«Мучали боли во всем теле»: отчего умерла народная артистка Валентина Талызина

В последние месяцы здоровье артистки ухудшилось Источник: кадр из фильма «Афоня» (12+), 1975 год, режиссер Георгий Данелия, «Мосфильм»











Сегодня в Telegram-канале Театра Моссовета появилась печальная новость о смерти народной артистки России Валентины Талызиной. Звезде советского кино было 90 лет. Стали известны подробности последнего года жизни артистки.

«Валентина Талызина умерла утром у себя в квартире. Причиной стала онкология. В марте звезду стали мучить боли во всем теле и тошнота, она обратилась в больницу, и ей диагностировали рак поджелудочной железы», — говорится в сообщении Telegram-канала наших коллег из Starhit.ru.

Актриса перенесла аспирацию. Из-за этого ее состояние в последние месяцы ухудшилось, но от госпитализации звезда советского кино отказывалась. Последние дни артистка провела дома.

Аспирация — метод диагностики узловых новообразований, расположенных относительно близко от поверхности тела. Суть процедуры заключается в заборе клеток из узловых образований с помощью тонкой иглы для дальнейшего цитологического исследования.

Несмотря на страшный диагноз актриса продолжала играть и участвовать в спектаклях театра Моссовета. Каждый раз ее встречали бурными овациями.

Талызина не любила говорить о здоровье. А в беседе с журналистами часто отмечала, что у нее всё хорошо.

«Чувствую себя нормально, разговариваю с вами. Только проснулась», — смеялась она в марте, сообщают наши коллеги из Starhit.ru.

У народной артистки остались дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия, которая тоже стала известной актрисой.

Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета. Эту информацию подтвердил ТАСС худрук театра Евгений Марчелли. Близкий друг семьи артистки — медиаменеджер, издатель и продюсер Владек Дарман — заявил, что похороны планируют через несколько дней.

«Да, это действительно так. Мой друг, наставник Валентина Талызина ушла из жизни. Ориентировочно похороны мы планируем 24 июня, пока решаем», — сообщил Дарман.

Источник: Городские медиа

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В этом году она отметила юбилей, ей исполнилось 90 лет. Звезда советского кино стала легендой еще при жизни. Ее роли в театре — от «Маскарада» (16+) Лермонтова до «Пиковой дамы» (12+) Пушкина — поражали своей глубиной.