«Генерал, который живёт на пенсию»: как должность ярославского губернатора продавали под расписку

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве предъявило обвинение участникам громкого дела о продаже государственных должностей.

Главный фигурант дела — бывший первый замглавы МЧС России, генерал-полковник Сергей Шляков. И ещё трое — Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко.

По версии следствия, они мошенническим путём вытянули больше 60 миллионов рублей у Юрия Удалова — бывшего члена Совета Федерации, до этого занимавшего должность заместителя губернатора Ярославской области.



По данным московского ГУ МВД, Удалов в надежде получить должность главы Ярославского региона обратился к вышеупомянутым, чтобы те помогли по своим каналам решить этот вопрос.

Как сообщает «Новая газета», Удалов полагал, что как раз у Шлякова как у замглавы МЧС есть такая возможность — поговорить с кем надо. Желание такое выглядит немного странно — дело происходило в 2016-м, как раз тогда, когда в Ярославской области Дмитрий Миронов уже был назначен врио губернатора.



Юрий Удалов проходит по делу как потерпевший Фото: Совет Федерации

Но, видимо, Удалов надежды не терял. Деньги были переданы, взамен получена расписка (по информации «Новой», это была долговая расписка). С желаемой должностью дело не выгорело, другие посты, которые предлагались, не устроили, и Удалов написал заявление.

В деле Удалов значится потерпевшим, что удивляет адвоката Сергея Шлякова — Руслана Коблева. Также защитник Шлякова уверен — его клиент невиновен.

— Сергей Шляков только познакомил Удалова с другими участниками, он присутствовал при знакомстве, это он признал. Но он не знал о последствиях этого знакомства и не вникал в детали их общения. Все последующие фигуранты дела уверяют, что не знакомы со Шляковым. Это же признаёт и потерпевший. Да, Шляков подписал ту расписку, но не знал, за что эти деньги. Его руки к ним не прикасались. Мой подзащитный — обычный российский генерал, который живёт на пенсию. Думаю, сделать его виноватым сейчас выгодно из-за его высокой должности, — считает Коблев.



Обыск дома у генерала ничего не дал — миллионы не обнаружили. Если фигурантов дела признают виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Ярославле тоже проворачивают мошеннические схемы, но не с таким размахом — у нас за бутылку коньяка продавали вакансии в мэрии. Сергей Шляков — генерал-полковник. Бывший первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

1988 год — участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции.

1992 год — начальник штаба миротворческого контингента на территории Южной Осетии.

1995 год — руководитель поисковых работ во Вьетнаме после катастрофы авиагруппы «Русские витязи».

1997 год — начальник штаба оперативной группы по ликвидации последствий катастрофы авиалайнера «Руслан» в Иркутске.

1999 год — заместитель начальника департамента управления МЧС.

1999 год, Швейцария — руководитель группы по координации вопросов оказания гуманитарной помощи населению Югославии.

2000 год — заместитель начальника Департамента гражданской защиты МЧС России.

2000 год — начальник оперативного штаба при сходе селей в Тырныаузе (Кабардино-Балкария).

2008 год — заместитель руководителя регионального оперативного штаба по ликвидации последствий вооруженного конфликта на территории Южной Осетии.

С 12 февраля 2009 года — начальник «Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

С 2012 по 2013 годы — заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 годы — первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Википедия».