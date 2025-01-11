«Роль дурака Джамшута меня и сейчас кормит». Актер из «Нашей Раши» рассказал, как оказался в приюте для бомжей

Популярный актер театра и кино, который, казалось, не сходил с экранов телевизоров, вдруг пропал со всех радаров и афиш. В жизни Валерия Александровича Магдьяша были слава, деньги и семья. Однако случай лишил его всего. Теперь он живет в поселке Ставропольского края, в приюте для бездомных… В окружении других, таких же, как он, людей, оставшихся без семьи, без крова. Как так вышло, Валерий Александрович рассказал журналистам 26.RU.
Все мы знаем Валерия Магдьяша по его роли гастарбайтера из популярного шоу канала ТНТ «Наша Раша» (18+). Много лет они вместе с Михаилом Галустяном играли роли наивных мигрантов-строителей.
Мы встретились с Валерием Александровичем в конце 2024 года. Провели с ним практически целый день. Успели поговорить о жизни, семье и, что уж там скрывать, отношениях с алкоголем. Нам повезло встретиться с ним в важный для него день: он получал новенький российский паспорт, прежний давно потерян.
Сейчас экс-телезвезда живет в бывшем приюте для бомжей в Минераловодском округе. После закрытия ночлежки из-за проблем с пожарной безопасностью большая часть постояльцев разбрелась кто куда. Однако Валерий Александрович остался жить в семье хозяйки приюта, Ольги Васильевны. Ему дали комнату на втором этаже ее дома. Там за написанием мемуаров он проводит большую часть времени.
Когда мы только ехали на встречу с Валерием Александровичем, я представляла зачерствевшего от жизненных невзгод человека. Но нас встретил улыбчивый 73-летний лысый, худенький старичок в очках и трико в скромной, но убранной комнатке. Пока мы знакомились с ним, Ольга Васильевна выдала подопечному парадную одежду: кардиганчик, брюки и чистые ботинки. На фото нужно быть нарядным.
— А я что, плохо одет? — в шутку спросил Валерий Александрович.
— Я хочу другое. Классику наденешь, — в свою очередь отшутилась Ольга Васильевна.
— Я люблю стиль милитари и спорт. Другое не нравится, — поспорил он, но тем не менее примерил выданный комплект.
До поездки в паспортный стол у нас была пара часов. Пока Ольга Васильевна отправилась печь на всю семью пирожки, мы с Валерием Александровичем уселись поговорить.
Не, нам артисты не нужны…
Родился Валерий Александрович в 1951 году в маленькой деревне Вадул-луй-Водэ, в Молдове, где, как он говорит, кроме винограда и томатов ничего не росло.
— Это была самая красивая деревня в мире, там мама с папой встретились, — с теплотой вспоминает наш герой.
Мама — русская, родом из Красноярского края, отец — из древнего венгерского рода Магдьяш, Валеру воспитывали в строгой, военной дисциплине.
— Я запомнил папу по щетине и запаху кожи. Он был смершевцем (название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в СССР — прим.ред.), в Карпатах наводил порядок, но не довел до конца. Так как мы — семья офицеров, за нами охотились бандеровцы, приходилось переезжать, — вспоминает наш герой. — Когда я чуть подрос, любил чистить ему кожаные ботинки. Это важно для мужчины: чистые ботинки — чистые мысли.
Мама была бухгалтером. Нежная, но строгая. Валерий Александрович вспомнил, как однажды забрался в кладовую, где случайно разбил банку с вареньем. Мальчик как мог «замел следы преступления», но мама заметила неладное.
— Я услышал: «Валерик, иди-ка сюда». Это всегда значило, что я сейчас получу люлей. До сих пор помню, как я шел к ней тогда, я мать боялся и уважал безмерно, — со смехом вспоминает артист.
И именно мама изначально жестко сказала сыну, который читал стихи так, что слушатели заливались слезами: «Не, нам артисты не нужны», — и направила юнца по другому пути — военное дело.
Из-за пьянки отправили служить на Дальний Восток
В начале 70-х окончил Симферопольское военно-политическое строительное училище. Он кадровый офицер. Но страсть к сцене в парне жила: во время учебы создал местный «Курсантский театр эстрадных миниатюр», в котором, по словам Магдьяша, выступали даже Роман Карцев, Александр Ищенко и Михаил Жванецкий.
Валерий должен был остаться служить в Крыму. Однако когда курсанты решили отметить завершение учебы, все крепко напились. Случился скандал, и Магдьяша отправили на Дальний Восток. Продержаться там нужно было три года.
— Я горжусь, что служил на Дальнем Востоке, на севере Хабаровского края. Это БАМ. Служил в стройбате (строительные войска — прим.ред). Это школа была жизни, — говорит он. — Был командиром роты монтажников, где из 152 человек 36 были судимы. Но руководить было несложно, помогала отцовская хватка чекиста.
После службы по состоянию здоровья Валерий Александрович был отправлен в госпиталь, где его списали на гражданку. Так он отправился в Москву, где жила его первая жена. И решил, что теперь станет актером. Поступил в ГИТИС. Затем получил образование по специализации «журналистика» при Высшей партийной школе при ЦК КПСС.
— Днем я был чиновником (работал на партию), а вечером играл в театре. Игра мне легко давалась. Я учился в самое лучшее, с точки зрения профессии, время. Вы представляете, когда я учился в ГИТИСе, кто там преподавал? Андрей Гончаров (советский режиссер— прим.ред), Мария Кнебель (советский режиссер и актриса — прим.ред), Борис Равенских (советский театральный режиссер — прим.ред), Андрей Попов (советский актер — прим.ред). Вот это школа. Мне повезло, — улыбается Валерий Александрович.
Кстати, за всю свою актерскую карьеру Валерий Магдьяш снялся в 34 картинах, участвовал в десятках театральных постановок. Он был знаком с Утесовым и Никулиным, работал с Табаковым и Михалковым.
Трижды счастлив
В жизни Валерия Александровича было три брака. Он уверен, что цифра три преследует его по жизни. Три образования, три жены, знает три языка. А еще у него 2 дочери и 4 внука. Ни с кем из семьи он сейчас не общается. Говорить об этом не любит. Но считает, что все три брака были счастливыми.
Первый раз женился еще до поступления в военное училище. Она — 17-летняя москвичка Алла — приехала на Юг отдыхать в лагерь, где и встретилась с Валерием.
Пока он служил, они переписывались. Временами она ездила к нему на Дальний Восток, иногда он в увольнение прилетал к ней. В браке родилась дочка Вика. Спустя 14 лет семья распалась.
— Есть мужчины, которым не дано «посадить дерево, построить дом и родить сына». У них другое предназначение. Я не ходок на сторону. Но во время службы я заматерел, стал холоднее. А она встретила другого, — поделился Валерий Александрович.
После развода Алла вместе с 14-летней дочкой и новым мужем уехала из России. С дочерью Валерий не общается. Она сейчас живет в Израиле.
От второй жены у Валерия Александровича есть дочь Ксения. Брак тоже не продлился долго, всего 4 года. Супруга ушла от него. 3-летнюю девочку мать увезла в Новую Зеландию. Актер уверяет, что бывшая жена вместе с разрешением на выезд ребенка за границу подсунула ему на подпись отказ от дочери. И это разрушило его отношения с Ксенией. Дочь простить отца не может до сих пор.
— Хотя не смог бы я дочь воспитывать. Это было начало 90-х. Рухнул Советский Союз. Денег не было, работы не было. Я год искал работу, у меня в трудовой книжке была красная печать «МГК КПСС». Меня никто не брал, — объясняет Валерий Александрович.
Сейчас Ксения живет в Санкт-Петербурге. Она виделась с отцом, даже ходили вместе на программу с детектором лжи, чтобы разрешить противоречия. Но, увы, контакт между родственниками так и не был налажен.
С третьей женой Валерий Магдьяш не расписался официально. Отношения, которые продлились больше 10 лет, рухнули по инициативе супруги.
— Я был недостаточно «опорным», «мужским», каким должен быть хозяин дома. Они не голодали, я всех кормил, одевал, но как-то не срослось, — с горечью говорит он.
«Валер, ты играешь дурака»
Из-за роли Джамшута Валерий Александрович называет себя «народным гастарбайтером».
— Я этой роли дождался. Она меня и сейчас кормит. Меня узнают благодаря Джамшуту, — рассказывает Валерий Александрович. — Я дней пять не мог запомнить, как моего героя зовут. Думаю: «Какой Джамшут? Что это вообще значит? Еще программа „Наша Раша““(18+). Ну ладно, думаю, „наша“ — хорошее вкусное местоимение, а причем тут „Раша“? Не понимал, но на роль согласился. Попросил тогда сценарий у Гарика Мартиросяна (продюсер шоу „Наша Russia“(18+), а он мне: „Понимаешь, у тебя нет сценария. Ты будешь молчать. А еще там есть нюанс. Валер, ты играешь дурака, прям дебила“.
За один съемочный день Магдьяшу платили 300 долларов.
— Все говорили, что я на Познера похож. В «Нашей Раше», когда мы с Мишкой приходили на площадку, по рации раздавалось: «Познер и Цекало прибыли», — смеется наш собеседник. — Познер как-то меня потом увидел и спрашивает: «Ты что ли этот?» Киваю. Он так присмотрелся ко мне и сказал: «Ну вроде похож. Ну и ходи дальше с моим лицом».
Почему пропал с экранов?
После выхода полнометражного фильма «Наша Раша. Яйца судьбы» Валерию Александровичу выплатили приличный гонорар в несколько тысяч долларов. В итоге он накопил приличную сумму. И в 2014 году решил продать свою однокомнатную квартиру в столице и купить побольше.
— Я жил тогда на Красногвардейской. Там много гастарбайтеров жили. Все на районе знали, что «Джамшут» продает свою квартиру и идет на расширение. Хотел однокомнатную продать и купить двухкомнатную. Я выписался, все деньги — за квартиру, гонорар — собрал в сумку. Поехал к другу на Новокузнецкую, хотел там купить. На улице получил удар трубой по голове сзади. Четыре дня в коме и 7 швов на голове. Ни денег, ни паспорта, ни документов, — поделился Валерий Александрович. — Многие знали, что у меня есть деньги, что я собирался квартиру купить. Но следователи так никого и не нашли.
Так актер стал бомжом. Выйдя из больницы, Магдьяш в поисках помощи звонил всем, кого знал. Откликнулся только один человек — юморист, артист Гена Волков, который предложил помощь в переезде на Ставрополье. Волков был знакомым третьей жены Валерия Александровича, а последний часто ездил на Ставрополье гостить к родственникам жены. В Минводах его пообещали подлатать и сделать документы. Так и было. Правда, документы наш герой потом снова потерял.
С тех пор он живет на Ставрополье. Временами Валерий Александрович делает творческие вечера в санаториях КМВ, где общается со зрителями, выступает на корпоративах. Вся его жизнь здесь — скитания. Были деньги — снимал квартиру, нет — перебивался ночлегом по знакомым.
— Каждый год на творческом вечере в одном санатории встречаю одну женщину. Она каждый раз привозит мне вязанные вещи из Вологды. Вы понимаете, люди приходят ко мне, я востребован. Не то, чтобы я звезда, но Джамшута узнают, — рассказал наш герой.
Дела не всегда шли хорошо. Однажды, после особенно сильного запоя, он угодил в реабилитационный центр. В центре уверовал в Бога и наконец перестал пить. Несмотря ни на что, алкогольную зависимость отрицает, мол, алкоголик столько работать не может.
В приют к Ольге Васильевне он попал несколько лет назад, вновь без документов. И вроде можно было бы жить и без них, но последние пару лет Валерий Александрович испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Начало шалить сердце. Однако получить лечение он не может из-за отсутствия паспорта, СНИЛСа, полиса. По этой же причине не получает Магдьяш и пенсию.
Наш разговор прервали, позвав на чай с пирогами. Потом пора было ехать за паспортом. Ольга Васильевна попросила актера надеть робу ремонтника для похода в паспортный стол.
Туда Валерий Александрович заходит со своей фирменной фразой «Нащальнике!». Люди оглядываются и изумленно смотрят на актера. Сотрудники улыбаются и начинают снимать Валерия Александровича на телефоны. Он повторяет еще несколько реплик из шоу. Нашему актеру вручают паспорт.
Наконец-то у меня есть паспорт! — обрадовался Магдьяш. — Теперь заживу.