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Культура «Мучали боли во всем теле»: отчего умерла народная артистка Валентина Талызина

«Мучали боли во всем теле»: отчего умерла народная артистка Валентина Талызина

Актриса болела, но отказывалась от госпитализации

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1 комментарий
В последние месяцы здоровье артистки ухудшилось | Источник: кадр из фильма «Афоня» (12+), 1975 год, режиссер Георгий Данелия, «Мосфильм»В последние месяцы здоровье артистки ухудшилось | Источник: кадр из фильма «Афоня» (12+), 1975 год, режиссер Георгий Данелия, «Мосфильм»

В последние месяцы здоровье артистки ухудшилось

Источник:

кадр из фильма «Афоня» (12+), 1975 год, режиссер Георгий Данелия, «Мосфильм»

Сегодня в Telegram-канале Театра Моссовета появилась печальная новость о смерти народной артистки России Валентины Талызиной. Звезде советского кино было 90 лет. Стали известны подробности последнего года жизни артистки.

«Валентина Талызина умерла утром у себя в квартире. Причиной стала онкология. В марте звезду стали мучить боли во всем теле и тошнота, она обратилась в больницу, и ей диагностировали рак поджелудочной железы», — говорится в сообщении Telegram-канала наших коллег из Starhit.ru.

Актриса перенесла аспирацию. Из-за этого ее состояние в последние месяцы ухудшилось, но от госпитализации звезда советского кино отказывалась. Последние дни артистка провела дома.

Аспирация — метод диагностики узловых новообразований, расположенных относительно близко от поверхности тела. Суть процедуры заключается в заборе клеток из узловых образований с помощью тонкой иглы для дальнейшего цитологического исследования.

Несмотря на страшный диагноз актриса продолжала играть и участвовать в спектаклях театра Моссовета. Каждый раз ее встречали бурными овациями.

Талызина не любила говорить о здоровье. А в беседе с журналистами часто отмечала, что у нее всё хорошо.

«Чувствую себя нормально, разговариваю с вами. Только проснулась», — смеялась она в марте, сообщают наши коллеги из Starhit.ru.

У народной артистки остались дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия, которая тоже стала известной актрисой.

Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета. Эту информацию подтвердил ТАСС худрук театра Евгений Марчелли. Близкий друг семьи артистки — медиаменеджер, издатель и продюсер Владек Дарман — заявил, что похороны планируют через несколько дней.

«Да, это действительно так. Мой друг, наставник Валентина Талызина ушла из жизни. Ориентировочно похороны мы планируем 24 июня, пока решаем», — сообщил Дарман.

Источник:

Городские медиа

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В этом году она отметила юбилей, ей исполнилось 90 лет. Звезда советского кино стала легендой еще при жизни. Ее роли в театре — от «Маскарада» (16+) Лермонтова до «Пиковой дамы» (12+) Пушкина — поражали своей глубиной.

Дебют в кино состоялся еще в 1963 году в фильме «Человек, который сомневается» (12+), а активно приглашать актрису на съемки стали после выхода фильма «Зигзаг удачи» (6+), режиссера Эльдара Рязанова. При жизни Талызина снялась более чем в 100 фильмах и сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Умерла Валентина Талызина Кино Театр
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Комментарии
1
Гость
21 июня, 14:10
и конечно Валентина Илларионовна запомнилась в "Афоне" снимавшийся у нас в Ярославле. Царство ей небесное - хорошая была актриса!
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