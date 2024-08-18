Скончался актер Ален Делон

Весной 2022 года Ален Делон «наиболее логичным и естественным» способом для себя назвал эвтаназию Источник: Abaca Press / ТАСС











Скончался французский актер Ален Делон. Об этом сообщает агентство AFP.



Ему было 88 лет.



Причина смерти не уточняется. По заявлению детей актера, он мирно скончался в своем доме в окружении близких.

Последние годы Алена Делона были наполнены физическими мучениями. У артиста были болезнь Альцгеймера и рак — диффузная лимфома. В 2019 году он пережил двойной инсульт. Делон не раз заявлял, что эвтаназия — лучшее решение для него.



— Я считаю этот способ наиболее логичным и естественным. С возрастом мы имеем право уйти по-тихому из жизни, без больниц и уколов, — говорил Ален Делон в интервью французскому изданию Le Point.



Также о том, что Ален Делон хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии, ранее сообщал сын артиста. По словам Энтони Делона, отец попросил его быть рядом в последние минуты жизни.



— Папа попросил сопровождать его до конца, но я отказался. У меня были на это свои причины. Функцию сопровождающего возьмет на себя моя сестра Анушка, — говорил Энтони Делон.



Делон-младший добавил, что такой способ уйти из жизни выбрала и его мать, болевшая раком, но прибегнуть к процедуре не успели.



Ален Делон родился в южном пригороде Парижа — коммуне Со. После службы в армии он какое-то время работал официантом в столице Франции, но эта роль пришлась ему не по душе.



— Администратор, метрдотель, старший официант — все они орали на меня, рядового официанта. Человеку с моим характером принять эту лакейскую должность было непросто, — рассказывал однажды Ален Делон.



Тогда по совету друзей будущий актер стал околачивать пороги кинорежиссеров, но те отказывали ему один за другим, объясняя это тем, что Делон «слишком красив» и что эта красота помешает ему построить карьеру.



Однако бесконечные отказы не остановили Алена Делона. Он решил любой ценой добиться своей цели и в результате стал кинозвездой и секс-символом сразу двух десятилетий — он особенно блистал на экране и покорял сердца зрителей в 1960–1980-х годах.



Наибольшую известность ему принесли фильмы «На ярком солнце» (12+), «Рокко и его братья» (18+), «Леопард» (0+), «Черный тюльпан» (12+). Эти ленты считаются киноклассикой, а в массовой культуре имя Делона стало нарицательным, обозначая высокую степень мужской красоты и притягательности.