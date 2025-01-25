Заглянули внутрь легенды: как выглядит первый в мире атомный ледокол «Ленин»

Первый в мире атомный ледокол «Ленин» на вечной стоянке в Мурманске Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











«Ленин» — первый в мире атомный ледокол, построенный в Советском Союзе. Прорыв в арктической навигации. Судно спустили на воду в 1957 году, назвали в честь вождя пролетариата, революционера Владимира Ленина. В конце прошлого года ледокол отметил 65-й день рождения. 51.RU побывал на борту судна.

За свою долгую службу «Ленин» проделал огромную работу, прокладывая путь для торговых судов и обеспечивая доступ к ресурсам Крайнего Севера. Он сыграл важную роль в развитии Северного морского пути, став ключевым элементом советской транспортной системы.

Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Основные характеристики:

длина — 134 метра;

ширина — 27,6 метра;

водоизмещение — около 16 000 тонн;

скорость хода — до 18 узлов (около 33 км/ч).

Энергетическая установка — ядерная, состоящая из двух реакторов ОК-150 мощностью 32,4 МВт каждый. Благодаря ей ледокол мог работать без дозаправки топливом длительное время, что значительно увеличивало его автономность.

— Внутри ядерного реактора находятся специальные стержни, которые контролируют процесс деления урана и вырабатывают огромное количество энергии. Реактор похож на большой цилиндр с множеством трубок и проводов, — рассказали нам сотрудники ледокола.

Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Идея строительства атомного ледокола возникла в середине 1950-х годов, когда стало ясно, что традиционные дизельные двигатели не справляются с тяжелыми условиями Арктики. Проектирование началось в 1953 году, а строительство велось на Адмиралтейском заводе в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Ледокол «Ленин» начал свою службу в 1959 году и проработал до 1989 года. За это время он прошел более 654 400 морских миль, провел через льды более 3700 судов и сыграл важную роль в освоении Северного морского пути.

Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Атомный ледокол «Ленин» стал символом технического прогресса СССР и доказал возможность безопасного и эффективного использования атомной энергии в мирных целях. Его создание открыло новую эру в арктическом судоходстве и заложило основу для последующих поколений атомных ледоколов.

Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Сегодня «Ленин» уже не используется в качестве действующего судна, но продолжает оставаться важным памятником инженерной мысли и символичным напоминанием о достижениях прошлого. Он находится на вечной стоянке в Мурманске и функционирует как музей. Открыт для посетителей, которые могут ознакомиться с его историей и вкладом в развитие арктических исследований и транспорта.

Тем не менее Россия сохраняет лидирующие позиции в области строительства и эксплуатации ледокольного флота. Сейчас в составе российского ледокольного флота находится 41 судно, среди которых 34 дизель-электрических и 7 атомных ледоколов. Общая мощность всей флотилии составляет около 700 МВт. Наиболее мощные в мире ледоколы сегодня — это суда нового поколения проекта 22220: «Арктика», «Урал» и «Сибирь», каждый из которых обладает мощностью 60 МВт.

Рядом с такой мощной махиной чувствуешь себя маленьким и незначительным. Сложно представить, сколько нужно знаний и труда, чтобы создать такое. Сам реактор находится в отдельном помещении, в которое запускают строго по очереди.

Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Источник: Иван Высочинский / Городские порталы











Стоимость экскурсии на ледокол «Ленин» варьируется в зависимости от типа билета и программы посещения. Примерные цены на экскурсию составляют:

взрослый билет — 500–800 рублей;

детский билет (до 16 лет) — 250–400 рублей;

студенты и пенсионеры — возможны скидки при предъявлении соответствующего документа.

Ледокол продолжал служить более 20 лет и был исключен из состава «Атомфлота» лишь в 1989 году.

Раз в десять лет «Ленин» ровно на месяц отбуксируют с морского вокзала в док ПД-3, который находится в акватории местного порта. Там ледокол ремонтируют: красят корпусную часть, надстройку и приводят в порядок донно-бортовую арматуру. На работы уходит 10 тонн лакокрасочных материалов и около 200 тонн абразивного материала.