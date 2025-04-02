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Актриса Аронова в Ярославле
Культура В Ярославль приедет спектакль со звездной труппой: сколько придется выложить за билеты

В Ярославль приедет спектакль со звездной труппой: сколько придется выложить за билеты

Билеты уже начали раскупать

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10 комментариев
Мария Аронова возвращается в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов/ 76.RU, «Лёд 2» (6+), 2020, реж Жора КрыжовниковМария Аронова возвращается в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов/ 76.RU, «Лёд 2» (6+), 2020, реж Жора Крыжовников

Мария Аронова возвращается в Ярославль

Источник:

Кирилл Поверинов/ 76.RU, «Лёд 2» (6+), 2020, реж Жора Крыжовников

12 апреля выступить на сцене ярославского КЗЦ «Миллениум» приедет Мария Аронова. Народная артистка исполнит главную роль в комедии «Актриса» (16+). Перед предыдущим приездом Ароновой ярославцы выкупили практически все билеты на спектакль с ее участием.

«Мария Аронова и Владимир Большов откроют для вас все тайны закулисья, где любят и ненавидят, целуют и проклинают, смеются и плачут, клянутся в верности и с легкостью предают», — написали на сайте КЗЦ «Миллениум».

До спектакля еще 10 дней. Стоимость самого дешевого билета — 2000 рублей. На сайте «Яндекс.Афиша» за такую стоимость можно взять места на балконе и в боковых ложах. Места в бельэтаже стоят в диапазоне от 2100 до 3100 рублей. На кресла в амфитеатре придется раскошелиться, билеты стоят от 3000 рублей до 4500. Места в партере самые дорогие — цены варьируются от 4000 до 7000 рублей.

Мария Аронова — популярная российская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка Российской Федерации. Известна своими ролями в трилогии «Лед» (12+), а также в фильмах «Пара из Будущего» (12+), «Батальонъ» (12+), «Бременские музыканты» (6+). Многим Аронова запомнилась по сериалу «Праздники» (12+).

Владимир Большов — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр. По данным «Кинопоиска» снимался в сериалах «Папины дочки» (12+), «Истребители» (12+), «Глухарь» (18+).

Преимущественно раскупают места в центре зала, берут и крайние кресла в ложах.

Билеты на спектакль «Актриса» еще можно успеть купить | Источник: «Яндекс.Афиша»Билеты на спектакль «Актриса» еще можно успеть купить | Источник: «Яндекс.Афиша»

Билеты на спектакль «Актриса» еще можно успеть купить

Источник:

«Яндекс.Афиша»

Спектакль «Актриса» состоится 12 апреля в 16:00. Его длительность составляет 1 час 20 минут без антракта.

Ранее на «Арене-2000» отгремел концерт Анны Асти. Перед входом выстроилась огромная очередь.

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Спектакль Комедия Мария Аронова Театр Актриса
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Комментарии
10
Гость
2 апреля, 20:29
Труппа из 2х актёров?
Гость
3 апреля, 04:59
киселева, что значит придётся? да не придется, потому что пойдет мизерная толика
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