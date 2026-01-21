НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

3 м/c,

с-в.

 758мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 77,52
EUR 90,72
ПСБ: главные события года
Умер бывший директор цирка
Новый поворот в деле о взятках
Изрезал покупательницу
Ударят морозы
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Подработки для подростков
Криминал Подробности Приставил к шее ножницы: что известно о погроме с нападением в ярославском магазине — репортаж

Приставил к шее ножницы: что известно о погроме с нападением в ярославском магазине — репортаж

Всё случилось в спальном районе города

854
Как сотрудники магазина относятся к произошедшему | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUКак сотрудники магазина относятся к произошедшему | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Как сотрудники магазина относятся к произошедшему

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Кажется, ничего не напоминает о ЧП, которое случилось на улице 8 Марта в Ярославле 19 января. Зал отмыли от крови, сломанные стеллажи восстановили. Продуктовый работает штатно, разве что посетители перешептываются, проходя мимо кассы. Возле нее, прямо под камерами наблюдения, неадекват изрезал ножницами покупательницу магазина.

Нападавший приставил ножницы к шее пострадавшей. Когда она начала вырываться, изрезал ее. В день происшествия очевидцы говорили, что покупательницу увезли в больницу. Чем руководствовался агрессор — предстоит выяснить следователям.

Стеллажи оказались на полу | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.comСтеллажи оказались на полу | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Стеллажи оказались на полу

Источник:

Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

До сих пор судачат

Улица 8 Марта, где находится злополучный продуктовый, со всех сторон окружена многоквартирными домами. Можно сказать, что этот пятачок — самое сердце спального Красноперекопского района. Тут тихо, нет активного автомобильного трафика, рядом — частный сектор, которому, кажется, нет конца и края.

Днем 21 января, кроме нас, в сетевом магазине, где произошло нападение, всего пара человек. Кажется, что наплыв покупателей в этом месте — редкость. От того случившийся погром местным кажется еще более диким.

ЧП случилось прямо под камерами | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUЧП случилось прямо под камерами | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

ЧП случилось прямо под камерами

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

— Вы не приходили позавчера к нам? — суетно спросила кассир магазина у покупательницы, пробивая акционные товары.

Та ответила отрицательно. Продавец продолжила:

— Вы слышали, что было? На покупателя напали! И, говорят, еще кассир пострадал, — оживленно пробормотала продавец. — Я-то не знаю, смена не моя была.

Инцидент случился в районе касс | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUИнцидент случился в районе касс | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Инцидент случился в районе касс

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Понедельничное ЧП в магазине интересно не только сотрудникам, но и покупателям. Большинство узнали о нападении из новостей. И некоторые, кажется, пришли сюда просто посудачить.

Кричал и разбрасывал товары

О напавшем на магазин известно немного: 39 лет, за плечами — не одна судимость.

Нападавший попал на камеры видеонаблюдения | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.comНападавший попал на камеры видеонаблюдения | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Нападавший попал на камеры видеонаблюдения

Источник:

Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

По словам очевидцев, неадекват зашел в магазин и начал кричать. Разбрасывал товары и переворачивал витрины с мелочовкой, которой обычно торгуют возле касс. Потом он лег на пол. Снова встал.

В какой-то момент в порыве ярости схватил со стола кассира ножницы. Он приставил их к горлу 60-летней посетительницы магазина, но она стала вырываться. Именно в этот момент нападавший ранил ее — задел руку и голову.

Скрутить неадеквата помогли очевидцы ЧП. Потом на место подоспел дежурный наряд. Нападавшего скрутили и увезли в ближайший отдел. Пострадавшую, по словам очевидцев, забрали врачи.

На место выезжали правоохранители | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.comНа место выезжали правоохранители | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

На место выезжали правоохранители

Источник:

Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

За два дня после случившегося торговый зал убрали от крови, поставили на место стеллажи, разложили товары обратно на полки. Правда осадочек у местных остался.

«До сих пор в шоках, как в шелках!» — коротко резюмировала кассир продуктового.

«Не стыдно?»

После происшествия полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» (часть 2 статьи 213 УК РФ). По закону, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить реальный срок. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В полиции рассказали подробности инцидента

Источник:

УМВД России по Ярославской области

Преступления по части 2 статьи 213 УК РФ наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Правоохранители опубликовали часть допроса. В отделе у подозреваемого спросили, как он зарабатывает на жизнь.

— Родители содержат, — ответил тот не моргнув глазом. — Стыдно.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Нападение Магазин Продавец
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
52 минуты
Схватка за просрочку.
Гость
43 минуты
Какое хулиганство! Это покушение на убийство!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем