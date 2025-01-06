«Безумно люблю и дико скучаю»: как сложились судьбы детей звездных родителей

Появиться на свет у знаменитых родителей — чем не счастливый билет? Но на деле дети тех, кто добился успеха на экранах и в кино, не всегда могут воспользоваться привилегиями, которые им, кажется, гарантированы. А кто-то и вовсе выбирает свой собственный путь, никак не пересекающийся с тем, что проторили родители. Мы решили узнать, как сегодня живут дети ушедших звездных родителей — Игоря Талькова, Владислава Листьева, Сергея Бодрова, Евгения Осина и Виктора Цоя.
Валерия Листьева
18 марта 1981 года у знаменитого российского телеведущего Владислава Листьева и его первой жены Елены Есиной родилась дочь Валерия. Только своего отца она так и не узнала: журналист ушел из семьи, когда Валерия была младенцем, и в жизни бывшей жены и дочери не появлялся. О том, что ее папа — известный телеведущий, Листьева узнала лишь в семь лет, когда на экраны вышла программа «Взгляд» (18+).
— Мне было 7 лет, и мы смотрели программы «ВИD», где объявляли: «Владислав Николаевич Листьев». Я говорю: «Мам, а почему у этого дяди моя фамилия?» Она на это так спокойно: «А это твой папа». И я так: «Да? Ну и ладно», — рассказывала Валерия.
14-летняя Валерия собиралась увидеть отца лично в 1995 году, но его убили за месяц до встречи.
По стопам отца Валерия не пошла. Выучившись на логопеда-психолога, она какое-то время работала по профессии, но потом построила карьеру мастера по маникюру. Сейчас она востребованный специалист в своем ремесле и преподает в академии парикмахерского искусства. Окружающие часто удивляются ее выбору профессии, полагая, что дочь известного человека могла бы выбрать более престижное занятие. Однако сама Листьева гордится тем, что ее клиенты готовы приехать к ней куда угодно.
Валерия дважды была замужем. Первый брак не сложился из-за того, что муж увлекся алкоголем и азартными играми. Зато второй избранник, с которым Валерия воспитывает троих детей, стал надежным мужем и отцом. О своем собственном отце женщина вспоминает с теплотой.
— Он меня не воспитывал, но я точно знаю: в его сердце я занимала свое место, — рассказывала Валерия. — Мой папа много сделал для страны и для меня. Я горжусь, что я его дочь. И пусть злорадствуют и завидуют злые языки. Главная правда в наших сердцах, я люблю тебя, мой дорогой и самый лучший. Спасибо, что ты был у нас с мамой.
Ольга и Александр Бодровы
Со своей будущей женой Светланой Сергей Бодров познакомился в 1997 году во время поездки на Кубу, где оба освещали фестиваль молодежи и студентов. Год спустя пара расписалась, а вскоре у них появилась на свет дочь Ольга. В 2002-м, за месяц до трагической гибели актера в Кармадонском ущелье, в семье родился долгожданный сын Александр.
Ольга окончила школу с золотой медалью и решила пойти по стопам отца. Она поступила на подготовительные курсы при МХАТе, а потом успешно прошла вступительные испытания в несколько престижных учебных заведений, включая МХТ, Щепкинское училище и ГИТИС. На экзаменах Ольга не говорила о родстве с известным актером и хотела, чтобы комиссия оценивала только ее способности.
В 2020 году девушка окончила ГИТИС и заявила о себе в кинематографе, сыграв медсестру в биографическом фильме «Калашников» (18+). В том же году Ольга вышла замуж за актера Сергея Быстрова.
Александр Бодров унаследовал не только внешность отца, но и его харизму. Однако для себя он выбрал не актерскую стезю.
Юноша учится на историческом факультете МГУ, увлекается музыкой, читает рэп. Сначала он взял себе псевдоним Simple Саня, позже сменил его на sanCheezeS.
Агния Осина
Дочь певца Евгения Осина появилась на свет 31 января 2002 года. Ее мать, Наталья Черемисина, работавшая в банке, ради любви к Евгению Осину оставила своего первого мужа, преподавателя испанского языка. Однако жизнь с популярным музыкантом не принесла ей счастья. Творческий кризис и алкогольная зависимость Евгения разрушили семью. В 2006 году Наталья не выдержала скандалов и подала на развод, забрав дочь.
У Агнии остались теплые воспоминания о папе. Например, о том, как на ее девятый день рождения отец организовал катание на лошадях, шоу клоунов и фейерверк. Или как когда она была подростком, он подарил ей скутер и попросил всегда надевать шлем.
Евгений стал и первым наставником дочери на пути к сцене. Он устроился педагогом дополнительного образования, где училась Агния, и создал музыкальную группу «Фишки», солисткой которой стала девочка.
Агния окончила музыкальную школу имени Шаляпина по классу фортепиано и поступила в училище имени Гнесиных, где выбрала специальность «руководитель народного хора».
Сейчас Агния продолжает заниматься музыкой, пишет песни, стихи и выступает с сольными номерами. Ее поддерживает друг Евгения Осина — звукорежиссер Виталий Ярыгин. Еще один друг отца, продюсер Андрей Разин, обещал Агнии турне по России, но организовал единственный концерт в Петербурге.
В личной жизни Агния однажды обжигалась, и в 2023 году рассталась с отцом своей дочери. Сейчас она счастлива в новых отношениях. Но главным мужчиной для нее остается отец. Она устраивает концерты его памяти и пишет ему песни, способные растрогать даже самое черствое сердце.
Игорь Тальков — младший
В октябре 1981 года у Игоря Талькова и его жены Татьяны родился сын, которого, недолго думая, назвали Игорем. Тальков-старший обожал ребенка и много времени проводил с ним. Он же настоял на том, чтобы сын перешел на домашнее образование и стал заниматься тхэквондо. На то, что Тальков-младший пойдет по стопам отца, тогда ничего не намекало.
Игорь Тальков погиб за неделю до десятилетия сына. После его смерти Тальков-младший начал изучать музыкальные инструменты, оставшиеся от отца, и постепенно пришел к мысли, что продолжит дело своего известного родителя.
Значительное влияние на его творческое становление оказали дневники Талькова-старшего, в которых Игорь обнаружил ранее не опубликованные стихи отца.
В 2001 году Игорь Тальков впервые вышел на сцену Большого Кремлевского дворца, выступив с концертом в память о своем отце, а спустя четыре года порадовал поклонников новым альбомом, где представил 15 своих песен и 3 композиции, написанные его отцом.
Помощь молодому музыканту предлагал продюсер Иосиф Пригожин, однако Тальков предпочел свободу творчества вместо шоу-бизнеса. Сегодня он продолжает музыкальную деятельность и каждый год в день гибели отца организует концерт в его память. Также музыкант выступает перед раненными на СВО военнослужащими.
Александр Цой
Автомобильная авария унесла жизнь Виктора Цоя, когда ему было всего 28 лет. Его сыну Александру на момент трагедии исполнилось лишь 5 лет. С самого детства Саша заявлял, что мечтает стать известным, как его папа, и посвятить себя музыке.
После гибели Виктора Цоя внимание прессы к его семье было крайне навязчивым. Вдова музыканта Марьяна Цой и маленький Саша то и дело сталкивались с бесконечными попытками журналистов добиться интервью или комментариев. Это стало причиной того, что, взрослея, Александр стремился оградить свою жизнь от излишнего интереса окружающих.
В 16 лет он покинул родной Санкт-Петербург и переехал в Москву, начав новую главу своей жизни под псевдонимом Молчанов. Там Александр некоторое время работал на телевидении редактором, одновременно осваивая английский язык и изучая веб-дизайн.
После смерти матери в 2005 году он вернулся в Санкт-Петербург, где поселился в квартире у бабушки. Именно тогда он увлекся музыкой: сначала присоединился к рок-группе Para Bellvm, а затем стал автором и лидером музыкального проекта «Ронин».
Сейчас Александр продолжает писать музыку. Правда, такого признания, как его отец, пока не получил. Из-за этого осенью 2024 года ему пришлось прервать вторую часть тура по стране.
— Не хочу темнить про причину — мы не смогли продать достаточно билетов, чтобы этот заезд имел для нас смысл, — признался Александр. — И тут дело не в деньгах, мы пока и так ездим даже не в ноль. Но нам нужно показать, как мы играем, большему количеству людей. В этот раз у нас не получилось. Так что мне пришлось отступить, чтобы вернуться в следующем году с новыми силами. Новые песни уже пишутся, так что не переключайтесь.