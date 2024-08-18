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Культура Скончался актер Ален Делон

Скончался актер Ален Делон

Ему было 88 лет

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7 комментариев
Весной 2022 года Ален Делон «наиболее логичным и естественным» способом для себя назвал эвтаназию

Скончался французский актер Ален Делон. Об этом сообщает агентство AFP.

Ему было 88 лет.

Причина смерти не уточняется. По заявлению детей актера, он мирно скончался в своем доме в окружении близких.

Последние годы Алена Делона были наполнены физическими мучениями. У артиста были болезнь Альцгеймера и рак — диффузная лимфома. В 2019 году он пережил двойной инсульт. Делон не раз заявлял, что эвтаназия — лучшее решение для него.

— Я считаю этот способ наиболее логичным и естественным. С возрастом мы имеем право уйти по-тихому из жизни, без больниц и уколов, — говорил Ален Делон в интервью французскому изданию Le Point.

Также о том, что Ален Делон хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии, ранее сообщал сын артиста. По словам Энтони Делона, отец попросил его быть рядом в последние минуты жизни.

— Папа попросил сопровождать его до конца, но я отказался. У меня были на это свои причины. Функцию сопровождающего возьмет на себя моя сестра Анушка, — говорил Энтони Делон.

Делон-младший добавил, что такой способ уйти из жизни выбрала и его мать, болевшая раком, но прибегнуть к процедуре не успели.

Ален Делон родился в южном пригороде Парижа — коммуне Со. После службы в армии он какое-то время работал официантом в столице Франции, но эта роль пришлась ему не по душе.

— Администратор, метрдотель, старший официант — все они орали на меня, рядового официанта. Человеку с моим характером принять эту лакейскую должность было непросто, — рассказывал однажды Ален Делон.

Тогда по совету друзей будущий актер стал околачивать пороги кинорежиссеров, но те отказывали ему один за другим, объясняя это тем, что Делон «слишком красив» и что эта красота помешает ему построить карьеру.

Однако бесконечные отказы не остановили Алена Делона. Он решил любой ценой добиться своей цели и в результате стал кинозвездой и секс-символом сразу двух десятилетий — он особенно блистал на экране и покорял сердца зрителей в 1960–1980-х годах.

Наибольшую известность ему принесли фильмы «На ярком солнце» (12+), «Рокко и его братья» (18+), «Леопард» (0+), «Черный тюльпан» (12+). Эти ленты считаются киноклассикой, а в массовой культуре имя Делона стало нарицательным, обозначая высокую степень мужской красоты и притягательности.

Ален Делон — номинант на «Золотой глобус» в категории «Лучший дебютант», обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история», офицер ордена Почетного легиона.

ПО ТЕМЕ
Актер Смерть Ален Делон Эвтаназия
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Комментарии
8
Гость
18 августа 2024, 09:17
Такие рождаются раз в сто лет. Замечательный человек и артист, француз. Любимец женщин всех возрастов. Земля пухом
Гость
18 августа 2024, 11:34
Уходят великие.... Уходит эпоха... Соболезнования родным и близким....
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