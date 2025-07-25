«12 часов грима и съемок»: Сергей Войтенко — о съемках шоу «Точь-в-точь», памятнике баяну и концертах на ледоколе

В шоу «Точь-в-точь» (16+) участников гримируют под других звезд Источник: 1tv.ru

Сергей Войтенко — баянист-виртуоз, выпустил множество альбомов, активно концертирует и часто появляется в телевизионных шоу. Например, он участвовал в проектах «Точь-в-точь» (16+) и «Три аккорда» (16+). Наши коллеги из 63.RU поговорили с музыкантом об этих проектах и о многом другом.

«Если бы выбрал фортепиано, то Мацуев сейчас играл бы на баяне»

— Вы популяризатор баяна, это всем известно. Но почему именно баян? За что он вам нравится?

— У каждого из нас есть что-то, что мы любим. С баяном у меня связана вся моя жизнь с тех пор, как я пришел в музыкальную школу: детство, молодость, взрослая жизнь. Почему именно баян? Наверное, потому что так легло по судьбе. Может быть, если бы я выбрал фортепиано, то Мацуев сейчас играл бы на баяне.

— Как вы думаете, баян — сложный музыкальный инструмент?

— Любой музыкальный инструмент сложный, если на нем не уметь играть. А для того чтобы уметь играть, нужно очень много трудиться. И тогда он превращается в несложный музыкальный инструмент. Если говорить не с точки зрения освоения, а с точки зрения конструкции, то баян — достаточно сложный инструмент. Чтобы его изготовить, нужно от полугода и больше.

— Как вы относитесь к тому, что устаревшую шутку называют баяном?

— Да спокойно. Кстати, «баян» происходит от слова «баять», то есть разговаривать, говорить. Возможно, именно поэтому старые шутки так называют.

Сергей Войтенко — заслуженный артист РФ Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Вам удается навещать Самарскую область, где вы родились?

— Сейчас всё реже и реже. А вообще, когда приезжаю, если удается побывать в деревне, где прошло мое детство (село Богдановка, Нефтегорский район. — Прим. ред.), это, конечно, супер. Я там отдыхаю, я там подпитываюсь энергией. Знаете, есть такие места, где ты подпитываешься как от розетки. Ты туда приезжаешь и берешь оттуда то, что ты нигде не можешь взять, кроме как на своей земле, где ты родился и рос. Не зря такие места называют местом силы.

— Вас не приглашали выступить с лекцией или речью в нашем институте культуры?

— Нет, ни разу не приглашали. Пригласят — с удовольствием приду.

— Как вы оцениваете шансы выпускника провинциального вуза добиться всенародной славы?

— 50 на 50. Тут зависит от каждого человека. Неважно, из какого вуза: провинциального или столичного. Если человек хочет, сильно хочет, если он добивается, если он верит, что у него будет успех, значит, он добьется.

— Вы входите в Самарскую губернскую думу. Расскажите, что с проектом памятника баяну? Он еще в силе или это уже баян?

— Проект в силе, мы с командой хотим его реализовать. Но для этого нужны средства. Как только мы их найдем, мы обязательно об этом расскажем. И, соответственно, будет везде анонсировано, что арт-объект, посвященный русскому баяну, самарскому баяну, начали строить. Я об этом сообщу.

О планах по установке памятника баяну стало известно еще несколько лет назад Источник: Сергей Войтенко

«В „Точь-в-точь“ и „Трех аккордах“ было только по одной репетиции»

— В прошлом году вы участвовали в двух популярных телепередачах: «Три аккорда» и «Точь-в-точь», причем в статусе конкурсанта. Поделитесь впечатлениями.

— В проекте «Точь-точь» я сначала немного переживал и боялся. В «Трех аккордах» я был как рыба в воде. Собственно, поэтому я и вошел в число победителей. А в «Точь-в-точь» я переживал, потому что там надо войти в образ человека, примерить на себя все его повадки, привычки, манеры, мимику, голос и так далее. Это достаточно непросто. Но потом как-то я поймал вот этот драйв и, собственно, тоже полюбил всем сердцем этот проект. Теперь я не отдаю ни одному из них предпочтение, они абсолютно разные. И тот, и тот я люблю.

Я люблю и команды, которые работают над этими проектами: хореограф, постановщик, режиссер-постановщик со своей командой, оркестр, гримеры, постижеры (мастера париков. — Прим. ред.). Огромное количество людей, которые работают за кадром, готовят нас к выходу, готовят наши номера. Огромное им спасибо. Они мне действительно очень полюбились, и я в большом восторге от участия в этих проектах.

— Как проходила подготовка к съемкам этих шоу?

— Если брать «Три аккорда», то там мы очень много работали именно над постановкой самого номера, над музыкальной режиссурой, над сценографией. Там нужно было подключать свой, скажем так, музыкальный вкус, и мы вместе с руководителем оркестра, режиссером и хореографом много-много чего делали. Что касается «Точь-в-точь», там нужно было больше готовиться в плане переноса на себя всех черт другого человека.

— Вы сильно уставали?

— Да, конечно, уставал, потому что «Точь-в-точь» — это 12 часов грима и съемок. То есть 6 часов грима, 6 часов съемки. По «Трем аккордам» чуть поменьше, но всё равно достаточно долгие съемки и долгая подготовка. Но, что касается репетиций, могу сразу сказать, что практически всё делалось с колес. То есть репетиция и в том, и в другом проекте с хореографией, с оркестром всего лишь была одна. То есть ты сначала подготовился дома, а потом пришел на заключительную сводную репетицию.

«В „Трех аккордах“ я был как рыба в воде» Источник: 1tv.ru

— В каких еще сферах вы бы хотели себя попробовать? У вас не было мыслей о съемках в кино?

— А мы уже начали сами снимать кино. У нас сейчас образовалась команда. И мы с ребятами из Крыма, с моими друзьями из Москвы, из Орла организовали свое кинопроизводство. Один из первых фильмов у нас уже вышел. Его можно сейчас найти на «Кинопоиске». Это художественный фильм, который называется «Дорога к дому» (6+). В главных ролях: Егор Бероев и Ксения Алферова. Очень рекомендую посмотреть. Сейчас мы подали новую заявку на фильм в «Фонд кино». По поводу съемок в кино самому, конечно, были мысли и очень часто. Я думаю, что это всё впереди, и скоро вы увидите и меня в кино в качестве актера.

«Сделали небольшой заплыв в Северном Ледовитом океане»

— Расскажите об участии в проекте «Время героев»*. В каких условиях вы провели эти 10 дней на ледоколе?

— Я там был в качестве музыканта вместе с другим артистом Тимуром Ведерниковым и его супругой Катей Котеночкиной. Мы давали возможность ребятам, которые эти 10 дней проходили обучение, отдохнуть вечерами и в перерывах между занятиями попеть песни вместе с нами, заняться творчеством. Там же родилась песня «Время героев», написанная на стихи Антона Шорохова, одного из участников этого проекта, которая сейчас уже записана. И вот второй поток, который сейчас стартовал, эта песня уже с ними поехала.

* Программа «Время героев» — образовательный проект РАНХиГС, представляющий собой 10-дневные экспедиции на атомном ледоколе к Северному полюсу. Программа направлена на подготовку бойцов и ветеранов СВО к гражданской службе. В 2024 году Сергей Войтенко принял участие в первой экспедиции в качестве приглашенного артиста.

— Расскажите, как вы покоряли Северный полюс.

— Мы его не покоряли, мы просто туда доплыли, дошли на атомном ледоколе «50 лет Победы». А когда мы прибыли, то совершили там небольшое кругосветное путешествие. То есть сделали круг вдоль 90-й параллели. А потом мы купались в Северном Ледовитом океане, сделали небольшой заплыв. Вода замерзает там при -3… -4 ℃, поэтому мы прыгали в ледяную воду и получали вот такое крещение. Не знаю, когда еще мне выпадет такая возможность — побывать на Северном полюсе. Это незабываемое ощущение.

По пути на Северный полюс Источник: Сергей Войтенко

— Куда сейчас движется российская культура? Насколько этот путь разнится с Западом?