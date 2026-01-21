Приставил к шее ножницы: что известно о погроме с нападением в ярославском магазине — репортаж

Как сотрудники магазина относятся к произошедшему Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Кажется, ничего не напоминает о ЧП, которое случилось на улице 8 Марта в Ярославле 19 января. Зал отмыли от крови, сломанные стеллажи восстановили. Продуктовый работает штатно, разве что посетители перешептываются, проходя мимо кассы. Возле нее, прямо под камерами наблюдения, неадекват изрезал ножницами покупательницу магазина.

Нападавший приставил ножницы к шее пострадавшей. Когда она начала вырываться, изрезал ее. В день происшествия очевидцы говорили, что покупательницу увезли в больницу. Чем руководствовался агрессор — предстоит выяснить следователям.

Стеллажи оказались на полу Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

До сих пор судачат

Улица 8 Марта, где находится злополучный продуктовый, со всех сторон окружена многоквартирными домами. Можно сказать, что этот пятачок — самое сердце спального Красноперекопского района. Тут тихо, нет активного автомобильного трафика, рядом — частный сектор, которому, кажется, нет конца и края.

Днем 21 января, кроме нас, в сетевом магазине, где произошло нападение, всего пара человек. Кажется, что наплыв покупателей в этом месте — редкость. От того случившийся погром местным кажется еще более диким.

ЧП случилось прямо под камерами Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

— Вы не приходили позавчера к нам? — суетно спросила кассир магазина у покупательницы, пробивая акционные товары.

Та ответила отрицательно. Продавец продолжила:

— Вы слышали, что было? На покупателя напали! И, говорят, еще кассир пострадал, — оживленно пробормотала продавец. — Я-то не знаю, смена не моя была.

Инцидент случился в районе касс Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Понедельничное ЧП в магазине интересно не только сотрудникам, но и покупателям. Большинство узнали о нападении из новостей. И некоторые, кажется, пришли сюда просто посудачить.

Кричал и разбрасывал товары

О напавшем на магазин известно немного: 39 лет, за плечами — не одна судимость.

Нападавший попал на камеры видеонаблюдения Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

По словам очевидцев, неадекват зашел в магазин и начал кричать. Разбрасывал товары и переворачивал витрины с мелочовкой, которой обычно торгуют возле касс. Потом он лег на пол. Снова встал.

В какой-то момент в порыве ярости схватил со стола кассира ножницы. Он приставил их к горлу 60-летней посетительницы магазина, но она стала вырываться. Именно в этот момент нападавший ранил ее — задел руку и голову.

Скрутить неадеквата помогли очевидцы ЧП. Потом на место подоспел дежурный наряд. Нападавшего скрутили и увезли в ближайший отдел. Пострадавшую, по словам очевидцев, забрали врачи.

На место выезжали правоохранители Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

За два дня после случившегося торговый зал убрали от крови, поставили на место стеллажи, разложили товары обратно на полки. Правда осадочек у местных остался.

«До сих пор в шоках, как в шелках!» — коротко резюмировала кассир продуктового.

«Не стыдно?»

После происшествия полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» (часть 2 статьи 213 УК РФ). По закону, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить реальный срок. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В полиции рассказали подробности инцидента Источник: УМВД России по Ярославской области

Преступления по части 2 статьи 213 УК РФ наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Правоохранители опубликовали часть допроса. В отделе у подозреваемого спросили, как он зарабатывает на жизнь.