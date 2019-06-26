«Генерал, который живёт на пенсию»: как должность ярославского губернатора продавали под расписку

Сергей Шляков стал главным фигурантом дела
Фото: 23.mchs.gov.ru
Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве предъявило обвинение участникам громкого дела о продаже государственных должностей.
Главный фигурант дела — бывший первый замглавы МЧС России, генерал-полковник Сергей Шляков. И ещё трое — Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко.
По версии следствия, они мошенническим путём вытянули больше 60 миллионов рублей у Юрия Удалова — бывшего члена Совета Федерации, до этого занимавшего должность заместителя губернатора Ярославской области.
По данным московского ГУ МВД, Удалов в надежде получить должность главы Ярославского региона обратился к вышеупомянутым, чтобы те помогли по своим каналам решить этот вопрос.
Как сообщает «Новая газета», Удалов полагал, что как раз у Шлякова как у замглавы МЧС есть такая возможность — поговорить с кем надо. Желание такое выглядит немного странно — дело происходило в 2016-м, как раз тогда, когда в Ярославской области Дмитрий Миронов уже был назначен врио губернатора.
Но, видимо, Удалов надежды не терял. Деньги были переданы, взамен получена расписка (по информации «Новой», это была долговая расписка). С желаемой должностью дело не выгорело, другие посты, которые предлагались, не устроили, и Удалов написал заявление.
В деле Удалов значится потерпевшим, что удивляет адвоката Сергея Шлякова — Руслана Коблева. Также защитник Шлякова уверен — его клиент невиновен.
— Сергей Шляков только познакомил Удалова с другими участниками, он присутствовал при знакомстве, это он признал. Но он не знал о последствиях этого знакомства и не вникал в детали их общения. Все последующие фигуранты дела уверяют, что не знакомы со Шляковым. Это же признаёт и потерпевший. Да, Шляков подписал ту расписку, но не знал, за что эти деньги. Его руки к ним не прикасались. Мой подзащитный — обычный российский генерал, который живёт на пенсию. Думаю, сделать его виноватым сейчас выгодно из-за его высокой должности, — считает Коблев.
Обыск дома у генерала ничего не дал — миллионы не обнаружили. Если фигурантов дела признают виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.
В Ярославле тоже проворачивают мошеннические схемы, но не с таким размахом — у нас за бутылку коньяка продавали вакансии в мэрии.
Сергей Шляков — генерал-полковник. Бывший первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
1988 год — участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции.
1992 год — начальник штаба миротворческого контингента на территории Южной Осетии.
1995 год — руководитель поисковых работ во Вьетнаме после катастрофы авиагруппы «Русские витязи».
1997 год — начальник штаба оперативной группы по ликвидации последствий катастрофы авиалайнера «Руслан» в Иркутске.
1999 год — заместитель начальника департамента управления МЧС.
1999 год, Швейцария — руководитель группы по координации вопросов оказания гуманитарной помощи населению Югославии.
2000 год — заместитель начальника Департамента гражданской защиты МЧС России.
2000 год — начальник оперативного штаба при сходе селей в Тырныаузе (Кабардино-Балкария).
2008 год — заместитель руководителя регионального оперативного штаба по ликвидации последствий вооруженного конфликта на территории Южной Осетии.
С 12 февраля 2009 года — начальник «Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
С 2012 по 2013 годы — заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
С 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 годы — первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
«Википедия».
Юрий Удалов — заместитель губернатора Ярославской области в 2008–2011 годах, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Ярославской области с 2011 по 2012 годы. 6 июня 2011 года губернатор Ярославской области Сергей Вахруков подписал указ о назначении Удалова представителем в Совете Федерации Федерального собрания РФ от правительства Ярославской области. В Совете Федерации Удалов был членом Комитетов по обороне и безопасности; по экономической политике, предпринимательству и собственности; членом Комиссии по естественным монополиям. Его полномочия были прекращены 1 декабря 2012 года при новом губернаторе Ярославской области Сергее Ястребове.
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