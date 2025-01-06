«Безумно люблю и дико скучаю»: как сложились судьбы детей звездных родителей

Мы хорошо наслышаны о Викторе Цое, Игоре Талькове, Сергее Бодрове и Евгении Осине, но что мы знаем об их детях? Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Появиться на свет у знаменитых родителей — чем не счастливый билет? Но на деле дети тех, кто добился успеха на экранах и в кино, не всегда могут воспользоваться привилегиями, которые им, кажется, гарантированы. А кто-то и вовсе выбирает свой собственный путь, никак не пересекающийся с тем, что проторили родители. Мы решили узнать, как сегодня живут дети ушедших звездных родителей — Игоря Талькова, Владислава Листьева, Сергея Бодрова, Евгения Осина и Виктора Цоя.

Валерия Листьева

18 марта 1981 года у знаменитого российского телеведущего Владислава Листьева и его первой жены Елены Есиной родилась дочь Валерия. Только своего отца она так и не узнала: журналист ушел из семьи, когда Валерия была младенцем, и в жизни бывшей жены и дочери не появлялся. О том, что ее папа — известный телеведущий, Листьева узнала лишь в семь лет, когда на экраны вышла программа «Взгляд» (18+).

— Мне было 7 лет, и мы смотрели программы «ВИD», где объявляли: «Владислав Николаевич Листьев». Я говорю: «Мам, а почему у этого дяди моя фамилия?» Она на это так спокойно: «А это твой папа». И я так: «Да? Ну и ладно», — рассказывала Валерия.

14-летняя Валерия собиралась увидеть отца лично в 1995 году, но его убили за месяц до встречи.

Дочь так и не увидела своего знаменитого отца Источник: Валерия Листьева / Vk.com











По стопам отца Валерия не пошла. Выучившись на логопеда-психолога, она какое-то время работала по профессии, но потом построила карьеру мастера по маникюру. Сейчас она востребованный специалист в своем ремесле и преподает в академии парикмахерского искусства. Окружающие часто удивляются ее выбору профессии, полагая, что дочь известного человека могла бы выбрать более престижное занятие. Однако сама Листьева гордится тем, что ее клиенты готовы приехать к ней куда угодно.

Валерия дважды была замужем. Первый брак не сложился из-за того, что муж увлекся алкоголем и азартными играми. Зато второй избранник, с которым Валерия воспитывает троих детей, стал надежным мужем и отцом. О своем собственном отце женщина вспоминает с теплотой.

— Он меня не воспитывал, но я точно знаю: в его сердце я занимала свое место, — рассказывала Валерия. — Мой папа много сделал для страны и для меня. Я горжусь, что я его дочь. И пусть злорадствуют и завидуют злые языки. Главная правда в наших сердцах, я люблю тебя, мой дорогой и самый лучший. Спасибо, что ты был у нас с мамой.

Ольга и Александр Бодровы

Со своей будущей женой Светланой Сергей Бодров познакомился в 1997 году во время поездки на Кубу, где оба освещали фестиваль молодежи и студентов. Год спустя пара расписалась, а вскоре у них появилась на свет дочь Ольга. В 2002-м, за месяц до трагической гибели актера в Кармадонском ущелье, в семье родился долгожданный сын Александр.

Ольга окончила школу с золотой медалью и решила пойти по стопам отца. Она поступила на подготовительные курсы при МХАТе, а потом успешно прошла вступительные испытания в несколько престижных учебных заведений, включая МХТ, Щепкинское училище и ГИТИС. На экзаменах Ольга не говорила о родстве с известным актером и хотела, чтобы комиссия оценивала только ее способности.

Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС











В 2020 году девушка окончила ГИТИС и заявила о себе в кинематографе, сыграв медсестру в биографическом фильме «Калашников» (18+). В том же году Ольга вышла замуж за актера Сергея Быстрова.

Александр Бодров унаследовал не только внешность отца, но и его харизму. Однако для себя он выбрал не актерскую стезю.

Источник: снчзс / Vk.com











Юноша учится на историческом факультете МГУ, увлекается музыкой, читает рэп. Сначала он взял себе псевдоним Simple Саня, позже сменил его на sanCheezeS.

Источник: sanCheezeS, «Underмосковье», лейбл «подвальные крысы», 2023

Агния Осина

Дочь певца Евгения Осина появилась на свет 31 января 2002 года. Ее мать, Наталья Черемисина, работавшая в банке, ради любви к Евгению Осину оставила своего первого мужа, преподавателя испанского языка. Однако жизнь с популярным музыкантом не принесла ей счастья. Творческий кризис и алкогольная зависимость Евгения разрушили семью. В 2006 году Наталья не выдержала скандалов и подала на развод, забрав дочь.

Источник: Агния Осина / Vk.com











У Агнии остались теплые воспоминания о папе. Например, о том, как на ее девятый день рождения отец организовал катание на лошадях, шоу клоунов и фейерверк. Или как когда она была подростком, он подарил ей скутер и попросил всегда надевать шлем.

«А это мой папа. Безумно люблю и дико скучаю», — подписала этот снимок Евгения Осина Агния Источник: Агния Осина / Vk.com











Евгений стал и первым наставником дочери на пути к сцене. Он устроился педагогом дополнительного образования, где училась Агния, и создал музыкальную группу «Фишки», солисткой которой стала девочка.

Агния окончила музыкальную школу имени Шаляпина по классу фортепиано и поступила в училище имени Гнесиных, где выбрала специальность «руководитель народного хора».













Сейчас Агния продолжает заниматься музыкой, пишет песни, стихи и выступает с сольными номерами. Ее поддерживает друг Евгения Осина — звукорежиссер Виталий Ярыгин. Еще один друг отца, продюсер Андрей Разин, обещал Агнии турне по России, но организовал единственный концерт в Петербурге.

В личной жизни Агния однажды обжигалась, и в 2023 году рассталась с отцом своей дочери. Сейчас она счастлива в новых отношениях. Но главным мужчиной для нее остается отец. Она устраивает концерты его памяти и пишет ему песни, способные растрогать даже самое черствое сердце.

Источник: Агния Осина / Vk.com

Игорь Тальков — младший

В октябре 1981 года у Игоря Талькова и его жены Татьяны родился сын, которого, недолго думая, назвали Игорем. Тальков-старший обожал ребенка и много времени проводил с ним. Он же настоял на том, чтобы сын перешел на домашнее образование и стал заниматься тхэквондо. На то, что Тальков-младший пойдет по стопам отца, тогда ничего не намекало.

В детстве сын Игоря Талькова не испытывал большой любви к музыке, но с возрастом всё изменилось Источник: Игорь Тальков / Vk.com











Игорь Тальков погиб за неделю до десятилетия сына. После его смерти Тальков-младший начал изучать музыкальные инструменты, оставшиеся от отца, и постепенно пришел к мысли, что продолжит дело своего известного родителя.

Те, кто видел выступления Талькова-младшего, говорят, что иногда он копия отца Источник: Игорь Тальков / Vk.com











Значительное влияние на его творческое становление оказали дневники Талькова-старшего, в которых Игорь обнаружил ранее не опубликованные стихи отца.

В 2001 году Игорь Тальков впервые вышел на сцену Большого Кремлевского дворца, выступив с концертом в память о своем отце, а спустя четыре года порадовал поклонников новым альбомом, где представил 15 своих песен и 3 композиции, написанные его отцом.

Источник: Игорь Тальков / Vk.com











Помощь молодому музыканту предлагал продюсер Иосиф Пригожин, однако Тальков предпочел свободу творчества вместо шоу-бизнеса. Сегодня он продолжает музыкальную деятельность и каждый год в день гибели отца организует концерт в его память. Также музыкант выступает перед раненными на СВО военнослужащими.

Источник: Игорь Тальков — младший, «Отец и сын», United Music Group, 2024

Александр Цой

Автомобильная авария унесла жизнь Виктора Цоя, когда ему было всего 28 лет. Его сыну Александру на момент трагедии исполнилось лишь 5 лет. С самого детства Саша заявлял, что мечтает стать известным, как его папа, и посвятить себя музыке.

Сын Виктора Цоя сдержал свое слово, но выступает пока на камерных площадках Источник: Александр Цой / Vk.com











После гибели Виктора Цоя внимание прессы к его семье было крайне навязчивым. Вдова музыканта Марьяна Цой и маленький Саша то и дело сталкивались с бесконечными попытками журналистов добиться интервью или комментариев. Это стало причиной того, что, взрослея, Александр стремился оградить свою жизнь от излишнего интереса окружающих.

Источник: Александр Цой / Vk.com











В 16 лет он покинул родной Санкт-Петербург и переехал в Москву, начав новую главу своей жизни под псевдонимом Молчанов. Там Александр некоторое время работал на телевидении редактором, одновременно осваивая английский язык и изучая веб-дизайн.

После смерти матери в 2005 году он вернулся в Санкт-Петербург, где поселился в квартире у бабушки. Именно тогда он увлекся музыкой: сначала присоединился к рок-группе Para Bellvm, а затем стал автором и лидером музыкального проекта «Ронин».

Источник: Александр Цой / Vk.com

Сейчас Александр продолжает писать музыку. Правда, такого признания, как его отец, пока не получил. Из-за этого осенью 2024 года ему пришлось прервать вторую часть тура по стране.