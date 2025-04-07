Тайские врачи раскрыли причину смерти Паши Техника

Рэпера отключили от аппаратов жизнеобеспечения 4 апреля Источник: ПЛЮШКИ FAN / vk.com











Директор рэпера Паши Техника Марк Яровный сообщил, что тело умершего артиста доставят из Таиланда в Москву в среду, 9 апреля. Он добавил, что дату похорон объявят позже. Но церемония прощания будет открытой, чтобы все желающие смогли проститься с музыкантом.

Марк Яровный также добавил, что им удалось забрать документы из больницы. В свидетельстве о смерти врачи указали причину смерти Паши Техника.

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал директор артиста в Telegram-канале.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров в разговоре с MSK1.RU называл подобный диагноз. Медик предположил, что у Паши Техника случилась тяжелая передозировка наркотиками, которая и привела к пневмонии, полиорганной недостаточности и ДВС-синдрому (диссеминированному внутрисосудистому свертыванию. — Прим. ред.). Поэтому, по его словам, у врачей были крайне низкие шансы спасти рэпера.

В конце марта рэпер, находясь в Таиланде, впал в кому после отравления неизвестным веществом. По одной из версий, это были наркотики, по другой, его мог отравить фанат, который затем покинул Таиланд.