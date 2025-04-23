Точка в деле об убийстве Игоря Талькова. Суд огласил приговор

Петроградский районный суд 23 апреля огласил приговор по делу продюсера Валерия Шляфмана, признанного виновным в убийстве певца Игоря Талькова и покушении на убийство охранника исполнительницы Азизы Игоря Малахова.
Обвинение требовало для Шляфмана 14 лет колонии строгого режима, защита настаивала на оправдании. Суд приговорил фигуранта к 13 годам колонии общего режима.
В России он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Свою вину продюсер отрицает.
Обвинение Шляфману предъявили заочно в 2021 году. Продюсер покинул Россию в 1992-м и с тех пор не возвращался. Ныне он проживает в Израиле. Сотрудники Следственного комитета ездили на Святую землю, чтобы допросить обвиняемого. Как рассказывал в интервью «Фонтанке» следователь по особо важным делам Юрий Яшков, следствие было возобновлено в 2022 году после того, как на прием к Бастрыкину пришла вдова Игоря Талькова.
Следствие считало, что Шляфман застрелил Талькова и хотел убить охранника Азизы во время концерта, который проходил в «Юбилейном». Конфликт разгорелся из-за очередности звезд выходить на сцену. Тальков с телохранителями якобы повалили на пол Малахова, в руках у которого был револьвер. Шляфман же смог выхватить у него оружие и попытался выстрелить в охранника. Однако промазал и попал в Талькова. Певец умер на месте.
Конфликт, который не должен был случиться
Вечером 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге проходил обычный сборный концерт, организованный продюсерской компанией ЛИС'С советского медиаменеджера Сергея Лисовского. Тальков приехал заранее, в хорошем настроении. За кулисами царила суета, артисты готовились к выступлению, режиссёр пытался соблюдать график. Но всё пошло не так, когда певица Азиза попросила поменять порядок выхода на сцену. Свидетели утверждали, что в «Юбилейный» она приехала незадолго до своего выступления и ей не хватало времени, чтобы подготовиться. Ее охранник и по совместительству сожитель Игорь Малахов вел себя резко, а когда Талькову передали, что кто-то назвал его «Васьком» и приказал «работать, как сказано», музыкант взорвался. Коммуникацию с Малаховым вел как раз Валерий Шляфман — тогдашний концертный директор Игоря Талькова.
Тальков потребовал привести к нему Малахова. Тот вошел в гримерку, где артист в ярости швырнул в него расческу с вопросом: «Это ты меня Васьком назвал?» Охранники едва разняли мужчин, но в коридоре Малахов достал револьвер.
Роковая цепь событий
Шляфман, по словам свидетелей, сообщил Талькову об оружии. Тот схватил газовый пистолет и вышел в коридор. Началась драка: Тальков стрелял в Малахова, охранники пытались обезвредить его, а Шляфман бил лежащего на полу Малахова по голове. Далее — результаты судебно-медицинской баллистической ситуационной экспертизы, предоставленные «Фонтанке» пресс-службой прокуратуры Петербурга: два первых выстрела из револьвера сделал Малахов, но, как установила экспертиза, в этот момент его рука была направлена не в сторону Талькова, а в пол. Пока Тальков наносил удары своим газовым пистолетом по голове Малахова, Шляфман завладел револьвером.
Именно тогда, по версии следствия, прозвучал роковой третий выстрел. Певец вскрикнул. Он встал на ноги, газовый пистолет выпал из его руки. Держась руками за живот, Тальков пошел в сторону гримерной. Пуля вошла сверху вниз — так, что левая рука певца, прижатая к груди, тоже была ранена.
На рубашке Шляфмана обнаружились следы пороха, микропластика графита, отложений меди и свинца, идентичные тем, что остались на майке Талькова. Ни у кого из других участников драмы таких следов не было.
«В результате выстрела из ручного огнестрельного оружия происходит отложение дополнительных продуктов выстрела не только на поражаемой преграде, но и на стрелявшем, а также вокруг него. <…> Шляфман находился в непосредственной близости от огнестрельного оружия, причинившего смертельное ранение Талькову, и мог быть тем лицом, кто стрелял из револьвера», — говорится в заключении.
Кроме того, экспертиза пришла к выводу, что Малахов не мог причинить смертельное ранение Талькову, о чем свидетельствуют следующие данные: «Характер перемещения Малахова на месте происшествия, контролируемого окружающими, и его поза в момент ранения Талькова; положение руки Малахова с оружием — всё время направлена вниз; положение тела Талькова и его руки в момент получения им смертельного ранения (присев, нагнувшись вперед с вытянутой вперед рукой и ладонью); небольшое расстояние выстрела (до 10–15 см относительно левой кисти и 40–60 см до передней поверхности груди)».
Очевидцы
Наташа Королёва, выступавшая в тот вечер, вспоминала, как концерт внезапно прервали. «Тогда никто не понимал, что произошло. Сказали, что стреляли [в Талькова], ранили и скорая увезла», — рассказывала она в суде в ноябре 2024 года. После этого порядка 20 минут артистка и все, кто с ней выступал, оставались на сцене. Затем их провели в гримерку. В суде певица рассказала, что ничего особенного в коридоре не видела, не было ни ажиотажа, ни пятен крови, ни запаха пороха. «Как будто ничего не происходило», — вспоминала певица. В своих более ранних показаниях артистка утверждала, что видела на полу кровь. Спорить не стала — поделилась, что гримерные и коридоры в те времена были не очень чистыми.
«Скажите, пожалуйста, имеет значение очередность выступления для артиста?» — спросила судья поп-звезду.
«Вы знаете, по большому счету не имеет. Но бывают разные ситуации, у кого-то есть свои собственные амбиции», — ответила Наташа Королёва.
Азиза, бросившаяся на помощь Малахову, утверждала, что видела Шляфмана с револьвером. Охранник Талькова Сергей Игнатенко, напротив, говорил, что не видел момента выстрела и пистолета в руках Шляфмана. «Я не могу обвинить Шляфмана», — признался он.
Бегство и суд
Дальнейшие события ясны: Шляфман принес револьвер в гримерку, танцовщица группы Талькова Елена Кондаурова помогала его прятать, потому что думала, что это оружие Талькова и его надо спрятать, чтобы артиста и охранников не обвинили в избиении Малахова. Оружие попытались смыть в унитаз, ничего не вышло, и тогда его спрятали в бачке. Вскоре в гримерку пришла Азиза, ее тоже интересовал револьвер, потому что она знала, что принадлежит он Малахову и любимого надо спасать. Она забрала револьвер, передала его своему директору, а та, в свою очередь, владельцу. Известно, что Малахов выкинул его в реку. Азиза рассказала, что Малахов после драки пропал на несколько дней, а когда вернулся, то сказал, что никого не убивал.
Шляфман уехал в Израиль в 1992 году и больше не возвращался. Малахов, отсидев за хранение оружия, умер в 2016-м.
Суд счел доказанным: выстрел, убивший Талькова, произвел именно Шляфман. Но сам он до сих пор настаивает на своей невиновности.