Похудела на 50 кг и зажгла в передаче у Малахова: история яркой певицы

Татьяна мечтала принять участие в музыкальном проекте Источник: Татьяна Павленко











В конце весны Татьяна Павленко из маленького города Белоярского в ХМАО стала гостьей музыкального шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+). Яркая и харизматичная певица покорила публику в студии и сердца телезрителей. Она рассказала нашим коллегам из 86.RU, как складывается ее путь в творчестве, семье, а еще о том, как ей удалось похудеть на 50 килограммов.

«С папой идем вечером домой из музыкальной школы и песни поем»

Татьяна родилась в солнечном Казахстане, в 1995 году семья перебралась в сибирское село рядом с Омском. Там девочка впервые переступила порог школы, а вместе с ним и порог в мир музыки, начав петь с шести лет. На одном из уроков, разучив песню, впервые выступила на линейке. Именно там талантливую школьницу и приметила директор сельского Дома культуры, пригласив в вокальный кружок. Вскоре последовал первый творческий конкурс, и — о чудо — сразу Гран-при! В награду Татьяна получила куклу, которая долгое время хранилась в доме, напоминая о первой и такой важной победе.

В подростковом возрасте Татьяна твердо решила связать свою жизнь с творчеством и поступила в первый класс музыкальной школы, где изучила азы музыкальной грамоты, освоила ноты.

«Мы жили небогато, машины у нас не было. Мы с папой и в дождь, и в снег преодолевали семь километров в одну сторону и обратно, чтобы я могла посещать музыкальные занятия в городе. Автобус ходил лишь два раза в день, утром и в обед, но я после уроков в школе на него не успевала. Приходилось ходить пешком. Вот идем мы с папой вечером домой, на улице темно, а мы песни поем, — вспоминает Татьяна. — Он очень хотел, чтобы я пела, потому что мои бабушки были очень голосистые, а одна даже училась вместе с Людмилой Зыкиной».

«Я приехала и влюбилась в этот город, и город влюбился в меня»

Сегодня ни один праздник в Белоярском не обходится без выступления Татьяны Источник: Татьяна Павленко

Затем была учеба в колледже культуры в Омске и в академии культуры и искусства в Барнауле. Татьяна грезила об областном хоре, но однажды отправилась в гости к родственникам в Белоярский. Поездка стала судьбоносной.

«Я приехала и влюбилась в этот югорский город, и город влюбился в меня и не отпустил. Мне сразу предложили работу с зарплатой 10 тысяч рублей. Для меня это были огромные деньги, я тогда получала в три раза меньше. Я, конечно же, согласилась», — рассказывает певица.

Татьяна Павленко прошла путь из глубинки до федерального ТВ Источник: Городские медиа

В Белоярском Татьяна начала работать методистом в центре культуры и досуга «Камертон». Затем судьба улыбнулась ей на конкурсе «Северное сияние» в Югорске, открыв каскад возможностей. Предложения сыпались, одно из самых заманчивых поступило от компании «Газпром трансгаз Югорск». Выбор пал на ДК «Газовик» в Белоярском, где она вот уже 15 лет находит вдохновение. По словам Татьяны, Югра покорила прежде всего добротой и отзывчивостью местных жителей, а великолепный Дом культуры стал сценой, где по сей день звучит ее душа.

«В основном у меня в репертуаре патриотические песни о России, а еще о любви, о природе. Печальные композиции мне не очень нравятся, потому что я всегда на позитиве», — рассказала Татьяна.

Звездный час у Малахова

По словам Татьяны, во время съемок царила потрясающая атмосфера Источник: Татьяна Павленко

Заявку в программу «Песни от всей души» подала подруга певицы, по совместительству ее творческий директор и правая рука. Редакторы откликнулись быстро, но сказали, что нужно ждать. В назначенный день прозвучал звонок из Москвы.

«Я ждала, молилась, пальчики скрещивала. И вот всё случилось, нервничала безумно. Расспрашивали подробности обо мне: где родилась, где жила, училась, просили рассказать истории из жизни, чтобы потом составить интересный сюжет, — рассказала Татьяна. — Я отправила редакторам на выбор много песен, но сама изъявила желание исполнить „Ах, если бы земля умела говорить“. Очень хотела, чтобы именно эта песня на телевидении прозвучала, она мне очень нравится. Мне кажется, она трогает до глубины души. А вторая композиция — „Ласковый мужик“ — озорная».

Съемочная группа из Москвы приехала в Югру, чтобы снять сюжет о Татьяне Источник: Татьяна Павленко

По словам Татьяны, телеканал полностью оплатил поездку: перелет, проживание и питание. В столичном аэропорту ее и сопровождающих встретили как настоящих звезд — с табличкой «Россия 1».

«В телестудии нас сразу проводили в гримерку, где ждал шикарный стол: чай, кофе, конфеты, фрукты и даже коньячок для храбрости. Визажисты создали нам макияж и прически, предупредив о табу на хайлайтеры и блестки: всё должно было выглядеть максимально естественно, — поделилась Татьяна. — Редакторы и персонал очень к себе расположили, дали наставления, рассказали, что нужно вести себя максимально естественно, как дома. В итоге всё получилось. Кстати, я не планировала обнимать Малахова, но после выступления мне нужно было как-то выплеснуть свое волнение, и я спросила Андрея, можно ли это сделать. Он не отказал».

Татьяна ярко выступила и вручила подарки ведущему Источник: «Песни от всей души» / Vk.com

Съемки, по словам югорчанки, прошли быстро. Уложились буквально в 3,5 часа. Снимали в основном с первого дубля. Было несколько небольших перерывов, когда героев программы подпудривали и можно было попить воды. В студии установлены два больших экрана, на которые выводят слова песен, чтобы подпевать могли все. У зрителей в студии особая роль, ими руководит режиссер. Он в нужный момент командует: когда хлопать, когда танцевать. После окончания всех пригласили на фотосессию с Андреем Малаховым. Ведущий, кстати, попросил Татьяну передать несколько монет мастеру, который изготовил подарочный нож, в качестве символической платы.

После выступления в «Песнях от всей души» Татьяну пригласила в тур известная группа Источник: Татьяна Павленко











«Я мечтала поучаствовать в каком-то телевизионном проекте, загадала желание в Новый год. И вот мечта сбылась, — поделилась певица. — Во время съемок я подружилась со многими участниками, мы созваниваемся, общаемся. Эмоции до сих пор переполняют. А еще сразу после выступления мне поступило предложение отправиться в гастрольный мини-тур по Владимирской области с легендарной группой „Балаган Лимитед“. Проект создан специально для тех поселений, которые не могут себе позволить пригласить профессиональных артистов. Концерты для жителей бесплатные. И это было тоже незабываемо. А еще лидер группы Сергей Харин подарил мне новые яркие синие замшевые концертные сапожки. Они стали для меня символом успеха!»

«Полным человеком быть очень тяжело»

Лишний вес долгое время был проблемой для талантливой певицы Источник: Татьяна Павленко

В эфире программы «Песни от всей души» ведущий Андрей Малахов рассказал о том, что Татьяне удалось сильно похудеть. Этот момент вызвал аплодисменты и живой интерес аудитории.

«Я вообще не скрываю этот факт, долго мечтала, долго к этому шла. Это на самом деле ужасная болезнь. Полным человеком быть очень тяжело, худые люди не поймут. Это и боли в суставах, в спине, апатия, одышка. Сделаешь какую-то домашнюю работу, ужин приготовишь, и хочется лечь отдохнуть, сандалики детям даже трудно застегнуть, — делится Татьяна. — Как женщина чувствуешь себя тоже плохо, куча комплексов. Перед мужем хочется же быть красоткой. И на сцене нужна эстетика, чтобы народ на меня смотрел и любовался».

Максимальный вес Татьяны достигал 104 килограммов при росте 152 сантиметра. И она решилась на операцию по мини-гастрошунтированию. Нашла врача в Омске, долго присматривалась, наблюдала за его работой.

Долгое время Татьяна боролась с лишним весом Источник: Татьяна Павленко











«Три дня я была в больнице, на четвертый меня уже выписали. Больше всего я боялась ощущений после операции, восстановления, но всё прошло хорошо. Операция была на кишке, мне изменили систему пищеварения. Теперь у меня происходит быстрое насыщение. Еда попадает в желудок, потом сразу в кишечник, а в голову идет информация, что я наелась, — рассказывает Татьяна. — Сейчас я ем часто, но маленькими порциями. Какие-то продукты отпали. Например, я обожаю лаваш, сейчас могу себе позволить, но чуть-чуть. Рис я тоже перестала любить. Могу роллы поесть, но пару штук буквально. Сладостей тоже не хочется, как раньше».

Единственный минус, по словам певицы, — пришлось полностью менять гардероб. Сейчас Татьяна весит 54 кг и выбирает одежду размера S.

Татьяна ведет свадьбы, юбилеи, любит устраивать тематические вечеринки Источник: Татьяна Павленко











«Последнее время я уже вообще не взвешиваюсь, если честно. Мне уже всё равно. Сразу после операции я только и делала, что вставала на весы. Но первые месяцы килограммы уходили медленно. А потом как пошло. Когда видела на весах 72 килограмма, уже чувствовала себя стройняшкой. Сейчас нравлюсь себе, больше пока худеть не планирую».

«Мы поженились через три месяца после знакомства»

Татьяне удалось создать крепкую семью Источник: Татьяна Павленко

Татьяна уже 11 лет счастлива в браке. Своего будущего мужа она встретила в Белоярском, он приехал в Югру из Белоруссии. Молодые люди сразу поняли, что созданы друг для друга. Сейчас пара воспитывает дочку и сына.

«Он сюда тоже приехал, работал кладовщиком в строительной фирме. Нас познакомила подружка, и уже через три месяца мы поженились. У меня было очень много друзей, знакомых, но любимого мужчины — нет, — делится Татьяна. — Когда мы с Гришей встретились, я сразу поняла, что это моя мечта, мой человек. Он мастер спорта по акробатике, крупный, спортивный, накачанный и лысый — мой типаж. Меня покорило его воспитание, к тому же он добрый и веселый. Мы не могли наговориться, когда познакомились. А еще он джентльмен — никогда не позволит мне, например, таскать тяжелые пакеты. В общем, живем душа в душу. Воспитываем дочь Арину и сына Гошу».

Татьяна мечтает о гастролях и большой сцене Источник: Татьяна Павленко