить абсолютно цензурно. Сломаем шаблоны!»

Под постом уже больше 80 комментариев. Вот некоторые из них.

«Да пусть запрещают, сколько хотят. Люди как слушали, так и будут слушать. Как любили Юру, так и будут любить. И народного артиста никакого не надо (речь о звании — Прим. ред.), — пишет Анатолий. — С этими их запретами он только легендарнее будет!»

«На флешку скину, пусть хоть обзапрещаются. Не им решать, с кем мне спать, с кем дружить и кого слушать», — категорично высказалась Екатерина.

Не поддержали инициативу Нины Останиной даже ее коллеги по Госдуме. Депутат Борис Чернышов выступил с резкой критикой идеи запрета «Сектора Газа». Пост в своем телеграм-канале он озаглавил фразой «Воронежских в обиду не дадим».

«Считаю подобные запретительные инициативы не только бесполезными, но и вредными. Музыка „Сектора Газа“ имеет маркировку 18+, а значит, вопрос ее соответствия „духовно-нравственным ценностям“ — личное дело взрослых граждан, способных самостоятельно выбирать культурный контент. Вместо борьбы с культурным наследием 90-х предлагаю коллегам сосредоточиться на реальных проблемах избирателей. История уже расставила всё по местам: творчество Хоя стало частью народной памяти, настоящим саундтреком эпохи. Хватит запретов!»

А общественник Виталий Иванищев в разговоре с Voronezh1.ru даже нашел плюсы от всей шумихи с «Сектором Газа».

«Если бы этого запрета не было, его надо было бы придумать. Это отличная реклама „Сектора Газа“, реклама Воронежа и прочего. Высоцкого тоже запрещали, Булгакова. Многие начали забывать, что такое „Сектор Газа“. А это отличный пиар, который пойдет, я думаю, нам только на пользу.

Творчество «Сектора Газа» плотно вплетено в жизнь Воронежской области. Например, музыканты филармонии играют симфонические кавер-версии песен. Композиции постоянно звучат на стадионе во время матчей воронежского «Факела». На левом берегу мэрия даже хочет построить сквер воронежского рока, где особое место должны уделить Юрию Хою.

Так выглядят эскизы сквера воронежского рока Источник: «Сергей Петрин» / T.me Источник: «Сергей Петрин» / T.me

Мы спросили у городских чиновников, повлияет ли возможный запрет на планы по строительству сквера. В мэрии сказали, что у них пока нет никакой информации по этому поводу.

Часто запрет той или иной музыки связывают с ее несоответствием «духовно-нравственным ценностям». Например, про песни «Сектора Газа» говорят, что в них много мата и это якобы не идет на пользу молодежи.

«Если мы уберем группу „Сектор Газа“ из прослушивания, это не значит, что люди перестанут ругаться матом. Потому что дети очень быстро эти матерные слова усваивают, и в первую очередь не от Юрия Хоя, а от своих родителей, от людей на улице, из кинофильмов», — считает психолог Артем Сазыкин.

Он провел параллель с сухим законом: когда в СССР вводили ограничения на алкоголь, люди не переставали пить. Наоборот, они начинали травиться самогоном.

«Хочу подчеркнуть, что в текстах группы „Сектор Газа“ есть очень много хорошего. И очень много есть хороших песен: о жизни, о ее переосмыслении. Я бы подчеркнул, что эти песни слушают люди разных слоев, возрастов и социальных статусов. И многие, кто вырос на этой группе, — это достойнейшие люди нашей страны».

Корреспондент Voronezh1.ru пытался связаться и с Ниной Останиной, но она не ответила на наши звонки. Зато прокомментировала происходящее телеграм-каналу Shot. Депутат Госдумы сказала, что ее слова о запрете «Сектора Газа» не так поняли. Якобы она выступала лишь за то, чтобы запретить песни, где есть мат. Среди них были и композиции «Сектора Газа».

«Их композиции исполняет симфонический оркестр, музыка звучит в Кремле… хочется даже извиниться перед поклонниками „Сектора Газа“ за такую фривольную интерпретацию моего высказывания. Это не в моих правилах. Не человека запрещать надо, а может быть, подкорректировать идеи, которые он высказывает», — сказала Останина.

Мы связались с Ириной Клинских, попросив прокомментировать скандал вокруг песен ее отца, но она вступать в полемику с депутатами отказалась. Зато на опровержение отреагировал представитель группы «Сектор Газа» Александр Кузьмичев.