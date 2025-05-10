«Мне повезло одной на миллион»: вдова экс-солиста «На-На» Владимира Левкина запела вместо мужа

Жена и дочь Владимира Левкина приехали в Саратов, чтобы выступить на площади Источник: Маруся Левкина / Vk.com











Вечером 8 мая на сцене на Театральной площади Саратова прозвучала песня «Победа остается молодой» в исполнении актрисы Маруси Левкиной, ее дочери Ники Левкиной и композитора Вячеслава Борзова. Песня — последний продюсерский проект бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина, а исполнительницы — жена и дочь артиста.

Наши коллеги из 164.RU встретились с Марусей и Никой вечером после выступления и поговорили, почему первое живое исполнение песни состоялось именно в Саратове и ждать ли новых проектов, не завершенных Владимиром Левкиным.

— Маруся, как добрались? Ваш рейс тоже задержали?

— Да, задержали. Вообще, надо сказать, что в день вылета отменили 17 рейсов, около 50 было задержано, если бы мы вылетели днем раньше, была бы более плачевная ситуация, чем сегодня. Мы были счастливы, что все-таки самолет дали, мы долетели и успели на наше выступление.

— Как вам организация концерта?

— Вы знаете, потрясающая сцена, потрясающий звук, потрясающая организация. Наблюдая коллективы, которые выступали с нами в концерте, мы просто рот открывали от костюмов, от репертуара, от профессионализма. Но жалко, что дождик распугал зрителя. Плохая погода. Но это с одной стороны, с другой стороны, на всё воля Божья.

Марусю и Нику тепло встретили в Саратове Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Иногда мы охаем и ахаем, почему что-то происходит так, а не наоборот. Наверное, потому, что Богу так было угодно. Сейчас такое неспокойное время, поэтому, видимо, Богу было угодно, чтобы не так много народу собралось. К нам подходили организаторы и люди, которые отвечали за безопасность, и они говорили, что даже очень рады, что людей перед сценой мало. Им так спокойнее.

— Почему вы эту песню принесли в Саратов? Это же первое живое выступление?

— Да.

— Почему именно здесь?

— Автор и композитор песни — Вячеслав Борзов, он уроженец Саратова. Поэтому ему было важно спеть ее у себя на родине. Ну и, как указывает практика, свои всегда помогают. Вот так же и тут, когда он обратился к своим, к губернатору, он получил колоссальную поддержку. Нас вручили в программу концерта, и с большим удовольствием мы отозвались, приехали и выступили, всё бесплатно. Нам очень помог Антон Синицын, совладелец школы вождения «Мастер», школа же была главным партнером проекта. Сейчас, повторюсь, такое время, когда надо друг друга поддерживать, не все измеряется в деньгах.

Надо отдать должное, нас хорошо встретили, ведущие объявили каждого, объяснили, что это был проект, который не успел воплотить в жизнь Владимир Лёвкин, мой супруг, Никин папа. Потому что Вячеслав Борзов ему первому показал песню, и он сказал, что, да, проект должен существовать. Но, к сожалению, опять же воля Всевышнего была таковой, что он вышел уже без участия Владимира.

Марина Ичетовкина (Маруся Левкина) родилась 9 сентября 1982 года в Ижевске в семье чиновника и учительницы. После окончания школы в 1999 году она переехала в Пермь, где поступила на факультет культурологии местного института искусства и культуры, выбрав специализацию в области режиссуры театрализованных представлений. Будучи студенткой, Марина активно участвовала в постановках театра поэзии. В 2004 году, получив диплом, она переехала в Москву. Ее дебют в кино состоялся с эпизодической роли в криминальном сериале «Девочка с Севера». В дальнейшем Марина сыграла в таких популярных проектах, как «Солдаты», «Счастливы вместе», «Универ» и «Интерны». Весной 2012 года вышла замуж за экс-солиста «На-на» Владимира Лёвкина. Пела на сцене вместе с мужем и их общей дочерью Никой.

— Я так понимаю, что проект задуман был Владимиром еще когда-то давно?

— Нет, осенью прошлого года, буквально за неделю до его ухода. Они обсудили, и буквально через неделю его не стало. Вы понимаете, у Владимира Лёвкина было столько планов, жизненной энергии и возможностей. Сейчас мы как наследники его творчества просто берем и дерзаем, делаем всё, что в наших силах.

Видео на песню снималось в Музее Победы на Поклонной горе в Москве Источник: «Пешка» (прогулки по Саратову) / vk.com

— Вам для себя лично было важно, чтобы его проект был завершен?

— Знаете, Владимир Лёвкин был человеком идеи, и он очень яростно продвигал в массы через эстраду патриотизм, семейные ценности, любовь, любовь к Родине. Мы часто мотались с ним за ленточку, пели в госпиталях. Мы дважды были в Сирии, дважды — в Чечне.

Он был человеком мира и человеком своей страны, гражданином своей страны. Неважно, ты певец, врач, учитель, если сегодня у тебя есть возможность что-то сделать — берешь и делаешь. Вот бабушки сейчас приходят плести маскировочные сети, них есть возможность. Они берут и делают, не стонут, а сидят и помогают нашим бойцам. Володя был такой по духу.

Мы с ним прожили 15 лет жизни, у нас родилась прекрасная дочь, которой сейчас 12 лет. Она тоже в этой идеологии всегда варилась и жила. И после его ухода странно, если мы вдруг резко станем другими. Такого не может быть. Поэтому мы подхватили то, что мы вместе с ним несли. И я думаю, что, наверное, там, где-то в другом мире, он наблюдает, помогает нам и, наверное, немного гордится нами.

Композитору Вячеславу Борзову было важно презентовать песню в родном городе Источник: Вячеслав Борзов / vk.com











— Еще много подобных проектов, которые вы хотели бы доделать?

— Конечно, проектов много, даже слишком. Мы хотели записать «Кеды» с папой, — в разговор вступает Ника. — Папа раньше пел в панк-рок-группе. И хотел со мной записать те песни, чтобы я записала целый сольный альбом, но, как видите, не успела. Но сейчас я над ним работаю.

«Кеды» (Kedbl) — рок-группа, образованная в 1999 году в Москве, лидер и автор большинства песен — гитарист и вокалист Вячеслав Качин (Славец). Вокалист группы до 2003 года — Владимир Левкин. С ним выпущены альбомы «Фломастером» (2001), «ZAпанки» (2002).

— А я хотела бы, наверное, выпустить альбом памяти Володи, — продолжает Маруся. — Те треки, которые он не успел выпустить, которые были уже записаны, но не опубликованы. Наверное, какой-нибудь последний альбом.

Также я пишу книгу. Но она мне очень сложно дается, честно говоря. Иногда вот начинаю писать, писать… И настолько накрывает, что не могу продолжать. Пока больше месяца не прикасалась к ней, потому что тяжело.

— Это что-то вроде истории семьи, да? История отношений?

— Это, наверное, история Владимира Лёвкина. Его жизненный путь, его творческий путь и его жизнь в последние годы. Сейчас мы находимся в Саратове, с нами Игорь Мещеряков, человек, который первый в толпе приметил Владимира и привел за руку к Бари Алибасову, тогда Лёвкин прошел кастинг в группу «На-на».

Я его попросила, чтобы он всё воспоминания, которые связаны с группой, записал куда-то, отдал мне, чтобы я это могла вставить в книгу, потому что это информация из первых рук. Всё это очень интересно. Мы недавно встречались с солистами группы «На-на», они сидели и вспоминали байки из девяностых, как это было, как их захватывали бандиты на трассе и каждый хотел выпить с ними, как попадали под пули где-то в степях под Грузией.

Я сидела, слушала и говорю: «Ребята, вы что, это же сценарий для прекрасного фильма!» Сейчас буду собирать потихонечку все истории, надеюсь, меня на это хватит. Маруся Левкина актриса

Недавно я встретилась с одним режиссером, который прошлой весной, за полгода до ухода Володи записал с ним трехчасовое интервью. На основе этого интервью, конечно, тоже хочется сказать что-то вечное.

Может быть, эта книга не будет пользоваться большим успехом у публики, но кому-то, может, будет интересно. Узнать, как Лёвкину удалось из простого мальчика стать суперзвездой, победить болезни, стать абсолютной легендой. История успешного человека. А потом пройдет время, возможно, это книжка будет интересна уже детям нашей дочери, что был такой человек.

Владимир Левкин продолжал выступать на сцене несмотря на болезнь Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











— Сейчас тем более вообще популярно всё, что связано с 90-ми. Вы же следили за Владимиром чуть ли не с детства, да?

— Да, я совершенно влюбилась группу «На-на», когда мне было 11 лет и 15 лет, просто наблюдала, вздыхала, как и многие девчонки. Но мне повезло одной и на миллион, когда кумир действительно обратил внимание, и у нас было 15 лет прекрасной совместной жизни. Владимир оставил после себя не только замечательные песни, но и замечательных детей. Две дочери: Виктория и Ника. Две «Победы».

— С Викторией поддерживаете отношения?

— Да, она уже взрослая. Она организовывает молодежь, создает молодежные движения. Мы, конечно, на связи, для нас семья всегда была самым прекрасным, что есть в мире. И мы после ухода Володи всё равно друг у друга все остались.

Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. Связал свою жизнь с музыкой, отучившись в Гнесинке, а затем в ГИТИСе. После службы в армии в 1988 году прошел кастинг в группу «На-На» Бари Алибасова и попал в первый состав российского бойз-бэнда вместе с Александром Запорожцем, Валерием Юриным и Мариной Хлебниковой.

Покинул коллектив в 1998 году и начал выступать в составе группы «Кеды». Также занимался режиссурой. Более 15 лет прожил в браке с актрисой Мариной (Марусей) Ичетовкиной.



В 2003 году у артиста диагностировали рак. Пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь. Выступал даже во время лечения. В 2012 году заболевание вернулось, но артист снова смог выздороветь. Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

— Друзья как-то поддерживают после смерти Владимира? Все-таки еще тяжело и прошло не так много времени?

— Да, безусловно.

— Мне кажется, что самое хорошее, что оставил нам наш папа, — это его друзья, — говорит Ника.

— Друзья, знакомства, связи, фамилия, — объясняет Маруся. — Я иногда читаю язвительные комментарии в социальных сетях в духе «Да кто бы она была без Володи?». Мне нечего возразить. Потому что я с хорошей точки зрения действительно не знаю, кем бы я была без Володи. Я правда благодарна мужу за всё, что он успел мне дать, за тот путь, которым он меня провел. Я верю, что он останется у меня, у детей, у близких, друзей, и вообще у всех, кто нам помогает, хорошим ангелом-хранителем.