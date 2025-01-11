«Роль дурака Джамшута меня и сейчас кормит». Актер из «Нашей Раши» рассказал, как оказался в приюте для бомжей

Валерий Магдьяш поделился с редакцией 26.RU историей о том, как потерял всё Источник: Иван Высочинский / 26.RU











Популярный актер театра и кино, который, казалось, не сходил с экранов телевизоров, вдруг пропал со всех радаров и афиш. В жизни Валерия Александровича Магдьяша были слава, деньги и семья. Однако случай лишил его всего. Теперь он живет в поселке Ставропольского края, в приюте для бездомных… В окружении других, таких же, как он, людей, оставшихся без семьи, без крова. Как так вышло, Валерий Александрович рассказал журналистам 26.RU.

Интервью с Валерием Александровичем Источник: Видео: Иван Высочинский / Монтаж: Городские порталы

Все мы знаем Валерия Магдьяша по его роли гастарбайтера из популярного шоу канала ТНТ «Наша Раша» (18+). Много лет они вместе с Михаилом Галустяном играли роли наивных мигрантов-строителей.

Мы встретились с Валерием Александровичем в конце 2024 года. Провели с ним практически целый день. Успели поговорить о жизни, семье и, что уж там скрывать, отношениях с алкоголем. Нам повезло встретиться с ним в важный для него день: он получал новенький российский паспорт, прежний давно потерян.

Сейчас экс-телезвезда живет в бывшем приюте для бомжей в Минераловодском округе. После закрытия ночлежки из-за проблем с пожарной безопасностью большая часть постояльцев разбрелась кто куда. Однако Валерий Александрович остался жить в семье хозяйки приюта, Ольги Васильевны. Ему дали комнату на втором этаже ее дома. Там за написанием мемуаров он проводит большую часть времени.

Ольга Васильевна Источник: Иван Высочинский / 26.RU











Когда мы только ехали на встречу с Валерием Александровичем, я представляла зачерствевшего от жизненных невзгод человека. Но нас встретил улыбчивый 73-летний лысый, худенький старичок в очках и трико в скромной, но убранной комнатке. Пока мы знакомились с ним, Ольга Васильевна выдала подопечному парадную одежду: кардиганчик, брюки и чистые ботинки. На фото нужно быть нарядным.

— А я что, плохо одет? — в шутку спросил Валерий Александрович.

— Я хочу другое. Классику наденешь, — в свою очередь отшутилась Ольга Васильевна.

— Я люблю стиль милитари и спорт. Другое не нравится, — поспорил он, но тем не менее примерил выданный комплект.

До поездки в паспортный стол у нас была пара часов. Пока Ольга Васильевна отправилась печь на всю семью пирожки, мы с Валерием Александровичем уселись поговорить.

Журналисты 26.RU пришли в гости к актеру Источник: Иван Высочинский / 26.RU











Не, нам артисты не нужны…

Родился Валерий Александрович в 1951 году в маленькой деревне Вадул-луй-Водэ, в Молдове, где, как он говорит, кроме винограда и томатов ничего не росло.

— Это была самая красивая деревня в мире, там мама с папой встретились, — с теплотой вспоминает наш герой.

Мама — русская, родом из Красноярского края, отец — из древнего венгерского рода Магдьяш, Валеру воспитывали в строгой, военной дисциплине.

— Я запомнил папу по щетине и запаху кожи. Он был смершевцем (название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в СССР — прим.ред.), в Карпатах наводил порядок, но не довел до конца. Так как мы — семья офицеров, за нами охотились бандеровцы, приходилось переезжать, — вспоминает наш герой. — Когда я чуть подрос, любил чистить ему кожаные ботинки. Это важно для мужчины: чистые ботинки — чистые мысли.

Мама была бухгалтером. Нежная, но строгая. Валерий Александрович вспомнил, как однажды забрался в кладовую, где случайно разбил банку с вареньем. Мальчик как мог «замел следы преступления», но мама заметила неладное.

— Я услышал: «Валерик, иди-ка сюда». Это всегда значило, что я сейчас получу люлей. До сих пор помню, как я шел к ней тогда, я мать боялся и уважал безмерно, — со смехом вспоминает артист.

И именно мама изначально жестко сказала сыну, который читал стихи так, что слушатели заливались слезами: «Не, нам артисты не нужны», — и направила юнца по другому пути — военное дело.

Валерий Александрович рассказал о своей жизни Источник: Иван Высочинский / 26.RU











Из-за пьянки отправили служить на Дальний Восток

В начале 70-х окончил Симферопольское военно-политическое строительное училище. Он кадровый офицер. Но страсть к сцене в парне жила: во время учебы создал местный «Курсантский театр эстрадных миниатюр», в котором, по словам Магдьяша, выступали даже Роман Карцев, Александр Ищенко и Михаил Жванецкий.

Валерий должен был остаться служить в Крыму. Однако когда курсанты решили отметить завершение учебы, все крепко напились. Случился скандал, и Магдьяша отправили на Дальний Восток. Продержаться там нужно было три года.

— Я горжусь, что служил на Дальнем Востоке, на севере Хабаровского края. Это БАМ. Служил в стройбате (строительные войска — прим.ред). Это школа была жизни, — говорит он. — Был командиром роты монтажников, где из 152 человек 36 были судимы. Но руководить было несложно, помогала отцовская хватка чекиста.

После службы по состоянию здоровья Валерий Александрович был отправлен в госпиталь, где его списали на гражданку. Так он отправился в Москву, где жила его первая жена. И решил, что теперь станет актером. Поступил в ГИТИС. Затем получил образование по специализации «журналистика» при Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

— Днем я был чиновником (работал на партию), а вечером играл в театре. Игра мне легко давалась. Я учился в самое лучшее, с точки зрения профессии, время. Вы представляете, когда я учился в ГИТИСе, кто там преподавал? Андрей Гончаров (советский режиссер— прим.ред), Мария Кнебель (советский режиссер и актриса — прим.ред), Борис Равенских (советский театральный режиссер — прим.ред), Андрей Попов (советский актер — прим.ред). Вот это школа. Мне повезло, — улыбается Валерий Александрович.

Валерий Александрович собирается в паспортный стол Источник: Иван Высочинский / 26.RU











Кстати, за всю свою актерскую карьеру Валерий Магдьяш снялся в 34 картинах, участвовал в десятках театральных постановок. Он был знаком с Утесовым и Никулиным, работал с Табаковым и Михалковым.

Трижды счастлив

В жизни Валерия Александровича было три брака. Он уверен, что цифра три преследует его по жизни. Три образования, три жены, знает три языка. А еще у него 2 дочери и 4 внука. Ни с кем из семьи он сейчас не общается. Говорить об этом не любит. Но считает, что все три брака были счастливыми.

Первый раз женился еще до поступления в военное училище. Она — 17-летняя москвичка Алла — приехала на Юг отдыхать в лагерь, где и встретилась с Валерием.

Пока он служил, они переписывались. Временами она ездила к нему на Дальний Восток, иногда он в увольнение прилетал к ней. В браке родилась дочка Вика. Спустя 14 лет семья распалась.

— Есть мужчины, которым не дано «посадить дерево, построить дом и родить сына». У них другое предназначение. Я не ходок на сторону. Но во время службы я заматерел, стал холоднее. А она встретила другого, — поделился Валерий Александрович.

После развода Алла вместе с 14-летней дочкой и новым мужем уехала из России. С дочерью Валерий не общается. Она сейчас живет в Израиле.

От второй жены у Валерия Александровича есть дочь Ксения. Брак тоже не продлился долго, всего 4 года. Супруга ушла от него. 3-летнюю девочку мать увезла в Новую Зеландию. Актер уверяет, что бывшая жена вместе с разрешением на выезд ребенка за границу подсунула ему на подпись отказ от дочери. И это разрушило его отношения с Ксенией. Дочь простить отца не может до сих пор.

Валерий Александрович живет в бывшем приюте для бомжей Источник: Иван Высочинский / 26.RU











— Хотя не смог бы я дочь воспитывать. Это было начало 90-х. Рухнул Советский Союз. Денег не было, работы не было. Я год искал работу, у меня в трудовой книжке была красная печать «МГК КПСС». Меня никто не брал, — объясняет Валерий Александрович.

Сейчас Ксения живет в Санкт-Петербурге. Она виделась с отцом, даже ходили вместе на программу с детектором лжи, чтобы разрешить противоречия. Но, увы, контакт между родственниками так и не был налажен.

С третьей женой Валерий Магдьяш не расписался официально. Отношения, которые продлились больше 10 лет, рухнули по инициативе супруги.

— Я был недостаточно «опорным», «мужским», каким должен быть хозяин дома. Они не голодали, я всех кормил, одевал, но как-то не срослось, — с горечью говорит он.

«Валер, ты играешь дурака»

Из-за роли Джамшута Валерий Александрович называет себя «народным гастарбайтером».

— Я этой роли дождался. Она меня и сейчас кормит. Меня узнают благодаря Джамшуту, — рассказывает Валерий Александрович. — Я дней пять не мог запомнить, как моего героя зовут. Думаю: «Какой Джамшут? Что это вообще значит? Еще программа „Наша Раша““(18+). Ну ладно, думаю, „наша“ — хорошее вкусное местоимение, а причем тут „Раша“? Не понимал, но на роль согласился. Попросил тогда сценарий у Гарика Мартиросяна (продюсер шоу „Наша Russia“(18+), а он мне: „Понимаешь, у тебя нет сценария. Ты будешь молчать. А еще там есть нюанс. Валер, ты играешь дурака, прям дебила“.

За один съемочный день Магдьяшу платили 300 долларов.

— Все говорили, что я на Познера похож. В «Нашей Раше», когда мы с Мишкой приходили на площадку, по рации раздавалось: «Познер и Цекало прибыли», — смеется наш собеседник. — Познер как-то меня потом увидел и спрашивает: «Ты что ли этот?» Киваю. Он так присмотрелся ко мне и сказал: «Ну вроде похож. Ну и ходи дальше с моим лицом».

Почему пропал с экранов?

После выхода полнометражного фильма «Наша Раша. Яйца судьбы» Валерию Александровичу выплатили приличный гонорар в несколько тысяч долларов. В итоге он накопил приличную сумму. И в 2014 году решил продать свою однокомнатную квартиру в столице и купить побольше.

— Я жил тогда на Красногвардейской. Там много гастарбайтеров жили. Все на районе знали, что «Джамшут» продает свою квартиру и идет на расширение. Хотел однокомнатную продать и купить двухкомнатную. Я выписался, все деньги — за квартиру, гонорар — собрал в сумку. Поехал к другу на Новокузнецкую, хотел там купить. На улице получил удар трубой по голове сзади. Четыре дня в коме и 7 швов на голове. Ни денег, ни паспорта, ни документов, — поделился Валерий Александрович. — Многие знали, что у меня есть деньги, что я собирался квартиру купить. Но следователи так никого и не нашли.

Так актер стал бомжом. Выйдя из больницы, Магдьяш в поисках помощи звонил всем, кого знал. Откликнулся только один человек — юморист, артист Гена Волков, который предложил помощь в переезде на Ставрополье. Волков был знакомым третьей жены Валерия Александровича, а последний часто ездил на Ставрополье гостить к родственникам жены. В Минводах его пообещали подлатать и сделать документы. Так и было. Правда, документы наш герой потом снова потерял.

С тех пор он живет на Ставрополье. Временами Валерий Александрович делает творческие вечера в санаториях КМВ, где общается со зрителями, выступает на корпоративах. Вся его жизнь здесь — скитания. Были деньги — снимал квартиру, нет — перебивался ночлегом по знакомым.

— Каждый год на творческом вечере в одном санатории встречаю одну женщину. Она каждый раз привозит мне вязанные вещи из Вологды. Вы понимаете, люди приходят ко мне, я востребован. Не то, чтобы я звезда, но Джамшута узнают, — рассказал наш герой.

Дела не всегда шли хорошо. Однажды, после особенно сильного запоя, он угодил в реабилитационный центр. В центре уверовал в Бога и наконец перестал пить. Несмотря ни на что, алкогольную зависимость отрицает, мол, алкоголик столько работать не может.

Валерий Магдьяш получает свой паспорт Источник: Иван Высочинский / 26.RU











В приют к Ольге Васильевне он попал несколько лет назад, вновь без документов. И вроде можно было бы жить и без них, но последние пару лет Валерий Александрович испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Начало шалить сердце. Однако получить лечение он не может из-за отсутствия паспорта, СНИЛСа, полиса. По этой же причине не получает Магдьяш и пенсию.

Наш разговор прервали, позвав на чай с пирогами. Потом пора было ехать за паспортом. Ольга Васильевна попросила актера надеть робу ремонтника для похода в паспортный стол.

Ставропольцы узнают Валерия Александровича Источник: Иван Высочинский / 26.RU











Туда Валерий Александрович заходит со своей фирменной фразой «Нащальнике!». Люди оглядываются и изумленно смотрят на актера. Сотрудники улыбаются и начинают снимать Валерия Александровича на телефоны. Он повторяет еще несколько реплик из шоу. Нашему актеру вручают паспорт.