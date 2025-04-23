Точка в деле об убийстве Игоря Талькова. Суд огласил приговор

Суд установил, что смертельный выстрел в Талькова произвел Шляфман Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Петроградский районный суд 23 апреля огласил приговор по делу продюсера Валерия Шляфмана, признанного виновным в убийстве певца Игоря Талькова и покушении на убийство охранника исполнительницы Азизы Игоря Малахова.

Обвинение требовало для Шляфмана 14 лет колонии строгого режима, защита настаивала на оправдании. Суд приговорил фигуранта к 13 годам колонии общего режима.

В России он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Свою вину продюсер отрицает.

Обвинение Шляфману предъявили заочно в 2021 году. Продюсер покинул Россию в 1992-м и с тех пор не возвращался. Ныне он проживает в Израиле. Сотрудники Следственного комитета ездили на Святую землю, чтобы допросить обвиняемого. Как рассказывал в интервью «Фонтанке» следователь по особо важным делам Юрий Яшков, следствие было возобновлено в 2022 году после того, как на прием к Бастрыкину пришла вдова Игоря Талькова.

Следствие считало, что Шляфман застрелил Талькова и хотел убить охранника Азизы во время концерта, который проходил в «Юбилейном». Конфликт разгорелся из-за очередности звезд выходить на сцену. Тальков с телохранителями якобы повалили на пол Малахова, в руках у которого был револьвер. Шляфман же смог выхватить у него оружие и попытался выстрелить в охранника. Однако промазал и попал в Талькова. Певец умер на месте.

Конфликт, который не должен был случиться

Вечером 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге проходил обычный сборный концерт, организованный продюсерской компанией ЛИС'С советского медиаменеджера Сергея Лисовского. Тальков приехал заранее, в хорошем настроении. За кулисами царила суета, артисты готовились к выступлению, режиссёр пытался соблюдать график. Но всё пошло не так, когда певица Азиза попросила поменять порядок выхода на сцену. Свидетели утверждали, что в «Юбилейный» она приехала незадолго до своего выступления и ей не хватало времени, чтобы подготовиться. Ее охранник и по совместительству сожитель Игорь Малахов вел себя резко, а когда Талькову передали, что кто-то назвал его «Васьком» и приказал «работать, как сказано», музыкант взорвался. Коммуникацию с Малаховым вел как раз Валерий Шляфман — тогдашний концертный директор Игоря Талькова.

Тальков потребовал привести к нему Малахова. Тот вошел в гримерку, где артист в ярости швырнул в него расческу с вопросом: «Это ты меня Васьком назвал?» Охранники едва разняли мужчин, но в коридоре Малахов достал револьвер.

Роковая цепь событий

Шляфман, по словам свидетелей, сообщил Талькову об оружии. Тот схватил газовый пистолет и вышел в коридор. Началась драка: Тальков стрелял в Малахова, охранники пытались обезвредить его, а Шляфман бил лежащего на полу Малахова по голове. Далее — результаты судебно-медицинской баллистической ситуационной экспертизы, предоставленные «Фонтанке» пресс-службой прокуратуры Петербурга: два первых выстрела из револьвера сделал Малахов, но, как установила экспертиза, в этот момент его рука была направлена не в сторону Талькова, а в пол. Пока Тальков наносил удары своим газовым пистолетом по голове Малахова, Шляфман завладел револьвером.

Источник: Следственный комитет России

Именно тогда, по версии следствия, прозвучал роковой третий выстрел. Певец вскрикнул. Он встал на ноги, газовый пистолет выпал из его руки. Держась руками за живот, Тальков пошел в сторону гримерной. Пуля вошла сверху вниз — так, что левая рука певца, прижатая к груди, тоже была ранена.

На рубашке Шляфмана обнаружились следы пороха, микропластика графита, отложений меди и свинца, идентичные тем, что остались на майке Талькова. Ни у кого из других участников драмы таких следов не было.

«В результате выстрела из ручного огнестрельного оружия происходит отложение дополнительных продуктов выстрела не только на поражаемой преграде, но и на стрелявшем, а также вокруг него. <…> Шляфман находился в непосредственной близости от огнестрельного оружия, причинившего смертельное ранение Талькову, и мог быть тем лицом, кто стрелял из револьвера», — говорится в заключении.

Кроме того, экспертиза пришла к выводу, что Малахов не мог причинить смертельное ранение Талькову, о чем свидетельствуют следующие данные: «Характер перемещения Малахова на месте происшествия, контролируемого окружающими, и его поза в момент ранения Талькова; положение руки Малахова с оружием — всё время направлена вниз; положение тела Талькова и его руки в момент получения им смертельного ранения (присев, нагнувшись вперед с вытянутой вперед рукой и ладонью); небольшое расстояние выстрела (до 10–15 см относительно левой кисти и 40–60 см до передней поверхности груди)».

Очевидцы

Наташа Королёва, выступавшая в тот вечер, вспоминала, как концерт внезапно прервали. «Тогда никто не понимал, что произошло. Сказали, что стреляли [в Талькова], ранили и скорая увезла», — рассказывала она в суде в ноябре 2024 года. После этого порядка 20 минут артистка и все, кто с ней выступал, оставались на сцене. Затем их провели в гримерку. В суде певица рассказала, что ничего особенного в коридоре не видела, не было ни ажиотажа, ни пятен крови, ни запаха пороха. «Как будто ничего не происходило», — вспоминала певица. В своих более ранних показаниях артистка утверждала, что видела на полу кровь. Спорить не стала — поделилась, что гримерные и коридоры в те времена были не очень чистыми.

«Скажите, пожалуйста, имеет значение очередность выступления для артиста?» — спросила судья поп-звезду.

«Вы знаете, по большому счету не имеет. Но бывают разные ситуации, у кого-то есть свои собственные амбиции», — ответила Наташа Королёва.

Азиза, бросившаяся на помощь Малахову, утверждала, что видела Шляфмана с револьвером. Охранник Талькова Сергей Игнатенко, напротив, говорил, что не видел момента выстрела и пистолета в руках Шляфмана. «Я не могу обвинить Шляфмана», — признался он.

Бегство и суд

Дальнейшие события ясны: Шляфман принес револьвер в гримерку, танцовщица группы Талькова Елена Кондаурова помогала его прятать, потому что думала, что это оружие Талькова и его надо спрятать, чтобы артиста и охранников не обвинили в избиении Малахова. Оружие попытались смыть в унитаз, ничего не вышло, и тогда его спрятали в бачке. Вскоре в гримерку пришла Азиза, ее тоже интересовал револьвер, потому что она знала, что принадлежит он Малахову и любимого надо спасать. Она забрала револьвер, передала его своему директору, а та, в свою очередь, владельцу. Известно, что Малахов выкинул его в реку. Азиза рассказала, что Малахов после драки пропал на несколько дней, а когда вернулся, то сказал, что никого не убивал.

Шляфман уехал в Израиль в 1992 году и больше не возвращался. Малахов, отсидев за хранение оружия, умер в 2016-м.