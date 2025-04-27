«Ты меня, главное, дождись»: через что прошел актер Алексей Смирнов в Великую Отечественную

В фильмах о войне Смирнову не пришлось ничего придумывать — он сам воевал с 41-го по 45-й Источник: кадр из фильма «В бой идут одни „старики“» (12+), реж. Леонид Быков, киностудия имени А. Довженко, 1974 год











В июне 1941 года жители СССР столкнулись с небывалым вызовом. Чтобы победить фашистов, за оружие взялись люди самых разных профессий. Один из таких героев — артист Алексей Смирнов. Он прошел дорогами войны почти до самого Берлина, проявил настоящий героизм и был удостоен множества наград. Однако сам почти никогда не говорил о войне. В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной мы вспоминаем боевой путь и подвиги знаменитого актера.

«Ты меня, главное, дождись»

Великая Отечественная застала Алексея Смирнова, когда ему был 21 год. К тому моменту он уже начал актерскую карьеру в Ленинградском театре музыкальной комедии, сделал предложение любимой девушке. 5 марта 1941 года они подали заявление в загс, а вот расписаться не успели.

— Ты меня, главное, дождись, я скоро вернусь, и мы сразу же сыграем свадьбу, — сказал он девушке перед тем, как уйти на фронт.

Этим планам не суждено было сбыться. Девушка дождалась Смирнова, однако из-за тяжелой контузии он не смог иметь детей и принял тяжелое решение — не портить жизнь любимой. Но обо всём по порядку.

Побывал в самых страшных боях

В начале войны Алексей Смирнов попал в минометный батальон, который сражался под городом Борисов. Затем он участвовал в боях под Ельней и в обороне Москвы.

В мае 42-го Смирнов побывал в одном из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной — Ржевской битве. Вместе с товарищами по оружию он поддерживал наступление к реке Гжать и Ржеву.

Также артисту довелось участвовать в Орловской наступательной операции в 1943 году — одном из решающих сражений ВОВ. За участие в битве он получил свою первую награду — медаль «За отвагу». В приказе значилось:

«В бою 14.07.43 г. за ж/д разъезд Еленск с группой разведчиков проник в расположение врага и огнем из автомата уничтожил трех гитлеровцев. 18.07.43 г. в бою за станцию Еленск заменил вышедшего из строя командира миномета, вел интенсивный огонь, благодаря чему рассеял до двух взводов пехоты».

После боев на Курско-Орловской дуге Смирнова направили в Киев для наступления советских частей. В марте 1944 года он, будучи командиром огневого взвода, получил еще одну боевую награду. В одном из боев Проскуровско-Черновицкой операции Смирнов и его подчиненные нанесли удар по врагу. За это Алексею Смирнову полагался орден Отечественной войны I степени, но он получил орден Красной Звезды.

«Во время прорыва немецкой обороны, презирая смерть, несмотря на то что вражеские снаряды рвались, взвод старшего сержанта Смирнова продолжал вести огонь по врагу, в результате чего уничтожено: 81,4 мм минометная батарея, I станковый пулемет и 30 немецких солдат на западной окраине д. Онацковцы», — сказано в архивах.

Драматический талант Смирнова показал всему миру его друг и режиссер Леонид Быков Источник: кадр из фильма «В бой идут одни „старики“» (12+), реж. Леонид Быков, 1974 год











Еще одна награда нашла его через месяц. В ожесточенных боях за село Пылява его взвод уничтожил много немецкой техники и солдат, а Смирнов получил медаль «За боевые заслуги».

«9 апреля 1944 года в районе деревни Пылява после мощных артналетов два батальона противника при поддержке 13 танков перешли в атаку. Тов. Смирнов со взводом открыл мощный минометный огонь по немецкой пехоте. В этом бою огнем взвода было уничтожено: 4 станковых и 2 ручных пулемета, 110 фашистских солдат и офицеров. Контратака немцев была отбита», — было сказано в приказе о награждении.

Самая главная награда

Отличился командир Смирнов и в сражении на подступах ко Львову. Он проявил мужество и захватил пленных, несмотря на то что немцы оказывали отчаянное сопротивление. За два подвига в течение недели его представили к награде.

«20 июля 1944 года в районе высоты 293 противник силою до 40 гитлеровцев атаковал батарею. Товарищ Смирнов, воодушевляя бойцов, бросился в бой и отбил нападение немцев. Сам лично взял в плен 7 гитлеровцев. 27 июля, в районе деревни Журавка, выходя из окружения, взял в плен 5 гитлеровцев. Товарищ Смирнов А.М. достоин правительственной награды — ордена Славы III степени», — рапортовал командир 169 минометного полка Сальцын.

О том, насколько важной была эта награда, можно судить по рассказу журналиста и режиссера Сергея Капкова.

— Алеша Смирнов — фронтовик. Вырос на юмористических агитках, солдатских концертах, где потешались над гитлеровскими дурачками и всякими прочими «гадами», высмеивали пьянство, всякие бытовые недостатки, — писал он в книге «Эти разные, разные лица». — Но мало кто знал, что Леша Смирнов стал полным кавалером ордена Славы, а три этих солдатских ордена фронтовики ставили выше одной звезды Героя Советского Союза.

Во время Висло-Одерской операции минометчикам приходилось вступать в сражения с разрозненными группами фашистских войск. В одном из боев, где численность советских солдат была куда меньше, чем у противника, Алексей Макарович снова отличился.

«17.01.45 года в д. Посташевице группа немецких автоматчиков с засады обстреляла автомашины батареи и закрыла путь вперед. Тов. Смирнов с тремя красноармейцами бросился на немцев и лично из автомата убил 3 гитлеровцев и 2 взял в плен. Батарея получила возможность двигаться вперед», — сказано в наградном листе Смирнова.

«Выстрелил на мгновение раньше»

Минометчики помогли советским войскам при форсировании Одера — бригада Смирнова выпустила по врагу свыше 4500 снарядов. Однажды Алексей Макарович спас жизнь своему боевому товарищу — комбату Игореву.

— Это случилось в Чехии или Германии. В освобожденном городе проводили, современным языком выражаясь, зачистку — в домах кое-где прятались снайперы. Подбежали к подъезду, отец стал подниматься на второй этаж, чтобы проверить обстановку. Смирнов же заметил под лестницей немца, который приготовился стрелять в спину советскому офицеру, и выстрелил на мгновение раньше, — рассказывала КП дочь комбата Людмила Игоревна.

Последним сражением для будущего киноактера стала Пражская операция. За нее он вместе с сослуживцами получил медаль «За освобождение Праги». В личном деле Алексея Смирнова значится:

«Командовал огневым взводом в 169-м минометном полку, прошел путь от рядового до лейтенанта. Два ордена Славы — 2-й и 3-й степени, орден Красной Звезды, медали „За отвагу“ и „За боевые заслуги“».

Смирнов сражался на Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах Источник: Aleksey-smirnov.ru











Трудные дороги войны

Алексей Смирнов редко вспоминал о войне, но сохранились документы, рассказывающие о том, через что ему довелось пройти. Один из эпизодов сохранился в архивных записях о первых годах войны.

Советской армии тогда приходилось нелегко. Бои были ожесточенными, к тому же сложностей добавляло весеннее таяние снега. Из-за слякоти пехоте было тяжело продвигаться, а артиллерия и вовсе застревала в грязи. Нелегко пришлось Смирнову и его боевым товарищам — минометная бригада проигрывала в сражении с бездорожьем, а сверху их атаковали фашистские самолеты.

«Дороги для автотранспорта без помощи тракторов непроходимы. При большом напряжении личного состава удается вытаскивать небольшое количество автомашин для обеспечения действия пехоты. Части бригады отдельными подразделениями поддерживают действия 99 СД, продвигаясь в боевых порядках вперед», — говорилось в донесении того времени.

Яшка-артиллерист

Даже находясь на фронте, Смирнов не забывал о том, что он артист, и организовывал концерты для бойцов Красной армии, принимал участие в смотрах творческих коллективов.

— На отдыхе, в любую передышку репетировали оперетту «Свадьба в Малиновке». Смирнов играл роль Яшки-артиллериста с необыкновенным успехом! — вспоминал командир 169-го минометного полка Иван Сальцын.

В 1943 и 1944 годах художественная самодеятельность полка, где служил артист, заняла первое место среди всех подразделений дивизии.

Контузия

В последние дни войны Алексей Макарович получил контузию. 22 января 1945 года он вместе с расчетом переправлял на себе миномет и расширял плацдарм в районе деревни Эйхенрид. Этот бой стал для Смирнова последним — взрыв снаряда тяжело контузил его. Удар был настолько сильным, что повредил половые органы. В госпитале врачи аккуратно сообщили бойцу: «Вы никогда не сможете иметь детей».

После этого сражения Алексей Смирнов был комиссован. По одним источникам, именно это и помешало ему дойти до Берлина. По другим — его полк вел боевые действия гораздо южнее столицы Рейха и быть там 9 мая никак не мог.

— Для меня загадка, как дядя Леша сумел сохранить в себе доброту, человечность, — делился воспоминаниями с газетой «Северянка» его племянник Юрий Крюков. — Он, по сути, в аду побывал! Как после этого можно стать комедийным актером, непонятно. К слову, о войне он никогда не рассказывал.

Алексей Смирнов почти не говорил о войне, а о его подвигах знали единицы. Видимо, он не хотел возвращаться мыслями к тому времени, которое так много изменило в его судьбе.

— Алексей Макарович был хороший человек, общительный, справедливый, честный, обаятельный. Этакий крепкий, мускулистый мужик. Терпел любые издевательства режиссера, ни на какие трудности не обращал внимания. Сказалось, наверное, военное прошлое, — рассказывал об артисте его коллега по цеху Георгий Вицин. — В то же время Алеша был горячий. Если чувствовал несправедливость — открыто возмущался, возражал.

Каким он был на самом деле, лучше всего рассказали люди, работавшие с ним рядом.

— Он был великой скромности человек. Он о своих подвигах никогда не рассказывал. Но награды, ордена Славы говорят сами за себя. И медаль «За отвагу». Он недюжинного мужества был человек: не ныл, не плакался, он улыбался, он смеялся, он нас смешил. Великой щедрости дар, — вспоминала актриса Елена Санаева.

Источник: Городские медиа

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