В Ярославль приедет спектакль со звездной труппой: сколько придется выложить за билеты

12 апреля выступить на сцене ярославского КЗЦ «Миллениум» приедет Мария Аронова. Народная артистка исполнит главную роль в комедии «Актриса» (16+). Перед предыдущим приездом Ароновой ярославцы выкупили практически все билеты на спектакль с ее участием.

«Мария Аронова и Владимир Большов откроют для вас все тайны закулисья, где любят и ненавидят, целуют и проклинают, смеются и плачут, клянутся в верности и с легкостью предают», — написали на сайте КЗЦ «Миллениум».

До спектакля еще 10 дней. Стоимость самого дешевого билета — 2000 рублей. На сайте «Яндекс.Афиша» за такую стоимость можно взять места на балконе и в боковых ложах. Места в бельэтаже стоят в диапазоне от 2100 до 3100 рублей. На кресла в амфитеатре придется раскошелиться, билеты стоят от 3000 рублей до 4500. Места в партере самые дорогие — цены варьируются от 4000 до 7000 рублей.

Мария Аронова — популярная российская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка Российской Федерации. Известна своими ролями в трилогии «Лед» (12+), а также в фильмах «Пара из Будущего» (12+), «Батальонъ» (12+), «Бременские музыканты» (6+). Многим Аронова запомнилась по сериалу «Праздники» (12+).

Владимир Большов — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр. По данным «Кинопоиска» снимался в сериалах «Папины дочки» (12+), «Истребители» (12+), «Глухарь» (18+).