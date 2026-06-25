«Мама, мне плохо»: ярославна четыре года добивается диагноза после смерти сына в больнице

Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU

Жительница Ярославской области Лариса Гулынина четвертый год бьется за справедливость после смерти сына в больнице. 48-летний Руслан Гулынин 22 сентября 2022 года попал в больницу с пневмонией. И через несколько дней умер.

«Лечащий врач сделал ему назначение и расспросил про диагнозы. Он больной, я не скрывала: он инфаркт миокарда перенес, цирроз печени. Он участник боевых действий, была контузия сильная. Ему назначили лечение — два укола препаратом, разжижающим кровь, который ему противопоказан, так как у него диабет, он инсулинозависимый», — рассказала Лариса Гулынина общественникам группы «Свободный Ярославль 2.0».

Потерял сознание в туалете — не откачали

В беседе с 76.RU Лариса Гулынина рассказывает о случившемся с ее сыном в клинической больнице № 2 Ярославля так, будто это было вчера. Говорит, что повторит всё, даже если её разбудить среди ночи — так часто ей приходилось пересказывать.

«Я сама медик, фармацевт, я его берегла, как могла. Он у меня два раза в год лечился в бурмакинской больнице, в областной проходил обследования. Как раз недавно выписался с хорошими результатами и, видимо, подхватил вирус, пневмонию. И вновь попал в больницу по скорой 22 сентября», — говорит Лариса Гулынина.

22 и 23 сентября 2022 года, по словам матери, Руслану Гулынину сделали уколы, которые, по ее мнению, и стали смертельными.

В больницу Руслана привезли ночью на скорой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«23 числа у него появилось кровотечение — стало рвать кровью, в туалет ходил кровью. Я ему сказала, чтобы он показал это врачу. Он показал дежурному врачу. 23 вечером он сказал, что ему поставили какую-то капельницу. Истории болезни от 24 сентября нет. В воскресенье 25 числа он не мог уже говорить. Я ему звонила, он только и сказал: „Мама, мне плохо“.

В ночь с 25 на 26 числа Руслана перевезли в больницу имени Семашко, но там врачи сделать уже ничего не смогли.

«Я уже потом узнала от следователя, что, когда сын ходил в туалет, ему стало плохо. Его за руку подвели в постель. Врач пришел, посмотрел зрачки, назначил от кровотечения препарат и все. Есть люди больные, которые кричат, а он терпеливый. Ночью лежал и истекал. И когда уже пошел последний раз в туалет 25 сентября, потерял сознание. Им пришлось выламывать дверь. Начали его реанимировать», — пересказывает события Лариса Николаевна.

Ранним утром 26-го сентября женщина дозвонилась до пульмонологического отделения, в котором находился её сын, и узнала, что его перевезли в больницу имени Семашко.

«Я всю ночь не спала, звонила, дозвонилась только в шесть утра, мне сказали, что его отправили в Семашко. Они уже знали, что он мертвый. Дозвонилась до Семашко, мне сказали, что его привезли в половину двенадцатого ночи, начали его реанимировать. Но не смогли, так как у него был инфаркт, он в пал в кому. Он умер в три часа ночи. „А что вы хотите, привезли с гемоглобином 20“», — вспоминает Лариса Гулынина.

Проблемы с документами

После смерти сына Лариса Гулынина не смогла получить документы, а именно — выписку из истории болезни. По ее словам, в первый визит в больнице ей сказали, что документы переданы в страховую компанию. Но в СК «Капитал», которая обслуживала её сына, заверили, что у них документов нет.

В истории болезни не оказалось данных о том, что было с пациентом накануне смерти Источник: Кирилл Поверинов /76.RU

«На третий раз моего приезда в больнице мне дали посмертный эпикриз. Я говорю „это филькина грамота“. Историю болезни выдать отказались. Когда уже обратилась в следственный комитет, они им эти документы выдали», — рассказывает Лариса Гулынина.

Уголовное дело, по словам женщины, возбудили уже в декабре 2022 года — через два с небольшим месяца после смерти сына. Но с тех пор ответов на свои вопросы мать так и не получила.

«Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю диагноза. Списали на цирроз печени. Но он умер не от цирроза, ему делали уколы для разжижения крови, которые вызвали кровотечения. С его диагнозами этот препарат был противопоказан. Это был не день его смерти», — считает мама.

За эти годы женщина многократно писала обращения в федеральный следственный комитет, уполномоченному по правам человека и в прокуратуру.

«Я, наверное, уже писем 10 или 15 написала Бастрыкину. Когда я напишу, они немножко двигаются. Потом затишье», — говорил Лариса Гулынина.

Сейчас она хочет, чтобы судмедэкспертиза по ситуации с ее сыном была проведена в Москве или Санкт-Петербурге. И требует отстранить врача, принимавшего Руслана в больнице.

В СУ СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело пор ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Главный следователь России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, как идет расследование по истории Руслана Гулынина.

Результаты судмедэкспретизы

На руках у семьи Руслана Гулынина (у него остались двое детей) имеются результаты «Ярославского областного бюро судебно-медицинской экспертизы». Это повторная экспертиза, проведенная с 3 декабря 2024 года по 30 мая 2025 года по запросу следователя. Следствие просило ответить на вопросы о том, как менялось состояние пациента после госпитализации, какие были показания для терапии, каковы причины ухудшения его состояния.

Публикуем выдержи из заключения (оно составляет около 150 страниц).

«22.09.2022 года в 3:30 пациент поступил в пульмонологическое отделение ГБУЗ ЯО КБ № 2 с жалобами на повышение температуры до 38,7, кашель с мокротой зеленого цвета, общую слабость, нарастание одышки. В легких дыхание ослабленное, сухие хрипы с обеих сторон».

К 8:14 утра пациента осмотрели врач с заведующим отделением, оценив состояние Руслана как средней тяжести. Диагноз выставили «внебольничная пневмония, нетяжелое течение». В заключении экспертов указаны сопутствующие проблемы Руслана: гипертоническая болезнь 3 степени, сахарный диабет второго типа, гепатит С.

«Продолжена антибактериальная, муколитическая терапия, проведена коррекция гипотензивной и инсулинотерапии <..> Учитывая наличие у пациента клинических факторов риска венозных тромбоэмболических осложнений, которые могут повышать риск ВТЭО в среднем 2-9 раз, обоснованно был назначен препарат эноксапарин натрия 80 мг подкожно однократно, согласно Российским клиническим рекомендациям по диагностике», — говорится в заключении.

Таким образом, эксперты посчитали, что тот самый укол, о котором говорила мама умершего, ввели обосновано, что подтверждалось анализом крови.

ВТЭО — собирательное понятие, обозначающее риск образования тромбов.

«В инструкции указано, что при нарушении функции печени следует применять с осторожностью. На момент назначения препарата не было выраженного цитолитического синдрома, который мог быть противопоказанием для назначения эноксапарина натрия», — пришли к выводу эксперты.

На следующее утро, 23 сентября, у пациента кружилась голова, пошла кровь. Назначенный «эноксапарин натрия» и гипотензивные препараты отменили.

Данных из медицинской карты от 24 сентября у медэкспертов нет.

25 сентября состояние Руслана оценивали «средней тяжести», а в медкарте появилась запись о потере сознания в туалете и дефекации кровью. Эксперты отметили, что ему поставили капельницу и дали респираторную поддержку. Однако состояние мужчины ухудшалось. У Руслана открылось кишечное кровотечение.

Решение перенаправить мужчину в больницу имени Семашко после массивной кровопотери, получения анализ крови, эксперты считают правильным и своевременным.

«Объём обследования и лечения пациента соответствовал клиническим рекомендациям, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации от 2021 года, по лечению внебольничной пневмонии. Кроме того, проводилось лечение известной сопутствующей патологии. Медицинская помощь была предоставлена правильно, в полном объёме», — пришли к выводу эксперты. И уточнили, что имел место дефект — отсутствие записей от 24 сентября, однако нарушений в этом не увидели.

Также эксперты посчитали, что однократное введение препарата не могло вызвать кровотечения и ухудшения состояния. А развитие обильного кровотечения в пищеводе и кишечнике связали с общими сопутствующими заболеваниями и приемом обезболивающих до поступления в больницу.

В данном случае развилось грозное осложнение цирроза печени массивное кровотечение на фоне портальной гипертензии, которое привело к летальному исходу. Летальность при таких кровотечениях очень высокая Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы

Комментарий адвоката

Интересы матери представляет ярославский адвокат фирмы «Лекс» Владимир Козлов.

«Он поступил в сентябре 2022 году в пульмонологическое отделение с болезнью легких. Имел на руках выписки о том, что ему противопоказаны кроворазжижающие препараты. Однако они ему были дважды введены в живот, от чего у него начилось желудочно-кишечное кровотечение. И медики четыре дня никаких мер по спасению жизни человека не предпринимали. Фактически мертвого Руслана в ночь с воскресенья на понедельник перенаправили в больницу Семашко, где он и скончался», — рассказал адвокат Владимир Козлов.

По словам защитника, уже четвертый год судебные медики выносят отрицательные заключения судебной экспертизы, где не видят вины медиков в том, что уколы с противопоказанным препаратом привели к ухудшению его состояния и смерти.