Покорил Хрущева и посадил барда Новикова в тюрьму. Как жил легендарный автор «Уральской рябинушки»

Вспоминаем историю знаменитого уральского композитора Евгения Родыгина Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Евгений Родыгин говорил: «Я живу, чтобы творить для народа». Именно поэтому его душевные песни до сих пор на слуху у нескольких поколений слушателей — «Белым снегом», «Куда бежишь, тропинка милая», «Едут новоселы» и, конечно, «Уральская рябинушка» и «Свердловский вальс».

Уральский композитор с детства горел музыкой и не расставался с ней даже в годы войны. Его музыку любили первые лица страны — Никита Хрущев и Борис Ельцин. Вместе с Уральским народным хором он объехал все республики Советского Союза, при этом песни Евгения Павловича какое-то время и вовсе были под запретом, а сам он однажды фактически посадил в тюрьму барда Александра Новикова.

Евгений Родыгин прожил удивительно долгую и насыщенную жизнь. До последних дней он посвящал себя творчеству, изучал языки и увлекался моржеванием — купался в проруби в озере Шарташ. Сегодня, 16 февраля, уральскому композитору могло бы исполниться 100 лет. В памятную дату E1.RU вспоминает его удивительную историю.

Песни Евгения Родыгина до сих пор поют на Урале Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Не расставался с баяном даже во время войны

Евгений Родыгин родился в 1925 году в городе Чусовом (на территории нынешнего Пермского края). Его отец Павел Александрович работал бухгалтером, а мама Елена Николаевна была домохозяйкой.

Творчеством Родыгин заинтересовался в восемь лет, когда мама записала его в музыкальную школу в соседнем городе Лысьва. Мальчиком он рос бойким, ходил в библиотеку, увлекался шахматами, фотографией и даже строгал из дерева. В пятом классе полюбил математику. Мама играла на гитаре, и Женя тоже не остался в стороне от музыки. Сначала он освоил пианино, а затем — и баян.

В 1937 году, когда Родыгину было 12 лет, он с родителями переехал в Нижнюю Салду (Свердловская область), где записался в музыкальный кружок под руководством Михаила Староорлецкого. Чтобы купить сыну первый баян, отцу пришлось продать корову.

Евгений Родыгин в детстве Источник: Uralcult.ru

Какое-то время Евгений играл на разных мероприятиях. Однажды он встретил композитора Анатолия Новикова, автора знаменитой «Смуглянки», который сказал: «Подъезжай-ка, парень, в Челябинск, поговорим, думаю, ты нам подойдешь». Прослушивание Родыгин прошел на отлично.

— Новиков вошел — солидный, серьезный, в медвежьем полушубке. Не наш! Я остановился. Он мне: «Сколько лет? Чем занимаешься?». Когда узнал про мои 17 лет, про то, что заканчиваю школу и каждый день хожу в госпиталь играть для раненых бойцов, Анатолий Григорьевич говорит: «Приходи завтра на вокзал. Встретимся у справочного…», — вспоминал Родыгин в интервью Жанне Сокольской.

Новиков пригласил Родыгина в Московский профсоюзный ансамбль песни и пляски. Евгений закончил школу и только потом отправился гастролировать. Когда годы спустя он уже в статусе композитора встретился с Анатолием Новиковым, тот не смог его вспомнить.

Незадолго до войны Евгений был зачислен в комендантский взвод 158-й мотострелковой дивизии, базировавшейся в Калинине (теперь — Тверь). В годы Великой Отечественной прошел путь от рядового до старшего сержанта. Там он также не расставался с баяном и часто выступал на передовой. В апреле 1945 года Родыгин получил тяжелое ранение на реке Одер и с контузией попал в военный госпиталь в Польше.

— Я на фронт пошел в 17 лет, это было начало 1943 года. 158-я дивизия, потом 222-я. И всякий раз, когда мы стояли в обороне, я был с баяном или с аккордеоном, и первый раз я сочинил свою песню в 18 лет уже, тоже на фронте, — рассказывал Евгений Павлович в программе на советском телевидении. — Это было в 222-й дивизии, и в одной трофейной землянке я обнаружил полуаккордеон. Взяв и полистав армейский журнал, я нашел там стихотворение лирическое. На это стихотворение я стал подбирать музыку, и получилось, на мой взгляд, хорошо. Я стихи забыл, но песню как вальс запомнил и 23 апреля 1945 года, когда меня ранило, попал в госпиталь. Там я играл, лежа на спине. Загипсован по грудь — а играл, пел.

Евгений Родыгин (на фото крайний справа) играл на баяне даже в госпитале Источник: Советское телевидение / YouTube.com











После мобилизации в июле 1945 года Родыгин вернулся на Урал и поступил на композиторское отделение Свердловской консерватории. Закончив учебу, он стал одним из немногих, кто устроился по специальности — в Уральский народный хор. Именно в это время, с 1950 по 1956 год, он и сочинил свои самые известные песни, а еще много гастролировал по всему СССР и странам соцлагеря: Болгарии, ГДР, Польше, Румынии и Чехословакии.

Роман — единственный оставшийся в живых сын Евгения Родыгина Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Песню запретить нельзя!

Песня — главный жанр в творчестве Родыгина. Вы наверняка помните знаменитые строчки «Ой, рябина кудрявая, белые цветы»…

Именно «Уральская рябинушка» принесла народную любовь Родыгину и стала музыкальным символом Свердловска-Екатеринбурга. Даже Борис Ельцин всегда просил играть эту песню в каждой его командировке.

Просто послушайте, как «Рябинушку» исполняет Уральский русский народный хор! Источник: Михаил Войнов / Vk.com

Уже несколько десятилетий ее поют не только в России, но и за рубежом. Китайский режиссер Чжан Имоу использовал ее как заглавную тему в фильме «Под ветвями боярышника» (18+), а в этнографическом парке истории реки Чусовой, недалеко от места рождения Родыгина, даже установили памятник «Рябинушке».

Памятный знак установили в 2012 году Источник: Etnopark.com











— Это песня о вечном женском вопросе — кого выбрать. Я несколько лет назад узнал драматическую историю, очень похожую на сюжет песни. Автор слов «Уральской рябинушки» Михаил Пилипенко полюбил женщину, она его полюбила, но оба были семейные люди. Ситуацию предали огласке, а Михаил Михайлович был тогда редактором молодежной газеты «На смену!». Его обличали, говорили, видимо, на партсобраниях про моральный облик. Ситуация повлияла на карьеру Пилипенко, его уволили. Это была настоящая трагедия, — рассказывал E1.RU Роман Родыгин, сын композитора.

В 2013 году уральские пенсионеры установили рекорд России — огромным хором в 3140 голосов исполнили эту песню, тем самым отпраздновав ее 60-летний юбилей.

«Рябинушка» — любимая песня первого российского президента Источник: Анна Рыбакова / E1.RU

В 1956 году Никита Сергеевич Хрущев случайно услышал песню «Едут новоселы» про ребят, которые уезжали на целину, и она ему очень понравилась. Евгения Родыгина тут же приняли в Союз композиторов и подарили трехкомнатную квартиру в Свердловске.

«Свердловский вальс» стал еще одной визитной карточкой уральского региона. До 1974 года его куплет был музыкальной заставкой к новостям местного телеканала. Во второй половине 1970-х этот вальс и песня «Белым снегом» оказались под запретом из-за эмиграции автора стихов Григория Варшавского. Но по-настоящему запретить песни нельзя — они сразу «ушли в народ».

Сам Родыгин не спорил с властями, а решения Варшавского так и не понял. К 1987 году, после смерти поэта, его произведения вернулись в репертуар популярных артистов. «Белым снегом» в новом веке исполняли Пелагея и Надежда Кадышева, а в 2010 году звезды Свердловского рок-клуба Вячеслав Бутусов и Настя Полева записали свою версию «Свердловского вальса».

Версия Насти Полевой и Вячеслава Бутусова Источник: Интересный Екатеринбург / Vk.com

Последние лет двадцать Евгений Родыгин мечтал, чтобы, кроме уральского хора, его главные сочинения сыграл эстрадно-джазовый коллектив, ведь главными кумирами его молодости были Утесов, Шульженко и Дунаевский.

И всё-таки музыка композитора всегда жила именно в народном исполнении, а написанная Родыгиным музыка к спектаклям и фильмам уступала по известности «Рябинушке», «Свердловскому вальсу» и многим другим его песням.

Многие песни Родыгина ушли в народ и исполнялись на семейных застольях Источник: «Первый канал»











Посадил барда Новикова в тюрьму

Не без участия Евгения Родыгина 5 октября 1984 года был арестован уральский бард Александр Новиков. В тексте на сайте музыканта сказано, что изначально его собирались привлечь за неугодное власти творчество. Уголовное дело открывал документ под названием «Экспертиза по песням А. Новикова».

— Документ содержал рецензии на каждую из песен альбома «Вези меня, извозчик», написанные в оскорбительно-пасквильном тоне, и общее резюме, суть которого сводилась к тому, что «автор вышеупомянутых песен нуждается если не в психиатрической, то в тюремной изоляции наверняка», — сказано в официальной биографии.

Среди авторов экспертизы были композитор Евгений Родыгин и член Союза писателей СССР Вадим Очеретин. Когда стало понятно, что «дело приобретает нежелательную политическую окраску», Новикова обвинили в изготовлении и торговле электромузыкальной аппаратурой (в некоторых студиях Екатеринбурга до сих пор можно найти сделанные им усилители). В 1985 году барда приговорили к десяти годам заключения в лагере усиленного режима.

Новикова (первый справа в нижнем ряду) посадили на десять лет Источник: A-novikov.ru











Байка про Родыгинский мост

Далеко не все водители знают, что в Свердловской области есть Родыгинский мост. Название свое он действительно получил в честь композитора, но с этим связана байка: якобы в 1952 году в районе железнодорожной станции «Глубокая» Родыгин на стареньком «Москвиче» свалился на пустую платформу проходившего мимо поезда.

Эту историю приводит уральский писатель Владимир Голдин. По его версии, Родыгин признавал, что был нетрезв и, задремав, въехал в кювет, где уперся в препятствие. Всё обошлось без серьезных последствий, а царапину на лбу он стал объяснять всякими выдумками. Все эти байки про мертвецки пьяного композитора и падение с моста со временем ушли в народ, вместе с названием.

«Папа уже не моржует»

Накануне 95-летия Родыгина корреспонденты E1.RU побывали в гостях у композитора. Тогда сын Роман подвозил отца к фортепиано на инвалидной коляске.

Когда композитору было 90 лет, он рассказывал, что каждый день делает по 200 прыжков и обливается холодной водой, однако через пять лет ему уже было тяжело ходить и говорить.

На этой фотографии Евгению Родыгину 90 лет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Свою квартиру Евгений Павлович покидал, только если его приглашали на какие-то торжества.

— Да, сейчас у нас всё скромнее, — рассказывал Роман Родыгин. — Папа уже не моржует, не обливается. День проходит: завтрак, обед, сон… Еще в прошлый юбилей мы ездили по домам отдыха в области с гастролями, а сейчас спуститься с четвертого этажа он уже не может.

Евгений Родыгин — почетный гражданин Свердловской области Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











19 июля 2020 года народный композитор скончался в возрасте 95 лет. Его похоронили на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Хотя у Евгения Павловича было четверо сыновей, только один из них пережил отца. Как рассказывал E1.RU Роман Родыгин, сейчас в семье подрастает новое поколение:

— У папы три внука, два правнука. Живут в Москве, тоже занимаются музыкой. Все песни папы знают. Внучка — моя дочь. Когда отмечали юбилей песни «Уральская рябинушка», она участвовала в концерте. Приехал хор из Китая, китаянка пела слова песни по-русски, моя дочь — по-китайски. Очень душевно получилось.

Евгений Родыгин в своей квартире на улице Восточной Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











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