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Криминал
Подробности

«Генерал, который живёт на пенсию»: как должность ярославского губернатора продавали под расписку

Подробности громкого политического скандала

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Сергей Шляков стал главным фигурантом дела

Фото: 23.mchs.gov.ru

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве предъявило обвинение участникам громкого дела о продаже государственных должностей.

Главный фигурант дела — бывший первый замглавы МЧС России, генерал-полковник Сергей Шляков. И ещё трое — Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко.

По версии следствия, они мошенническим путём вытянули больше 60 миллионов рублей у Юрия Удалова — бывшего члена Совета Федерации, до этого занимавшего должность заместителя губернатора Ярославской области.

По данным московского ГУ МВД, Удалов в надежде получить должность главы Ярославского региона обратился к вышеупомянутым, чтобы те помогли по своим каналам решить этот вопрос.

Как сообщает «Новая газета», Удалов полагал, что как раз у Шлякова как у замглавы МЧС есть такая возможность — поговорить с кем надо. Желание такое выглядит немного странно — дело происходило в 2016-м, как раз тогда, когда в Ярославской области Дмитрий Миронов уже был назначен врио губернатора.

Юрий Удалов проходит по делу как потерпевший

Но, видимо, Удалов надежды не терял. Деньги были переданы, взамен получена расписка (по информации «Новой», это была долговая расписка). С желаемой должностью дело не выгорело, другие посты, которые предлагались, не устроили, и Удалов написал заявление.

В деле Удалов значится потерпевшим, что удивляет адвоката Сергея Шлякова — Руслана Коблева. Также защитник Шлякова уверен — его клиент невиновен.

— Сергей Шляков только познакомил Удалова с другими участниками, он присутствовал при знакомстве, это он признал. Но он не знал о последствиях этого знакомства и не вникал в детали их общения. Все последующие фигуранты дела уверяют, что не знакомы со Шляковым. Это же признаёт и потерпевший. Да, Шляков подписал ту расписку, но не знал, за что эти деньги. Его руки к ним не прикасались. Мой подзащитный — обычный российский генерал, который живёт на пенсию. Думаю, сделать его виноватым сейчас выгодно из-за его высокой должности, — считает Коблев.

Обыск дома у генерала ничего не дал — миллионы не обнаружили. Если фигурантов дела признают виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Ярославле тоже проворачивают мошеннические схемы, но не с таким размахом — у нас за бутылку коньяка продавали вакансии в мэрии.

Сергей Шляков — генерал-полковник. Бывший первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
1988 год — участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции.
1992 год — начальник штаба миротворческого контингента на территории Южной Осетии.
1995 год — руководитель поисковых работ во Вьетнаме после катастрофы авиагруппы «Русские витязи».
1997 год — начальник штаба оперативной группы по ликвидации последствий катастрофы авиалайнера «Руслан» в Иркутске.
1999 год — заместитель начальника департамента управления МЧС.
1999 год, Швейцария — руководитель группы по координации вопросов оказания гуманитарной помощи населению Югославии.
2000 год — заместитель начальника Департамента гражданской защиты МЧС России.
2000 год — начальник оперативного штаба при сходе селей в Тырныаузе (Кабардино-Балкария).
2008 год — заместитель руководителя регионального оперативного штаба по ликвидации последствий вооруженного конфликта на территории Южной Осетии.
С 12 февраля 2009 года — начальник «Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
С 2012 по 2013 годы — заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
С 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 годы — первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
«Википедия».

Юрий Удалов — заместитель губернатора Ярославской области в 2008–2011 годах, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Ярославской области с 2011 по 2012 годы. 6 июня 2011 года губернатор Ярославской области Сергей Вахруков подписал указ о назначении Удалова представителем в Совете Федерации Федерального собрания РФ от правительства Ярославской области. В Совете Федерации Удалов был членом Комитетов по обороне и безопасности; по экономической политике, предпринимательству и собственности; членом Комиссии по естественным монополиям. Его полномочия были прекращены 1 декабря 2012 года при новом губернаторе Ярославской области Сергее Ястребове.
Yarwiki.ru.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
26 июн 2019 в 12:37

В итоге продали Миронову должность губернатора )

Горожанин
26 июн 2019 в 13:46

У меня вопрос. Откуда у пенсионера генерала 60 000 000 рублей?

Сес
26 июн 2019 в 12:49

С такой биографией и пенсия будет не хилая...Неужели мало несколько сотен тысяч рублей в месяц!?