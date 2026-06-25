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Криминал И мысли о подвохе не было: пенсионерка, ухаживающая за лежачей мамой, пыталась продать камеру, а попала на аферистов

И мысли о подвохе не было: пенсионерка, ухаживающая за лежачей мамой, пыталась продать камеру, а попала на аферистов

История Елены и схема мошенничества — в видео

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Пенсионерка рассказала схему мошенничества, чтобы в нее не попали другие

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Елена из Архангельска живет непростой жизнью — сама на пенсии, ухаживает за мамой, которая стала лежачим инвалидом. Пенсии не хватает, и, когда понадобились деньги, Елена решила продать старенькую камеру. Выставила ее за 6 тысяч — самую низкую цену, какую нашла в интернете.

Довольно скоро в группе барахолки в соцсетях камерой заинтересовалась девушка — задавала много вопросов, всё уточняла, предложила доставку СДЭК и заверила, что оплатит ее сама. Елена согласилась: она и раньше получала и отправляла посылки, так что схема была ей знакома.

Всё шло так гладко, что и мысли не возникло о подвохе. «Покупательница» попросила данные для доставки, на почту Елене пришло письмо якобы от СДЭК — с номером заказа, деталями, всё выглядело по‑настоящему. И пенсионерка перешла по ссылке.

А потом началось самое страшное. Мошенники под видом службы поддержки выманивали деньги: сначала сказали, что на карте должен быть баланс пять тысяч, потом — что транзакция зависла, и надо еще положить 10 тысяч, затем еще 21 тысячу. На возражение, что таких денег у пенсионерки нет, стали угрожать штрафами и судом.

Когда пелена спала, женщина сразу пошла в полицию. Вернуть деньги не получилось. Елена не ждет чудес: «Уж горе случилось, так случилось». Но она очень хочет уберечь других.

«Не совершайте такую ошибку, как я. И что для себя я выяснила, если вы захотите что-то продать или купить, самое простое — покупатель — продавец, товар — денежка. И пусть она будет в вашем кошелечке», — рассказала Елена 29.RU.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Мошенничество Деньги
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Комментарии
1
Гость
18 минут
Зато денег море было отправлять.
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Гость
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