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Культура Тайские врачи раскрыли причину смерти Паши Техника

Тайские врачи раскрыли причину смерти Паши Техника

Содержание документов из больницы раскрыл директор рэпера

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14 комментариев
Рэпера отключили от аппаратов жизнеобеспечения 4 апреля | Источник: ПЛЮШКИ FAN / vk.comРэпера отключили от аппаратов жизнеобеспечения 4 апреля | Источник: ПЛЮШКИ FAN / vk.com

Рэпера отключили от аппаратов жизнеобеспечения 4 апреля

Источник:

ПЛЮШКИ FAN / vk.com

Директор рэпера Паши Техника Марк Яровный сообщил, что тело умершего артиста доставят из Таиланда в Москву в среду, 9 апреля. Он добавил, что дату похорон объявят позже. Но церемония прощания будет открытой, чтобы все желающие смогли проститься с музыкантом.

Марк Яровный также добавил, что им удалось забрать документы из больницы. В свидетельстве о смерти врачи указали причину смерти Паши Техника.

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал директор артиста в Telegram-канале.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров в разговоре с MSK1.RU называл подобный диагноз. Медик предположил, что у Паши Техника случилась тяжелая передозировка наркотиками, которая и привела к пневмонии, полиорганной недостаточности и ДВС-синдрому (диссеминированному внутрисосудистому свертыванию. — Прим. ред.). Поэтому, по его словам, у врачей были крайне низкие шансы спасти рэпера.

В конце марта рэпер, находясь в Таиланде, впал в кому после отравления неизвестным веществом. По одной из версий, это были наркотики, по другой, его мог отравить фанат, который затем покинул Таиланд.

Всё это время врачи и близкие пытались найти способ спасти Пашу Техника, близкие артиста даже собирали 5 миллионов рублей на лечение, но спасти его не удалось. Артист скончался 4 апреля в тайской больнице в возрасте 40 лет. Его состояние резко ухудшилось незадолго до смерти. После нескольких дней в коме его отключили от аппарата жизнеобеспечения.

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Екатерина ФадееваЕкатерина Фадеева
Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
Паша Техник Причина смерти
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Комментарии
14
Гость
7 апреля, 16:09
Вот кто такой - этот Паша? Очередной "музыкант", широко известный в узких кругах? Почему мне должно быть интересно, где его похоронят и кто придет прощаться? Да и забудут его через 3 дня..Про что бы не написать, только бы отметиться!
Гость
7 апреля, 13:35
Это очень важно для жителей Ярославского региона. Ну очень очень.
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