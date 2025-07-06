«У меня жена будет негритянка»: как парень из глубинки женился на африканской принцессе — видео

Источник: Городские медиа

Пару лет назад житель Алтайского края Артем Сидоренко стал мужем африканской принцессы — Тсакани Зенки Мийен. Они случайно познакомились на пляже в Таиланде и уже не смогли расстаться.

Спустя 11 месяцев после знакомства сыграли две свадьбы: традиционную африканскую и классическую западную. О том, чем россиянина привлекла Зенки и почему юарцы для Артема как черные русские — смотрите в видео наших коллег из NGS22.RU.

Артем родился в Тюмени, но рос в Алтайском крае — перебрался в Яровое вместе с семьей по состоянию здоровья. После школы он поступил учиться в барнаульский ВУЗ, а выпустившись оттуда понял, что готов расширять горизонты и хотел бы попробовать устроиться на работу за границей. Поэтому недолго думая отправился в Таиланд, где и встретил свою будущую избранницу.

Он прогуливался по тайскому побережью, где девушка отдыхала с подругой. Она попросила Артема сфотографировать их на память, а он не растерялся и оставил в телефоне свой номер. Тогда он и подумать не мог, что Зенки — принцесса, а численность ее клана достигает 500 человек, которые и стали гостями традиционной свадьбы.

Артем сначала понравился ей внешне, а затем она поняла, что они похожи и в культурном плане — между ними много общего. Предубеждений со стороны родителей жениха по поводу выбора не было: еще с детства сибиряк твердил, что чувствует — его жена будет негритянкой.