«Бог наделил ее тайной». В Москве простились с актрисой фильма «Любовь и голуби» Натальей Теняковой — репортаж

В Москве простились с актрисой Натальей Теняковой, сыгравшей в фильме «Любовь и голуби» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Москве простились с актрисой театра и кино Натальей Теняковой, которая умерла на 81-м году жизни. Артистка запомнилась многим по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби» (12+). Подробности — в репортаже MSK1.RU.

Траурная церемония прошла в стенах МХТ имени Чехова, где артистка проработала 36 лет. В фойе театра разместили портрет Теняковой и букет белых роз. Все зеркала в этот день завесили черными вуалями. По поверью, это нужно для успокоения души усопшего.

Проводить в последний путь актрису пришли ее коллеги — актеры Андрей Давыдов, Авангард Леонтьев, Валерий Баринов, Станислав Любшин. А также художественный руководитель театра Константин Хабенский, фотограф и обозреватель «Новой газеты» Юрий Рост и другие. Они возложили цветы к гробу Натальи Теняковой, который стоял на сцене. Многие не могли сдержать слез.

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После слово взял Константин Хабенский, он некоторое время собирался с силами, чтобы произнести речь.

«Мне посчастливилось попасть в зону внимания, не знаю, может быть, даже какого-то интереса Натальи Максимовны. В зону ее остроумия, острого слова, честности, порядочности, таланта. Конечно же, это всё теперь я сохраню на всю жизнь. И хочу сказать спасибо, Наталья Максимовна, вам за это внимание», — сказал худрук Московского художественного театра.

Источник: Александра Какасьева / MSK1.RU

Также прощальное слово со сцены театра произнес режиссер Кама Гинкас вместе с супругой Генриеттой Яновской.

«Питеру можно простить всё за его красоту. Но нельзя простить, когда он теряет людей. Наталья Тенякова не от хорошей жизни переехала в Москву. И ей было непросто», — поделилась Генриетта.

Актриса Наталья Тенякова родилась в Ленинграде и начинала карьеру в театре имени Ленинского комсомола. В 1967 году перешла в БДТ, с 1979-го — в театр имени Моссовета. С 1988 года она служила в МХТ. Среди ее знаковых ролей — Раневская в «Вишневом саде», Мадлена Бежар в «Кабале святош», Секлетея Семеновна в «Блаженном острове» и Фекла Ивановна в «Женитьбе».

Заслуженная артистка России Мария Кнушевицкая, которая работает в театре имени Моссовета, поделилась, что и для них Тенякова была колоссальной фигурой, хотя давно оттуда ушла.

«Она всегда у нас была любима, почитаема. Потому что это человек безмерного таланта, невероятной души, честности и чистоты. Я с ней сидела в одной гримерке довольно долго. Это была очень светлая и ясная личность. Уникальность таланта довольно трудно определить. И она, и Сергей Юрьевич [Юрский], с которым прошла у нее вся жизнь, — люди уникальные, с моей точки зрения. Невероятная любовь. Настоящая семья. Они неотделимы были друг от друга», — рассказала Мария Кнушевицкая.

Источник: Александра Какасьева / MSK1.RU

Актер Валерий Баринов заявил, что был страстным поклонником Натальи Теняковой и ее мужа Сергея Юрского. По его словам, актрису он знает уже тысячу лет.

«А в последний год мне судьба сделала такой подарок: мы играли с ней последнюю ее премьеру в La’Театре — пьесу „Я ничего не помню“. Там прощание двух людей, которые любили друг друга. Такое расставание навсегда. И каждый раз, когда она уходила, мы прощались как бы навсегда, — поделился артист, сдерживая слезы. — Я каждый день ехал на репетицию с ощущением счастья, что буду с ней общаться. Ей было уже тяжело, она уже закашливалась. Я спрашивал: „Почему ты не бросишь?“».

Баринов добавил, что «Бог наделил ее тайной актерской, женской и невероятной человеческой честностью».

Источник: Александра Какасьева / MSK1.RU

Актер Евгений Киндинов, который вместе с Натальей Теняковой играл в спектакле «Рождественские грезы», рассказал, что она была очень эмоциональной. И не только на сцене, но и в жизни.

«Это активность души. Она впечатляла своей энергетикой, которая была в ее душе. Царствие небесное», — сказал Киндинов.

После панихиды гроб с телом актрисы вынесли из МХТ под аплодисменты. Оттуда его должны были доставить в ритуальный зал Центральной клинической больницы № 1, чтобы кремировать тело.